https://ukraina.ru/20220819/1037863017.html

Фактор политической и социальной нестабильности. Украинские ветераны еще покажут себя

Фактор политической и социальной нестабильности. Украинские ветераны еще покажут себя - 19.08.2022 Украина.ру

Фактор политической и социальной нестабильности. Украинские ветераны еще покажут себя

Роль ветеранов в нынешнем украинском обществе трудно переоценить. С одной стороны, именно они являются носителями русофобии. С другой стороны, они составляют... Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T12:44

2022-08-19T12:44

2022-08-19T14:52

украина

ато

сво

социология

ветераны

мнения

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Роль ветеранов в нынешнем украинском обществе трудно переоценить. С одной стороны, именно они являются носителями русофобии. С другой стороны, они составляют определённую угрозу нынешней власти. Сейчас вероятность значительных успехов российской армии в украинском обществе серьёзно не воспринимается, поэтому политическая жизнь возвращается в обычное состояние борьбы оппозиции против власти. Ветераны же — существенный ресурс в этой борьбе.17 августа Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, проведённого 6-7 августа по заказу «Украинского ветеранского фонда» Министерства по делам ветеранов. По телефону опросили 1000 респондентов.По данным исследования, среди родных и близких опрошенных 44% принимали участие в боевых действиях в Донбассе в 2014—2021 годах. Реальное количество, разумеется, значительном меньшее — по официальным данным минветеранов до 24 февраля было зарегистрировано 500 тысяч человек, которые были участниками войны с 2014 года. Общее же количество людей, с которыми работает министерство — около 1,2 млн. В их число входят члены семей погибших украинских военных, членов семей погибших и пострадавших участников Майдана, участники Второй мировой войны (сочетание Великая Отечественная война на Украине не используется, в число ветеранов включены бойцы УПА*, вермахта и войск СС), участники миротворческих миссий.Сейчас участие в боевых действиях принимают 54% родных и близких опрошенных. Большая часть их них — в западных и центральных регионах страны (примерно по 60% опрошенных в каждом регионе). Если пропорция верна, сейчас можно говорить о примерно 600 тысячаx ветеранов уже СВО, которые отчасти пересекаются с участниками боевых действий в 2014-2021 годах.Само понятие "ветеран" – неоднозначное. 32% считают ветеранами участников нынешних боевых действий (доля в Западном регионе – 41%), столько же – участников Второй Мировой войны (доля в Южном регионе – 47%) и только 14% – участники АТО/ООС (в Западном регионе – 17%). Таким образом, даже само по себе понимание слова "ветеран" фиксирует продолжающийся территориальный раскол украинского общества.При встрече с ветераном 64% опрошенных испытывают благодарность (68% – в Западном регионе, 57% – в Восточном), 50% – гордость, 25% – печаль, 22% – радость.Доверие к современным украинским ветеранам очень высокое: более 90%, независимо от формулировки. На Востоке – несколько меньше, но тоже очень много. Ветеранам Второй Мировой доверяют 67%.Относительно качеств ветеранов – они есть и положительные, и отрицательные. 75% опрошенных полагают, что для ветеранов характерны патриотизм, 27% – независимость в принятии решений. В то же время 32% обращают внимание на эмоциональную нестабильность и 26% – нелюдимость и закрытость.Главные проблемы – отсутствие работы (51%), конфликты в семье (44%), алкоголизм и наркомания – 43%.69% считают, что государство выполняет обязательства перед ветеранами, 93% – что общество их достаточно уважает.Общий вывод достаточно определённый: ветераны рассматриваются в качестве новой элиты украинского общества, которая будет оказывать значительное влияние на украинскую политику в будущем – в качестве не только избирателей, но также лидеров общественного мнения и политиков.Отношение к ветеранам варьируется в зависимости от региона, но, по большому счёту, это значения не имеет: в первую очередь всё равно речь идёт об участниках нынешних конфликтов (ветеранов Второй Мировой осталось очень мало, и они люди пожилые). Разрыв в отношении к ним в зависимости от региона не так уж велик.Сейчас субъекты политики будут использовать ветеранов в своих интересах, как это было в 2014-15 годах, когда их включали в проходные части списков различных партий на общенациональном и местном уровне. Отметим, однако, что продолжения эта практика не имела – со временем руководители разного рода добровольческих формирования были дискредитированы, а профессиональные военные своего места в политике не нашли. Будет ли так же в новом электоральном цикле – сказать сложно.Но однозначно одно: именно ветераны могут стать, как опорой нынешней власти (если Зеленский и "Слуги" смогут доказать, что они способны держать удар, что маловероятно, либо станут той силой в руках пока спящей оппозиции, которая сметет с политического стола и Зеленского и его команду, а поставит во главе страны ветеранов и офицеров, "заслуживших уважение в боях за родину". И тогда Украина и ныне напоминающая в своих основах нацистскую Германию, почти буквально повторит ее судьбу. При всей слабости этого плана, он вполне реален. Недовольство Зеленским в стране растет, ветераны, вышедшие из окопов в любых неудачах на фронте будут в первую винить в поражениях политическое, а не военное руководство. К тому же, они приучены к боевым действиям и легко встроятся в любую колонну. * Организация запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220805/1037310615.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

украина, ато, сво, социология, ветераны, мнения