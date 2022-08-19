"Россия залечивает раны": Чичерина выступила на Запорожской АЭС - 19.08.2022 Украина.ру
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"Россия залечивает раны": Чичерина выступила на Запорожской АЭС
"Россия залечивает раны": Чичерина выступила на Запорожской АЭС - 19.08.2022 Украина.ру
"Россия залечивает раны": Чичерина выступила на Запорожской АЭС
Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила на Запорожской АЭС, передает "Запорожский вестник" 19 августа
2022-08-19T11:44
2022-08-19T11:44
новости
юлия чичерина
запорожская аэс
энергодар
концерт
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Певица исполнила свои известные песни для работников станции и российских военных, охраняющих ее. Корреспондент "Запорожского вестника" уточняет, что, несмотря на постоянные обстрелы АЭС, концерт Чичериной прошел в спокойной обстановке.Все, что было у артистки для выступления – простой деревянный стул и гитара. Она также дала комментарии местным СМИ.После выступления в Энергодаре, Чичерина отправилась с выступлением в Мелитополь, а на ЗАЭС прибыли политологи и журналисты из Белоруссии, поддерживающие Россию.Среди композиций, которые исполнила певица, зрители особенно отметили фронтовую песню "Рвать", в которой есть следующие строки:Юлия Чичерина с начала конфликта в 2014 году активно поддерживает народное ополчение и самоопределение республик Донбасса. Она часто выступает на освобожденных территориях и имеет гражданство ЛНР и ДНР.
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новости, юлия чичерина, запорожская аэс, энергодар, концерт
Новости, Юлия Чичерина, Запорожская АЭС, Энергодар, концерт

"Россия залечивает раны": Чичерина выступила на Запорожской АЭС

11:44 19.08.2022
 
© vk.com / Юлия ЧичеринаЮлия Чичерина
Юлия Чичерина - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© vk.com / Юлия Чичерина
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Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила на Запорожской АЭС, передает "Запорожский вестник" 19 августа
Певица исполнила свои известные песни для работников станции и российских военных, охраняющих ее. Корреспондент "Запорожского вестника" уточняет, что, несмотря на постоянные обстрелы АЭС, концерт Чичериной прошел в спокойной обстановке.
Все, что было у артистки для выступления – простой деревянный стул и гитара. Она также дала комментарии местным СМИ.
Нацистский режим захватил власть в Украине. Убивают своих людей, детей, стариков. Потом все это покрывают ложью, – рассказала певица. – Это просто больное недогосударство, которое надо вылечить. Россия приходит, Россия залечивает раны.
После выступления в Энергодаре, Чичерина отправилась с выступлением в Мелитополь, а на ЗАЭС прибыли политологи и журналисты из Белоруссии, поддерживающие Россию.
Среди композиций, которые исполнила певица, зрители особенно отметили фронтовую песню "Рвать", в которой есть следующие строки:
И опять все готово для того что бы рвать.
И легко наполняются яростью наши сердца.
И плевать, что никто не хотел умирать.
Нам не жалко себя, а, тем более, слов и свинца.
Юлия Чичерина с начала конфликта в 2014 году активно поддерживает народное ополчение и самоопределение республик Донбасса. Она часто выступает на освобожденных территориях и имеет гражданство ЛНР и ДНР.
Церемония вручения премий Я-гражданин - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 10:54
Чичерина сняла украинский флаг над мэрией ЭнергодараРоссийская рок-певица Юлия Чичерина, у которой есть паспорт ДНР, 21 марта выступила с концертом в украинском городе Энергодаре, перешедшем под контроль российских военных, видео опубликовал Telegram-канал WarGonzo
 
НовостиЮлия ЧичеринаЗапорожская АЭСЭнергодарконцерт
 
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