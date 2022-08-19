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"Россия залечивает раны": Чичерина выступила на Запорожской АЭС

"Россия залечивает раны": Чичерина выступила на Запорожской АЭС - 19.08.2022 Украина.ру

"Россия залечивает раны": Чичерина выступила на Запорожской АЭС

Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила на Запорожской АЭС, передает "Запорожский вестник" 19 августа

2022-08-19T11:44

2022-08-19T11:44

2022-08-19T11:44

новости

юлия чичерина

запорожская аэс

энергодар

концерт

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Певица исполнила свои известные песни для работников станции и российских военных, охраняющих ее. Корреспондент "Запорожского вестника" уточняет, что, несмотря на постоянные обстрелы АЭС, концерт Чичериной прошел в спокойной обстановке.Все, что было у артистки для выступления – простой деревянный стул и гитара. Она также дала комментарии местным СМИ.После выступления в Энергодаре, Чичерина отправилась с выступлением в Мелитополь, а на ЗАЭС прибыли политологи и журналисты из Белоруссии, поддерживающие Россию.Среди композиций, которые исполнила певица, зрители особенно отметили фронтовую песню "Рвать", в которой есть следующие строки:Юлия Чичерина с начала конфликта в 2014 году активно поддерживает народное ополчение и самоопределение республик Донбасса. Она часто выступает на освобожденных территориях и имеет гражданство ЛНР и ДНР.

https://ukraina.ru/20220322/1033582044.html

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новости, юлия чичерина, запорожская аэс, энергодар, концерт