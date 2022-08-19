В каких случаях США вмешается в конфликт на Украине - эксперт
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Эксперт рассказал, в каких случаях США могут вмешаться в конфликт на Украине
В каких случаях США вмешается в конфликт на Украине - эксперт
Эксперт рассказал, в каких случаях США могут вмешаться в конфликт на Украине
Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил журналу Foreign Affairs, что ситуация, сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине, может обернуться вмешательством США в конфликт
2022-08-19T10:58
2022-08-19T10:58
новости
россия
сша
украина
вмешательство
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Эксперт описал несколько вариантов сценария такого расклада:Если ситуация не разрешится в течение года, официальный Вашингтон может задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине, полагает автор.Если украинская армия начнет разваливаться, а Россия одержит крупную победу, то Соединенные Штаты могли бы попытаться переломить ситуацию, приняв непосредственное участие в боевых действиях.Окончательный сценарий американского вмешательства предполагает непреднамеренную эскалацию: Вашингтон, сам того не желая, оказывается втянутым в военный конфликт непредвиденным событием, которое развивается по восходящей спирали, резюмирует Миршаймер.Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для TheGrayzone заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Кремлем ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Запада не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. При этом США будут бороться с Россией "до последнего украинца". В свою очередь экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон десять лет подпитывал оружием и настраивал Киев против Москвы, поэтому не стоит удивляться, что все закончилось эскалацией конфликта.
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новости, россия, сша, украина, вмешательство
Новости, Россия, США, Украина, вмешательство

Эксперт рассказал, в каких случаях США могут вмешаться в конфликт на Украине

10:58 19.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил журналу Foreign Affairs, что ситуация, сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине, может обернуться вмешательством США в конфликт
Эксперт описал несколько вариантов сценария такого расклада:
Если ситуация не разрешится в течение года, официальный Вашингтон может задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине, полагает автор.
Если украинская армия начнет разваливаться, а Россия одержит крупную победу, то Соединенные Штаты могли бы попытаться переломить ситуацию, приняв непосредственное участие в боевых действиях.
Окончательный сценарий американского вмешательства предполагает непреднамеренную эскалацию: Вашингтон, сам того не желая, оказывается втянутым в военный конфликт непредвиденным событием, которое развивается по восходящей спирали, резюмирует Миршаймер.
Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для TheGrayzone заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Кремлем ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Запада не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. При этом США будут бороться с Россией "до последнего украинца".
В свою очередь экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон десять лет подпитывал оружием и настраивал Киев против Москвы, поэтому не стоит удивляться, что все закончилось эскалацией конфликта.
Российская спецоперация на Украине

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.

ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

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