Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220819/1037856637.html
Эксперт рассказал, в каких случаях США могут вмешаться в конфликт на Украине
В каких случаях США вмешается в конфликт на Украине - эксперт
Эксперт рассказал, в каких случаях США могут вмешаться в конфликт на Украине
Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил журналу Foreign Affairs, что ситуация, сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине, может обернуться вмешательством США в конфликт
Эксперт описал несколько вариантов сценария такого расклада:Если ситуация не разрешится в течение года, официальный Вашингтон может задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине, полагает автор.Если украинская армия начнет разваливаться, а Россия одержит крупную победу, то Соединенные Штаты могли бы попытаться переломить ситуацию, приняв непосредственное участие в боевых действиях.Окончательный сценарий американского вмешательства предполагает непреднамеренную эскалацию: Вашингтон, сам того не желая, оказывается втянутым в военный конфликт непредвиденным событием, которое развивается по восходящей спирали, резюмирует Миршаймер.Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для TheGrayzone заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Кремлем ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Запада не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. При этом США будут бороться с Россией "до последнего украинца". В свою очередь экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон десять лет подпитывал оружием и настраивал Киев против Москвы, поэтому не стоит удивляться, что все закончилось эскалацией конфликта.
Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил журналу Foreign Affairs, что ситуация, сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине, может обернуться вмешательством США в конфликт
Эксперт описал несколько вариантов сценария такого расклада:
Если ситуация не разрешится в течение года, официальный Вашингтон может задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине, полагает автор.
Если украинская армия начнет разваливаться, а Россия одержит крупную победу, то Соединенные Штаты могли бы попытаться переломить ситуацию, приняв непосредственное участие в боевых действиях.
Окончательный сценарий американского вмешательства предполагает непреднамеренную эскалацию: Вашингтон, сам того не желая, оказывается втянутым в военный конфликт непредвиденным событием, которое развивается по восходящей спирали, резюмирует Миршаймер.
Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для TheGrayzone заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Кремлем ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Запада не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. При этом США будут бороться с Россией "до последнего украинца".
В свою очередь экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон десять лет подпитывал оружием и настраивал Киев против Москвы, поэтому не стоит удивляться, что все закончилось эскалацией конфликта.
Российская спецоперация на Украине
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.
ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.