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Рецидивиста из Благовещенска будут судить за дискредитацию ВС РФ

Рецидивиста из Благовещенска будут судить за дискредитацию ВС РФ - 19.08.2022 Украина.ру

Рецидивиста из Благовещенска будут судить за дискредитацию ВС РФ

Ранее привлекшегося к административной ответственности жителя Благовещенска будут судить за вандализм и дискредитацию действий Вооруженных сил России, сообщает 19 августа управление МВД по Амурской области

2022-08-19T10:47

2022-08-19T10:47

2022-08-19T10:48

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По данным ведомства, правонарушитель пытался сопротивляться задержанию, убегая и распылив перцовый баллончик в сторону полицейских.В МВД уточнили, что ранее 25-летний житель Амурской области уже привлекался по схожим статьям, был подвергнут административному аресту, а также приговорен к выплате штрафов на общую сумму 300 тыс. рублей.Сообщается, что подозреваемый признал свою вину, объяснил ее политическо-идеологическими мотивами и раскаялся.На днях суд Уфы принял решении о признании виновности в дискредитации Вооруженных сил РФ лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука. Его приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей.

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новости, мвд, благовещенск, штраф, суд