Рецидивиста из Благовещенска будут судить за дискредитацию ВС РФ - 19.08.2022 Украина.ру
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Рецидивиста из Благовещенска будут судить за дискредитацию ВС РФ
Рецидивиста из Благовещенска будут судить за дискредитацию ВС РФ - 19.08.2022 Украина.ру
Рецидивиста из Благовещенска будут судить за дискредитацию ВС РФ
Ранее привлекшегося к административной ответственности жителя Благовещенска будут судить за вандализм и дискредитацию действий Вооруженных сил России, сообщает 19 августа управление МВД по Амурской области
2022-08-19T10:47
2022-08-19T10:48
новости
мвд
благовещенск
штраф
суд
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По данным ведомства, правонарушитель пытался сопротивляться задержанию, убегая и распылив перцовый баллончик в сторону полицейских.В МВД уточнили, что ранее 25-летний житель Амурской области уже привлекался по схожим статьям, был подвергнут административному аресту, а также приговорен к выплате штрафов на общую сумму 300 тыс. рублей.Сообщается, что подозреваемый признал свою вину, объяснил ее политическо-идеологическими мотивами и раскаялся.На днях суд Уфы принял решении о признании виновности в дискредитации Вооруженных сил РФ лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука. Его приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей.
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Новости, МВД, Благовещенск, штраф, суд

Рецидивиста из Благовещенска будут судить за дискредитацию ВС РФ

10:47 19.08.2022 (обновлено: 10:48 19.08.2022)
 
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Ранее привлекшегося к административной ответственности жителя Благовещенска будут судить за вандализм и дискредитацию действий Вооруженных сил России, сообщает 19 августа управление МВД по Амурской области
Данной противоправной деятельностью молодой человек занимался в течение нескольких дней в центральной части Благовещенска и испортил черной краской пять объектов городской инфраструктуры. По каждому преступному эпизоду с его участием были возбуждены уголовные дела, которые позднее соединили в одно производство.
По данным ведомства, правонарушитель пытался сопротивляться задержанию, убегая и распылив перцовый баллончик в сторону полицейских.
В МВД уточнили, что ранее 25-летний житель Амурской области уже привлекался по схожим статьям, был подвергнут административному аресту, а также приговорен к выплате штрафов на общую сумму 300 тыс. рублей.
Сообщается, что подозреваемый признал свою вину, объяснил ее политическо-идеологическими мотивами и раскаялся.
На днях суд Уфы принял решении о признании виновности в дискредитации Вооруженных сил РФ лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука. Его приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей.
Музыкальный фестиваль Нашествие. День второй - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 12:42
Дело Шевчука: лидер ДДТ наказан за дискредитацию российской армииЛидер рок-группы ДДТ признан виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Такое решение принял суд Уфы 16 августа, передает РИА Новости
 
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