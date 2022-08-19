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Рецидивиста из Благовещенска будут судить за дискредитацию ВС РФ
Рецидивиста из Благовещенска будут судить за дискредитацию ВС РФ - 19.08.2022 Украина.ру
Рецидивиста из Благовещенска будут судить за дискредитацию ВС РФ
Ранее привлекшегося к административной ответственности жителя Благовещенска будут судить за вандализм и дискредитацию действий Вооруженных сил России, сообщает 19 августа управление МВД по Амурской области
2022-08-19T10:47
2022-08-19T10:47
2022-08-19T10:48
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штраф
суд
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По данным ведомства, правонарушитель пытался сопротивляться задержанию, убегая и распылив перцовый баллончик в сторону полицейских.В МВД уточнили, что ранее 25-летний житель Амурской области уже привлекался по схожим статьям, был подвергнут административному аресту, а также приговорен к выплате штрафов на общую сумму 300 тыс. рублей.Сообщается, что подозреваемый признал свою вину, объяснил ее политическо-идеологическими мотивами и раскаялся.На днях суд Уфы принял решении о признании виновности в дискредитации Вооруженных сил РФ лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука. Его приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей.
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новости, мвд, благовещенск, штраф, суд
Новости, МВД, Благовещенск, штраф, суд
Рецидивиста из Благовещенска будут судить за дискредитацию ВС РФ
10:47 19.08.2022 (обновлено: 10:48 19.08.2022)
Ранее привлекшегося к административной ответственности жителя Благовещенска будут судить за вандализм и дискредитацию действий Вооруженных сил России, сообщает 19 августа управление МВД по Амурской области
Данной противоправной деятельностью молодой человек занимался в течение нескольких дней в центральной части Благовещенска и испортил черной краской пять объектов городской инфраструктуры. По каждому преступному эпизоду с его участием были возбуждены уголовные дела, которые позднее соединили в одно производство.
По данным ведомства, правонарушитель пытался сопротивляться задержанию, убегая и распылив перцовый баллончик в сторону полицейских.
В МВД уточнили, что ранее 25-летний житель Амурской области уже привлекался по схожим статьям, был подвергнут административному аресту, а также приговорен к выплате штрафов на общую сумму 300 тыс. рублей.
Сообщается, что подозреваемый признал свою вину, объяснил ее политическо-идеологическими мотивами и раскаялся.
На днях суд Уфы принял решении о признании виновности в дискредитации Вооруженных сил РФ лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука. Его приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей.