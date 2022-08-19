Американцы платят за надписи на минах и снарядах ВСУ - 19.08.2022 Украина.ру
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Американцы платят за надписи на минах и снарядах ВСУ
Американцы платят за надписи на минах и снарядах ВСУ - 19.08.2022 Украина.ру
Американцы платят за надписи на минах и снарядах ВСУ
Граждане США платят за надписи на используемых ВСУ бомбах и снарядах. Об этом рассказывается в статье, опубликованной на днях в американской газете The Washington Post
2022-08-19T09:56
2022-08-19T09:56
новости
the washington post
сша
всу
мины
снаряды
бизнес
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Газета сообщает, что в интернете действуют многочисленные сайты, которые предлагают за небольшую плату нанести любое сообщение на миномётную или противотанковую мину, артиллерийский снаряд, ручную гранату, дрон, ракету и любой другой боеприпас ВСУ.Издание рассказывает о беседе с неким Антоном Соколенко из города Черкассы, основателем одного из таких сайтов. Он рассказал, что сайт начал “торговать” надписями на 82-мм минах по цене 30 долларов за каждую, но затем “понял, если они будут продавать надписи на более мощном оружии, то жертвователи из Соединённых Штатов, Великобритании, Германии, Канады, Швейцарии и других стран будут платить даже больше”.The Washington Post сообщает, что чаще всего клиенты заказывают надписи вроде "От НАТО с любовью!" или "Лондон приветствует!". Газета поговорила с американцем Колином Смитом из Далласа, который потратил на подобные надписи около 3 тысяч долларов. Он же сообщил, что жена не разрешила ему потратить ещё столько же на надпись на броне танка Т-72.Газета отмечает, что законность такой торговли – под большим вопросом, персонал сайтов якобы договаривается о нанесении надписей непосредственно с военнослужащими ВСУ, минуя командный состав.“Руководство закрывает на это глаза”, - приводит издание слова неназванного военнослужащего ВСУ.Собранные таким образом средства идут, якобы, на закупку оборудования для армии киевского режима, такое, как запасные автомобильные покрышки, информирует газета.Она не сообщает, обстреливались ли города Донбасса или Херсонской области Украины снарядами и ракетами с надписями на английском языке.
https://ukraina.ru/20220301/1033403257.html
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новости, the washington post, сша, всу, мины, снаряды, бизнес
Новости, The Washington Post, США, ВСУ, мины, снаряды, бизнес

Американцы платят за надписи на минах и снарядах ВСУ

09:56 19.08.2022
 
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Граждане США платят за надписи на используемых ВСУ бомбах и снарядах. Об этом рассказывается в статье, опубликованной на днях в американской газете The Washington Post
Газета сообщает, что в интернете действуют многочисленные сайты, которые предлагают за небольшую плату нанести любое сообщение на миномётную или противотанковую мину, артиллерийский снаряд, ручную гранату, дрон, ракету и любой другой боеприпас ВСУ.
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Издание рассказывает о беседе с неким Антоном Соколенко из города Черкассы, основателем одного из таких сайтов. Он рассказал, что сайт начал “торговать” надписями на 82-мм минах по цене 30 долларов за каждую, но затем “понял, если они будут продавать надписи на более мощном оружии, то жертвователи из Соединённых Штатов, Великобритании, Германии, Канады, Швейцарии и других стран будут платить даже больше”.

Мы получали [заказы на] всё большие и большие снаряды. Девяносто пять процентов заказов - на английском языке, и большинство из них из Соединённых Штатов

Антон Соколенко
Основатель сайта, торгующего надписями на боеприпасах ВСУ
The Washington Post сообщает, что чаще всего клиенты заказывают надписи вроде "От НАТО с любовью!" или "Лондон приветствует!". Газета поговорила с американцем Колином Смитом из Далласа, который потратил на подобные надписи около 3 тысяч долларов. Он же сообщил, что жена не разрешила ему потратить ещё столько же на надпись на броне танка Т-72.
Газета отмечает, что законность такой торговли – под большим вопросом, персонал сайтов якобы договаривается о нанесении надписей непосредственно с военнослужащими ВСУ, минуя командный состав.
Руководство закрывает на это глаза”, - приводит издание слова неназванного военнослужащего ВСУ.
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Собранные таким образом средства идут, якобы, на закупку оборудования для армии киевского режима, такое, как запасные автомобильные покрышки, информирует газета.
Она не сообщает, обстреливались ли города Донбасса или Херсонской области Украины снарядами и ракетами с надписями на английском языке.
 
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