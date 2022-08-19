https://ukraina.ru/20220819/1037848618.html

Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского - 19.08.2022 Украина.ру

Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

Украина не обращалась к Индонезии с просьбой провести на полях саммита G20 встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного участия. Об этом сообщил посол Индонезии в России Хосе Таварес, передает 19 августа РИА Новости

2022-08-19T08:45

2022-08-19T08:45

2022-08-19T08:45

индонезия

владимир путин

владимир зеленский

новости

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"Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20", - заявил он.Глава индонезийской дипмиссии в Москве отметил, что Индонезия бы хотела способствовать диалогу между двумя странами.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. В свою очередь пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.

https://ukraina.ru/20220819/1037847034.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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индонезия, владимир путин, владимир зеленский, новости