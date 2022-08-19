Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского - 19.08.2022 Украина.ру
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Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского - 19.08.2022 Украина.ру
Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
Украина не обращалась к Индонезии с просьбой провести на полях саммита G20 встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного участия. Об этом сообщил посол Индонезии в России Хосе Таварес, передает 19 августа РИА Новости
2022-08-19T08:45
2022-08-19T08:45
индонезия
владимир путин
владимир зеленский
новости
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"Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20", - заявил он.Глава индонезийской дипмиссии в Москве отметил, что Индонезия бы хотела способствовать диалогу между двумя странами.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. В свою очередь пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
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индонезия, владимир путин, владимир зеленский, новости
Индонезия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Новости

Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

08:45 19.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / пресс-служба президента УкраиныПутин Зеленский
Путин Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины
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Украина не обращалась к Индонезии с просьбой провести на полях саммита G20 встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного участия. Об этом сообщил посол Индонезии в России Хосе Таварес, передает 19 августа РИА Новости
"Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20", - заявил он.
Глава индонезийской дипмиссии в Москве отметил, что Индонезия бы хотела способствовать диалогу между двумя странами.

"Индонезия пригласила, конечно же, Россию, президента Путина, как члена "двадцатки", но и Зеленского, чтобы попробовать наладить какой-то контакт", - заключил он.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин.
В свою очередь пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились.
Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
07:58
Индонезия может организовать встречу Путина и БайденаИндонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому. Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, передает 19 августа РИА Новости
 
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