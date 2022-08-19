https://ukraina.ru/20220819/1037848618.html
Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского - 19.08.2022 Украина.ру
Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
Украина не обращалась к Индонезии с просьбой провести на полях саммита G20 встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного участия. Об этом сообщил посол Индонезии в России Хосе Таварес, передает 19 августа РИА Новости
2022-08-19T08:45
2022-08-19T08:45
2022-08-19T08:45
индонезия
владимир путин
владимир зеленский
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103126/92/1031269228_88:0:888:450_1920x0_80_0_0_cbeeb78d0ea1effece5379c5d121eb5c.jpg.webp
"Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20", - заявил он.Глава индонезийской дипмиссии в Москве отметил, что Индонезия бы хотела способствовать диалогу между двумя странами.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. В свою очередь пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
https://ukraina.ru/20220819/1037847034.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103126/92/1031269228_188:0:788:450_1920x0_80_0_0_efce49fcd7d8dbed5ecf36f5254909d1.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
индонезия, владимир путин, владимир зеленский, новости
Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
Украина не обращалась к Индонезии с просьбой провести на полях саммита G20 встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного участия. Об этом сообщил посол Индонезии в России Хосе Таварес, передает 19 августа РИА Новости
"Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20", - заявил он.
Глава индонезийской дипмиссии в Москве отметил, что Индонезия бы хотела способствовать диалогу между двумя странами.
"Индонезия пригласила, конечно же, Россию, президента Путина, как члена "двадцатки", но и Зеленского, чтобы попробовать наладить какой-то контакт", - заключил он.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин.
В свою очередь пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились.
Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.