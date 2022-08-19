"Европейцы будут мечтать о РФ": Цеков о возможном запрете виз для россиян - 19.08.2022 Украина.ру
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"Европейцы будут мечтать о РФ": Цеков о возможном запрете виз для россиян
"Европейцы будут мечтать о РФ": Цеков о возможном запрете виз для россиян - 19.08.2022 Украина.ру
"Европейцы будут мечтать о РФ": Цеков о возможном запрете виз для россиян
России не нужно принимать ответных мер на возможный запрет для граждан РФ получать шенгенские визы, придет время, европейцы сами будут стремиться к нам. Об этом 19 августа заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, передает РИА Новости
2022-08-19T08:09
2022-08-19T08:09
визы
сергей цеков
россия
европа
новости
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Ранее в МИД РФ заявили, что в России не исключают ситуации, когда на уровне Евросоюза будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам.Он подчеркнул, что даже во времена СССР европейские страны, США завлекали к себе граждан Советского Союза, чтобы они ехали к ним, создавали для них свободные условия для приезда. Более того, западные страны стремились к тому, чтобы советские граждане вообще оставались у них, отметил он.Таким образом, Запад может отказаться от того, что он провозглашал на протяжении сотни лет, добавил Цеков."Что касается нас, я считаю, что придет время, когда в Евросоюзе, в США будут мечтать приехать в Россию, пожить в РФ", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что с учетом всех "новых" моральных правил, духовных и культурных ценностей, которые западные страны навязывают у себя, найдется много людей, которые захотят уехать от этой вакханалии."Я считаю, нам не надо закрываться, не давать въезд", - заключил политик.
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визы, сергей цеков, россия, европа, новости
визы, Сергей Цеков, Россия, Европа, Новости

"Европейцы будут мечтать о РФ": Цеков о возможном запрете виз для россиян

08:09 19.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Сергей Цеков
Член Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
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России не нужно принимать ответных мер на возможный запрет для граждан РФ получать шенгенские визы, придет время, европейцы сами будут стремиться к нам. Об этом 19 августа заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, передает РИА Новости
Ранее в МИД РФ заявили, что в России не исключают ситуации, когда на уровне Евросоюза будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам.

"Это 100-процентное нарушение основополагающих принципов прав человека", - сказал Цеков.

Он подчеркнул, что даже во времена СССР европейские страны, США завлекали к себе граждан Советского Союза, чтобы они ехали к ним, создавали для них свободные условия для приезда.
Более того, западные страны стремились к тому, чтобы советские граждане вообще оставались у них, отметил он.
Таким образом, Запад может отказаться от того, что он провозглашал на протяжении сотни лет, добавил Цеков.
"Что касается нас, я считаю, что придет время, когда в Евросоюзе, в США будут мечтать приехать в Россию, пожить в РФ", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что с учетом всех "новых" моральных правил, духовных и культурных ценностей, которые западные страны навязывают у себя, найдется много людей, которые захотят уехать от этой вакханалии.
"Я считаю, нам не надо закрываться, не давать въезд", - заключил политик.
Алексей Арестович
Вчера, 22:33
Арестович призвал не запрещать выдачу виз всем россиянам поголовно Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович не согласен с предложением Зеленского ввести запрет на выдачу виз всем гражданам России. Об этом он заявил 18 августа в интервью изданию Washington Post
 
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