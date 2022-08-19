https://ukraina.ru/20220819/1037847226.html

"Европейцы будут мечтать о РФ": Цеков о возможном запрете виз для россиян

"Европейцы будут мечтать о РФ": Цеков о возможном запрете виз для россиян - 19.08.2022 Украина.ру

"Европейцы будут мечтать о РФ": Цеков о возможном запрете виз для россиян

России не нужно принимать ответных мер на возможный запрет для граждан РФ получать шенгенские визы, придет время, европейцы сами будут стремиться к нам. Об этом 19 августа заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, передает РИА Новости

2022-08-19T08:09

2022-08-19T08:09

2022-08-19T08:09

визы

сергей цеков

россия

европа

новости

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Ранее в МИД РФ заявили, что в России не исключают ситуации, когда на уровне Евросоюза будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам.Он подчеркнул, что даже во времена СССР европейские страны, США завлекали к себе граждан Советского Союза, чтобы они ехали к ним, создавали для них свободные условия для приезда. Более того, западные страны стремились к тому, чтобы советские граждане вообще оставались у них, отметил он.Таким образом, Запад может отказаться от того, что он провозглашал на протяжении сотни лет, добавил Цеков."Что касается нас, я считаю, что придет время, когда в Евросоюзе, в США будут мечтать приехать в Россию, пожить в РФ", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что с учетом всех "новых" моральных правил, духовных и культурных ценностей, которые западные страны навязывают у себя, найдется много людей, которые захотят уехать от этой вакханалии."Я считаю, нам не надо закрываться, не давать въезд", - заключил политик.

https://ukraina.ru/20220818/1037845689.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

визы, сергей цеков, россия, европа, новости