https://ukraina.ru/20220819/1037847034.html
Индонезия может организовать встречу Путина и Байдена
Индонезия может организовать встречу Путина и Байдена - 19.08.2022 Украина.ру
Индонезия может организовать встречу Путина и Байдена
Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому. Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, передает 19 августа РИА Новости
2022-08-19T07:58
2022-08-19T07:58
2022-08-19T07:58
владимир путин
джо байден
индонезия
новости
встреча
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"Пожалуйста, все возможности для этого открыты", - сказал посол, отвечая на вопрос о готовности Индонезии организовать встречу двух глав государств.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, джо байден, индонезия, новости, встреча
Владимир Путин, Джо Байден, Индонезия, Новости, встреча
Индонезия может организовать встречу Путина и Байдена
Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому. Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, передает 19 августа РИА Новости
"Пожалуйста, все возможности для этого открыты", - сказал посол, отвечая на вопрос о готовности Индонезии организовать встречу двух глав государств.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.