https://ukraina.ru/20220819/1037847034.html

Индонезия может организовать встречу Путина и Байдена

Индонезия может организовать встречу Путина и Байдена - 19.08.2022 Украина.ру

Индонезия может организовать встречу Путина и Байдена

Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому. Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, передает 19 августа РИА Новости

2022-08-19T07:58

2022-08-19T07:58

2022-08-19T07:58

владимир путин

джо байден

индонезия

новости

встреча

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"Пожалуйста, все возможности для этого открыты", - сказал посол, отвечая на вопрос о готовности Индонезии организовать встречу двух глав государств.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.

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2022

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владимир путин, джо байден, индонезия, новости, встреча