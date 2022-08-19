https://ukraina.ru/20220819/1037846792.html

"Дряхлеющий президент": обозреватель назвал Байдена олицетворением упадка США

"Дряхлеющий президент": обозреватель назвал Байдена олицетворением упадка США - 19.08.2022 Украина.ру

"Дряхлеющий президент": обозреватель назвал Байдена олицетворением упадка США

"Дряхлеющий" президент Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, при этом его чиновники "живут на всю катушку и воссоздают холодную войну". Таким мнением на днях поделился обозреватель Том Энгельгардт в статье для издания The Nation

2022-08-19T07:46

2022-08-19T07:46

2022-08-19T07:46

сша

джо байден

новости

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"Я не вижу ничего странного в том, что Джо Байден (в свои 80 — старейший президент в нашей истории) планирует снова баллотироваться в 2024 году. <…> Честно говоря, разве по-своему это не идеально? Я хочу сказать: что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днем дряхлеющий президент?" – написал автор.По его словам, в то время, как страна "трещит по швам", Байден "и его чинуши живут на всю катушку и тщательно воссоздают холодную войну, которая закончилась три десятилетия назад".Как пишет автор, он родился в 1944 году в Америке – "свежесозданной империи", уже продемонстрировавшей "беспрецедентную глобальную мощь", и вскоре ей предстояла борьба против другой сверхдержавы — Советского Союза. А в 1991 году холодная война внезапно закончилась, и США остались в гордом одиночестве — единственной, казалось бы, сверхдержавой на планете Земля.При этом выяснилось, что высшие должностные лица в Вашингтоне оказались полны решимости превратить этот скоротечный момент "беспрецедентного глобального триумфа" в вечность, сыронизировал Энгельгардт.По его словам, победа Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года подвела итоги однополярного момента, а его триумф стал своеобразным "криком боли и протеста" против того, что за жизнь нескольких поколений США превратились из "великой" страны в "нечто не в пример более мрачное". Как считает Энгельгардт, американская демократия оказалась под невероятным давлением, а гигантские вооруженные силы США, за которыми стоит ВПК "невообразимых размеров и мощи", доказали полнейшую неспособность выиграть хоть что-либо значимое, несмотря на финансирование, "немыслимое даже в военное время"."Иными словами, наша Америка трещит по швам, и старейшая история человечества может измениться до неузнаваемости, ведь нам грозит упадок и крах вообще всего", - резюмировал он.

https://ukraina.ru/20220819/1037817895.html

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сша, джо байден, новости