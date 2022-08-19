"Дряхлеющий президент": обозреватель назвал Байдена олицетворением упадка США
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
"Дряхлеющий" президент Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, при этом его чиновники "живут на всю катушку и воссоздают холодную войну". Таким мнением на днях поделился обозреватель Том Энгельгардт в статье для издания The Nation
"Я не вижу ничего странного в том, что Джо Байден (в свои 80 — старейший президент в нашей истории) планирует снова баллотироваться в 2024 году. <…> Честно говоря, разве по-своему это не идеально? Я хочу сказать: что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днем дряхлеющий президент?" – написал автор.
По его словам, в то время, как страна "трещит по швам", Байден "и его чинуши живут на всю катушку и тщательно воссоздают холодную войну, которая закончилась три десятилетия назад".
Как пишет автор, он родился в 1944 году в Америке – "свежесозданной империи", уже продемонстрировавшей "беспрецедентную глобальную мощь", и вскоре ей предстояла борьба против другой сверхдержавы — Советского Союза. А в 1991 году холодная война внезапно закончилась, и США остались в гордом одиночестве — единственной, казалось бы, сверхдержавой на планете Земля.
При этом выяснилось, что высшие должностные лица в Вашингтоне оказались полны решимости превратить этот скоротечный момент "беспрецедентного глобального триумфа" в вечность, сыронизировал Энгельгардт.
"Последовали войны, вторжения и всевозможные конфликты, призванные укрепить новый миропорядок. Все ждали "мирных дивидендов", обещанных американцам после окончания холодной войны. Однако после наступления "мира" возникло непреодолимое желание влить побольше налоговых долларов в Пентагон, уже раздутый "оборонный" бюджет и корпорации военно-промышленного комплекса", - подчеркнул обозреватель.
По его словам, победа Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года подвела итоги однополярного момента, а его триумф стал своеобразным "криком боли и протеста" против того, что за жизнь нескольких поколений США превратились из "великой" страны в "нечто не в пример более мрачное".
Как считает Энгельгардт, американская демократия оказалась под невероятным давлением, а гигантские вооруженные силы США, за которыми стоит ВПК "невообразимых размеров и мощи", доказали полнейшую неспособность выиграть хоть что-либо значимое, несмотря на финансирование, "немыслимое даже в военное время".
"Иными словами, наша Америка трещит по швам, и старейшая история человечества может измениться до неузнаваемости, ведь нам грозит упадок и крах вообще всего", - резюмировал он.
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