Главное на 19 августа: в России и в мире
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Главное на 19 августа: в России и в мире
Главное на 19 августа: в России и в мире
Главное на 19 августа: в России и в мире
В Москве состоится заседание Совета ЕЭК, в Узбекистане проходит встреча секретарей советов безопасности стран ШОС, а работники лондонской подземки бастуют из-за Украина.ру, 19.08.2022
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эксклюзив
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В Москве состоится заседание Совета ЕЭК, в Узбекистане проходит встреча секретарей советов безопасности стран ШОС, а работники лондонской подземки бастуют из-за низких зарплат. Какие еще события произойдут 19 августа — читайте в подборке Украина.ру.Россия — В Сочи президент России Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом ТокаевымВ продолжение регулярного диалога на высшем уровне стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества.— Состоится заседание Совета Евразийской экономической комиссииПланируется рассмотреть вопрос о результатах мониторинга исполнения странами ЕАЭС в 2021 году обязательств в сфере энергетики. Обсудят и проект Соглашения о допустимых массах, нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автодорогам стран ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры. — Состоится заседание по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении Дмитрия Талантова, защитника обвиняемого в госизмене Ивана СафроноваЗа это, по закону, ему грозит до 10 лет лишения свободы.По данным следствия, в апреле подозреваемый на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации.— Суд рассмотрит дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ в отношении лидера фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Александра ШишловаАдминистративное дело связано с его записями во «ВКонтакте». В первой он сообщил, что считает неправильным объявлять минуту молчания в память о бывшем лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Второе высказывание касается георгиевской ленты.— Городская дума в Краснодаре рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра города Андрея Алексеенко17 августа телеведущий Владимир Соловьев и ряд СМИ сообщили, что Алексеенко станет председателем совета министров администрации Харьковской области. Официального подтверждения данной информации пока нет.— В Ставрополе откроется военно-технический форум ЮВО «Армия-2022»Ближнее зарубежье— В столице Узбекистана пройдет 17-я ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран ШОСУчастие во встрече примет секретарь Совбеза России Николай Патрушев.Состоится обмен мнениями по ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ШОС.— В Абхазии пройдут мероприятия военно-технического форума «Армия-2022» с демонстрацией современных образцов вооружения ЮВОМир— Президент Сербии Александр Вучич обратится к нации по итогам переговоров делегаций Белграда и ПриштиныОбращение связано с неудовлетворительными итогами переговоров с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти в Брюсселе. — Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в празднование годовщины освобождения коммуны от немецких оккупантов.— Канцлер Германии Олаф Шольц выступит в Гамбурге перед следственным комитетомВыступление запланировано в рамках дела Cum-Ex о возможной связи членов правящей СДПГ с группой мошенников, присвоивших миллиарды евро с помощью схемы по возврату налога на прирост. — В Австралии пройдут международные военные маневры Pitch BlackВ манёврах, которые пройдут с 19 августа по 6 сентября, примут участие 17 стран, которых будут представлять около 100 самолётов и 2500 военнослужащих.— КНР проведет учения китайских военных с огневыми стрельбамиВоенные учения состоятся 19 и 20 августа в устье Жемчужной реки и акватории к югу от острова Даваньшань, расположенного в Южно-Китайском море. Об этом сообщили в управлении КНР по обеспечению безопасности на море.— В США состоятся заседание и неформальные консультации Военно-штабного комитета ООН — В столице Великобритании состоится забастовка работников метрополитенаВ Лондоне ожидается транспортный коллапс. Пассажиров ждут переполненные автобусы и заторы на дорогах. Работники подземки планируют таким образом обратить внимание властей на недовольство сотрудников условиями работы, среди которых запуск поездов в ночное время суток и низкая зарплата.— На 19 августа запланирована отложенная на сутки отстыковка грузового космического корабля компании SpaceX Cargo Dragon от МКСМероприятие отложили из-за неблагоприятных метеоусловий в месте приводнения. Космический корабль Cargo Dragon прибыл на МКС 16 июля, пристыковавшись в автоматическом режиме к переднему порту модуля МКС Harmony. Он доставил на станцию 2,6 тонн припасов, топлива и материалов для научных экспериментов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, главное, украина, россия, сша, события
Эксклюзив, главное, Украина, Россия, США, события

Главное на 19 августа: в России и в мире

06:47 19.08.2022 (обновлено: 08:18 19.08.2022)
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
В Москве состоится заседание Совета ЕЭК, в Узбекистане проходит встреча секретарей советов безопасности стран ШОС, а работники лондонской подземки бастуют из-за низких зарплат. Какие еще события произойдут 19 августа — читайте в подборке Украина.ру.

Россия

В Сочи президент России Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
В продолжение регулярного диалога на высшем уровне стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества.
Состоится заседание Совета Евразийской экономической комиссии
Планируется рассмотреть вопрос о результатах мониторинга исполнения странами ЕАЭС в 2021 году обязательств в сфере энергетики.
Обсудят и проект Соглашения о допустимых массах, нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автодорогам стран ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры.

Состоится заседание по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении Дмитрия Талантова, защитника обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова
За это, по закону, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, в апреле подозреваемый на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации.

Суд рассмотрит дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ в отношении лидера фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Александра Шишлова
Административное дело связано с его записями во «ВКонтакте». В первой он сообщил, что считает неправильным объявлять минуту молчания в память о бывшем лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Второе высказывание касается георгиевской ленты.
Городская дума в Краснодаре рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра города Андрея Алексеенко
17 августа телеведущий Владимир Соловьев и ряд СМИ сообщили, что Алексеенко станет председателем совета министров администрации Харьковской области. Официального подтверждения данной информации пока нет.
В Ставрополе откроется военно-технический форум ЮВО «Армия-2022»

Ближнее зарубежье

В столице Узбекистана пройдет 17-я ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран ШОС
Участие во встрече примет секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Состоится обмен мнениями по ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ШОС.

«Планируется обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием сотрудничества в сферах противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности, а также обеспечения международной информационной безопасности», — следует из сообщения

В Абхазии пройдут мероприятия военно-технического форума «Армия-2022» с демонстрацией современных образцов вооружения ЮВО

Мир

Президент Сербии Александр Вучич обратится к нации по итогам переговоров делегаций Белграда и Приштины
Обращение связано с неудовлетворительными итогами переговоров с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти в Брюсселе.

«Президент Вучич выступит перед общественностью завтра по возвращении в Белград, и это будет одно из самых важных его обращений к публике», — заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в празднование годовщины освобождения коммуны от немецких оккупантов.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступит в Гамбурге перед следственным комитетом
Выступление запланировано в рамках дела Cum-Ex о возможной связи членов правящей СДПГ с группой мошенников, присвоивших миллиарды евро с помощью схемы по возврату налога на прирост.
В Австралии пройдут международные военные маневры Pitch Black
В манёврах, которые пройдут с 19 августа по 6 сентября, примут участие 17 стран, которых будут представлять около 100 самолётов и 2500 военнослужащих.
КНР проведет учения китайских военных с огневыми стрельбами
Военные учения состоятся 19 и 20 августа в устье Жемчужной реки и акватории к югу от острова Даваньшань, расположенного в Южно-Китайском море. Об этом сообщили в управлении КНР по обеспечению безопасности на море.
В США состоятся заседание и неформальные консультации Военно-штабного комитета ООН
В столице Великобритании состоится забастовка работников метрополитена
В Лондоне ожидается транспортный коллапс. Пассажиров ждут переполненные автобусы и заторы на дорогах.
Работники подземки планируют таким образом обратить внимание властей на недовольство сотрудников условиями работы, среди которых запуск поездов в ночное время суток и низкая зарплата.
На 19 августа запланирована отложенная на сутки отстыковка грузового космического корабля компании SpaceX Cargo Dragon от МКС
Мероприятие отложили из-за неблагоприятных метеоусловий в месте приводнения.
Космический корабль Cargo Dragon прибыл на МКС 16 июля, пристыковавшись в автоматическом режиме к переднему порту модуля МКС Harmony. Он доставил на станцию 2,6 тонн припасов, топлива и материалов для научных экспериментов.
Запуск ракеты РН Союз-2.1а с космодрома Плесецк
2 августа, 10:12
"Космос" принят: в Минобороны рассказали о запуске ракеты с ПлесецкаКосмический аппарат "Космос-2558" принят на управление российскими средства Воздушно-космических сил, передает РИА Новости 2 августа, ссылаясь на Минобороны РФ
 
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