Главное на 19 августа: в России и в мире
06:47 19.08.2022 (обновлено: 08:18 19.08.2022)
© rawpixel.com
© rawpixel.com
В Москве состоится заседание Совета ЕЭК, в Узбекистане проходит встреча секретарей советов безопасности стран ШОС, а работники лондонской подземки бастуют из-за низких зарплат. Какие еще события произойдут 19 августа — читайте в подборке Украина.ру.
Россия
— В Сочи президент России Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
В продолжение регулярного диалога на высшем уровне стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества.
— Состоится заседание Совета Евразийской экономической комиссии
Планируется рассмотреть вопрос о результатах мониторинга исполнения странами ЕАЭС в 2021 году обязательств в сфере энергетики.
Обсудят и проект Соглашения о допустимых массах, нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автодорогам стран ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры.
— Состоится заседание по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении Дмитрия Талантова, защитника обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова
— Состоится заседание по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении Дмитрия Талантова, защитника обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова
За это, по закону, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, в апреле подозреваемый на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации.
— Суд рассмотрит дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ в отношении лидера фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Александра Шишлова
— Суд рассмотрит дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ в отношении лидера фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Александра Шишлова
Административное дело связано с его записями во «ВКонтакте». В первой он сообщил, что считает неправильным объявлять минуту молчания в память о бывшем лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Второе высказывание касается георгиевской ленты.
— Городская дума в Краснодаре рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра города Андрея Алексеенко
17 августа телеведущий Владимир Соловьев и ряд СМИ сообщили, что Алексеенко станет председателем совета министров администрации Харьковской области. Официального подтверждения данной информации пока нет.
— В Ставрополе откроется военно-технический форум ЮВО «Армия-2022»
Ближнее зарубежье
— В столице Узбекистана пройдет 17-я ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран ШОС
Участие во встрече примет секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Состоится обмен мнениями по ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ШОС.
«Планируется обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием сотрудничества в сферах противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности, а также обеспечения международной информационной безопасности», — следует из сообщения
— В Абхазии пройдут мероприятия военно-технического форума «Армия-2022» с демонстрацией современных образцов вооружения ЮВО
Мир
— Президент Сербии Александр Вучич обратится к нации по итогам переговоров делегаций Белграда и Приштины
Обращение связано с неудовлетворительными итогами переговоров с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти в Брюсселе.
«Президент Вучич выступит перед общественностью завтра по возвращении в Белград, и это будет одно из самых важных его обращений к публике», — заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.
— Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в празднование годовщины освобождения коммуны от немецких оккупантов.
— Канцлер Германии Олаф Шольц выступит в Гамбурге перед следственным комитетом
Выступление запланировано в рамках дела Cum-Ex о возможной связи членов правящей СДПГ с группой мошенников, присвоивших миллиарды евро с помощью схемы по возврату налога на прирост.
— В Австралии пройдут международные военные маневры Pitch Black
В манёврах, которые пройдут с 19 августа по 6 сентября, примут участие 17 стран, которых будут представлять около 100 самолётов и 2500 военнослужащих.
— КНР проведет учения китайских военных с огневыми стрельбами
Военные учения состоятся 19 и 20 августа в устье Жемчужной реки и акватории к югу от острова Даваньшань, расположенного в Южно-Китайском море. Об этом сообщили в управлении КНР по обеспечению безопасности на море.
— В США состоятся заседание и неформальные консультации Военно-штабного комитета ООН
— В столице Великобритании состоится забастовка работников метрополитена
В Лондоне ожидается транспортный коллапс. Пассажиров ждут переполненные автобусы и заторы на дорогах.
Работники подземки планируют таким образом обратить внимание властей на недовольство сотрудников условиями работы, среди которых запуск поездов в ночное время суток и низкая зарплата.
— На 19 августа запланирована отложенная на сутки отстыковка грузового космического корабля компании SpaceX Cargo Dragon от МКС
Мероприятие отложили из-за неблагоприятных метеоусловий в месте приводнения.
Космический корабль Cargo Dragon прибыл на МКС 16 июля, пристыковавшись в автоматическом режиме к переднему порту модуля МКС Harmony. Он доставил на станцию 2,6 тонн припасов, топлива и материалов для научных экспериментов.