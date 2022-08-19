https://ukraina.ru/20220819/1037845810.html

Главное на 19 августа: в России и в мире

Главное на 19 августа: в России и в мире

Главное на 19 августа: в России и в мире

В Москве состоится заседание Совета ЕЭК, в Узбекистане проходит встреча секретарей советов безопасности стран ШОС, а работники лондонской подземки бастуют из-за Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T06:47

2022-08-19T06:47

2022-08-19T08:18

эксклюзив

главное

украина

россия

сша

события

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_2a30418dc5baf136849b08b914013c5d.jpg

В Москве состоится заседание Совета ЕЭК, в Узбекистане проходит встреча секретарей советов безопасности стран ШОС, а работники лондонской подземки бастуют из-за низких зарплат. Какие еще события произойдут 19 августа — читайте в подборке Украина.ру.Россия — В Сочи президент России Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом ТокаевымВ продолжение регулярного диалога на высшем уровне стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества.— Состоится заседание Совета Евразийской экономической комиссииПланируется рассмотреть вопрос о результатах мониторинга исполнения странами ЕАЭС в 2021 году обязательств в сфере энергетики. Обсудят и проект Соглашения о допустимых массах, нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автодорогам стран ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры. — Состоится заседание по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении Дмитрия Талантова, защитника обвиняемого в госизмене Ивана СафроноваЗа это, по закону, ему грозит до 10 лет лишения свободы.По данным следствия, в апреле подозреваемый на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации.— Суд рассмотрит дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ в отношении лидера фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Александра ШишловаАдминистративное дело связано с его записями во «ВКонтакте». В первой он сообщил, что считает неправильным объявлять минуту молчания в память о бывшем лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Второе высказывание касается георгиевской ленты.— Городская дума в Краснодаре рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра города Андрея Алексеенко17 августа телеведущий Владимир Соловьев и ряд СМИ сообщили, что Алексеенко станет председателем совета министров администрации Харьковской области. Официального подтверждения данной информации пока нет.— В Ставрополе откроется военно-технический форум ЮВО «Армия-2022»Ближнее зарубежье— В столице Узбекистана пройдет 17-я ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран ШОСУчастие во встрече примет секретарь Совбеза России Николай Патрушев.Состоится обмен мнениями по ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ШОС.— В Абхазии пройдут мероприятия военно-технического форума «Армия-2022» с демонстрацией современных образцов вооружения ЮВОМир— Президент Сербии Александр Вучич обратится к нации по итогам переговоров делегаций Белграда и ПриштиныОбращение связано с неудовлетворительными итогами переговоров с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти в Брюсселе. — Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в празднование годовщины освобождения коммуны от немецких оккупантов.— Канцлер Германии Олаф Шольц выступит в Гамбурге перед следственным комитетомВыступление запланировано в рамках дела Cum-Ex о возможной связи членов правящей СДПГ с группой мошенников, присвоивших миллиарды евро с помощью схемы по возврату налога на прирост. — В Австралии пройдут международные военные маневры Pitch BlackВ манёврах, которые пройдут с 19 августа по 6 сентября, примут участие 17 стран, которых будут представлять около 100 самолётов и 2500 военнослужащих.— КНР проведет учения китайских военных с огневыми стрельбамиВоенные учения состоятся 19 и 20 августа в устье Жемчужной реки и акватории к югу от острова Даваньшань, расположенного в Южно-Китайском море. Об этом сообщили в управлении КНР по обеспечению безопасности на море.— В США состоятся заседание и неформальные консультации Военно-штабного комитета ООН — В столице Великобритании состоится забастовка работников метрополитенаВ Лондоне ожидается транспортный коллапс. Пассажиров ждут переполненные автобусы и заторы на дорогах. Работники подземки планируют таким образом обратить внимание властей на недовольство сотрудников условиями работы, среди которых запуск поездов в ночное время суток и низкая зарплата.— На 19 августа запланирована отложенная на сутки отстыковка грузового космического корабля компании SpaceX Cargo Dragon от МКСМероприятие отложили из-за неблагоприятных метеоусловий в месте приводнения. Космический корабль Cargo Dragon прибыл на МКС 16 июля, пристыковавшись в автоматическом режиме к переднему порту модуля МКС Harmony. Он доставил на станцию 2,6 тонн припасов, топлива и материалов для научных экспериментов.

https://ukraina.ru/20220802/1037092189.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, главное, украина, россия, сша, события