https://ukraina.ru/20220818/1037845689.html
Арестович призвал не запрещать выдачу виз всем россиянам поголовно
Арестович призвал не запрещать выдачу виз всем россиянам поголовно - 18.08.2022 Украина.ру
Арестович призвал не запрещать выдачу виз всем россиянам поголовно
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович не согласен с предложением Зеленского ввести запрет на выдачу виз всем гражданам России. Об этом он заявил 18 августа в интервью изданию Washington Post
2022-08-18T22:33
2022-08-18T22:33
2022-08-18T22:33
алексей арестович
офис президента
украина
владимир зеленский
новости
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Напомним, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдачу въездных виз в Евросоюз необходимо запретить всем гражданам России. Часть европейских лидеров его поддержала, часть посчитала предложение чрезмерным. Советник главы офиса президента Алексей Арестович также заявил, что не согласен с тем, что запрет на въезд в страны Евросоюза должен касаться абсолютно всех россиян.Арестович отметил, что если кому-то и стоит запрещать въезд в страны Запада, то, по его мнению, только тем, кто поддерживает российского президента Владимира Путина. Одновременно с этим он отметил, что проявлять избирательность в этом вопросе "технически сложно".По мнению Арестовича, в офисе президента Зеленского также это понимают - и потому считают, что "легче запретить всем".
https://ukraina.ru/20220818/1037780517.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей арестович, офис президента, украина, владимир зеленский, новости
Алексей Арестович, Офис президента, Украина, Владимир Зеленский, Новости
Арестович призвал не запрещать выдачу виз всем россиянам поголовно
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович не согласен с предложением Зеленского ввести запрет на выдачу виз всем гражданам России. Об этом он заявил 18 августа в интервью изданию Washington Post
Напомним, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдачу въездных виз в Евросоюз необходимо запретить всем гражданам России. Часть европейских лидеров его поддержала, часть посчитала предложение чрезмерным.
Советник главы офиса президента Алексей Арестович также заявил, что не согласен с тем, что запрет на въезд в страны Евросоюза должен касаться абсолютно всех россиян.
Я по-прежнему не сторонник коллективной ответственности.
Алексей Арестович
Советник главы офиса президента Украины
Арестович отметил, что если кому-то и стоит запрещать въезд в страны Запада, то, по его мнению, только тем, кто поддерживает российского президента Владимира Путина. Одновременно с этим он отметил, что проявлять избирательность в этом вопросе "технически сложно".
По мнению Арестовича, в офисе президента Зеленского также это понимают - и потому считают, что "легче запретить всем".