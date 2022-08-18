https://ukraina.ru/20220818/1037845689.html

Арестович призвал не запрещать выдачу виз всем россиянам поголовно

Арестович призвал не запрещать выдачу виз всем россиянам поголовно - 18.08.2022 Украина.ру

Арестович призвал не запрещать выдачу виз всем россиянам поголовно

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович не согласен с предложением Зеленского ввести запрет на выдачу виз всем гражданам России. Об этом он заявил 18 августа в интервью изданию Washington Post

2022-08-18T22:33

2022-08-18T22:33

2022-08-18T22:33

алексей арестович

офис президента

украина

владимир зеленский

новости

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Напомним, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдачу въездных виз в Евросоюз необходимо запретить всем гражданам России. Часть европейских лидеров его поддержала, часть посчитала предложение чрезмерным. Советник главы офиса президента Алексей Арестович также заявил, что не согласен с тем, что запрет на въезд в страны Евросоюза должен касаться абсолютно всех россиян.Арестович отметил, что если кому-то и стоит запрещать въезд в страны Запада, то, по его мнению, только тем, кто поддерживает российского президента Владимира Путина. Одновременно с этим он отметил, что проявлять избирательность в этом вопросе "технически сложно".По мнению Арестовича, в офисе президента Зеленского также это понимают - и потому считают, что "легче запретить всем".

https://ukraina.ru/20220818/1037780517.html

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алексей арестович, офис президента, украина, владимир зеленский, новости