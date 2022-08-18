Арестович призвал не запрещать выдачу виз всем россиянам поголовно - 18.08.2022 Украина.ру
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Арестович призвал не запрещать выдачу виз всем россиянам поголовно
Арестович призвал не запрещать выдачу виз всем россиянам поголовно - 18.08.2022 Украина.ру
Арестович призвал не запрещать выдачу виз всем россиянам поголовно
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович не согласен с предложением Зеленского ввести запрет на выдачу виз всем гражданам России. Об этом он заявил 18 августа в интервью изданию Washington Post
2022-08-18T22:33
2022-08-18T22:33
алексей арестович
офис президента
украина
владимир зеленский
новости
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Напомним, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдачу въездных виз в Евросоюз необходимо запретить всем гражданам России. Часть европейских лидеров его поддержала, часть посчитала предложение чрезмерным. Советник главы офиса президента Алексей Арестович также заявил, что не согласен с тем, что запрет на въезд в страны Евросоюза должен касаться абсолютно всех россиян.Арестович отметил, что если кому-то и стоит запрещать въезд в страны Запада, то, по его мнению, только тем, кто поддерживает российского президента Владимира Путина. Одновременно с этим он отметил, что проявлять избирательность в этом вопросе "технически сложно".По мнению Арестовича, в офисе президента Зеленского также это понимают - и потому считают, что "легче запретить всем".
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алексей арестович, офис президента, украина, владимир зеленский, новости
Алексей Арестович, Офис президента, Украина, Владимир Зеленский, Новости

Арестович призвал не запрещать выдачу виз всем россиянам поголовно

22:33 18.08.2022
 
© Алексей Арестович/ФейсбукАлексей Арестович
Алексей Арестович
© Алексей Арестович/Фейсбук
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович не согласен с предложением Зеленского ввести запрет на выдачу виз всем гражданам России. Об этом он заявил 18 августа в интервью изданию Washington Post
Напомним, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдачу въездных виз в Евросоюз необходимо запретить всем гражданам России. Часть европейских лидеров его поддержала, часть посчитала предложение чрезмерным.
Советник главы офиса президента Алексей Арестович также заявил, что не согласен с тем, что запрет на въезд в страны Евросоюза должен касаться абсолютно всех россиян.

Я по-прежнему не сторонник коллективной ответственности.

Алексей Арестович
Советник главы офиса президента Украины
Арестович отметил, что если кому-то и стоит запрещать въезд в страны Запада, то, по его мнению, только тем, кто поддерживает российского президента Владимира Путина. Одновременно с этим он отметил, что проявлять избирательность в этом вопросе "технически сложно".
По мнению Арестовича, в офисе президента Зеленского также это понимают - и потому считают, что "легче запретить всем".
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Алексей АрестовичОфис президентаУкраинаВладимир ЗеленскийНовости
 
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22:33Арестович призвал не запрещать выдачу виз всем россиянам поголовно
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