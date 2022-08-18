Президент Эстонии лично плетет маскировочные сети для ВСУ - 18.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220818/1037845290.html
Президент Эстонии лично плетет маскировочные сети для ВСУ
Президент Эстонии лично плетет маскировочные сети для ВСУ - 18.08.2022 Украина.ру
Президент Эстонии лично плетет маскировочные сети для ВСУ
Президент Эстонии Алар Карис вместе с сотрудниками своего аппарата лично принял участие в плетении маскировочных сеток для украинской армии. Об этом сообщает 18 августа РИА Новости.
2022-08-18T21:26
2022-08-18T21:26
эстония
украина
всу
президент
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037845085_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_29774bea24169b22df210213d91320cc.jpg.webp
По словам Кариса, всего эстонцы изготовили более 9 тысяч квадратных метров сеток для ВСУ. О своем вкладе в обороноспособность Украины Карис сообщил на своей странице в социальных сетях. Карис добавил, что, помимо него, к изготовлению маскировочных сетей присоединились украинские беженцы, иностранные студенты эстонских ВУЗов и ряд сотрудников посольств западных стран в Таллине.
https://ukraina.ru/20220407/1033715339.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037845085_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_716bd318fd1123088e1439b2810636a7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эстония, украина, всу, президент, новости
Эстония, Украина, ВСУ, президент, Новости

Президент Эстонии лично плетет маскировочные сети для ВСУ

21:26 18.08.2022
 
Президент Эстонии Алар Карис
Президент Эстонии Алар Карис
Читать в
Президент Эстонии Алар Карис вместе с сотрудниками своего аппарата лично принял участие в плетении маскировочных сеток для украинской армии. Об этом сообщает 18 августа РИА Новости.
По словам Кариса, всего эстонцы изготовили более 9 тысяч квадратных метров сеток для ВСУ. О своем вкладе в обороноспособность Украины Карис сообщил на своей странице в социальных сетях.
Со своей командой я принял участие в изготовлении маскировочных сеток для украинских защитников. В помощь Украине волонтеры по всей Эстонии изготовили более 9 тысяч квадратных метров сеток. Мы все можем сделать что-то, чтобы помочь Украине. Я одел футболку, которую получил в подарок от президента Владимира Зеленского
Алар Карис
Президент Эстонии
Карис добавил, что, помимо него, к изготовлению маскировочных сетей присоединились украинские беженцы, иностранные студенты эстонских ВУЗов и ряд сотрудников посольств западных стран в Таллине.
7 апреля, 14:58
В Эстонии «украинизировали» российский сырНа прилавках эстонских супермаркетов появился «Украинский сыр», который, однако, при ближайшем рассмотрении оказался «Российским». Соответствующие фото публикует 7 апреля Telegram-канал Mash
 
ЭстонияУкраинаВСУпрезидентНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Арестович призвал не запрещать выдачу виз всем россиянам поголовно
21:47Глава администрации Запорожской области рассказал о восстановлении региона
21:26Президент Эстонии лично плетет маскировочные сети для ВСУ
21:17Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов
20:52Сенатор Климов: Переговоры с Украиной возможны только на предмет ее капитуляции
20:43Эрдоган обсудит с Путиным результаты переговоров во Львове
20:18Акопов рассказал, приедет ли делегация МАГАТЭ на ЗАЭС
19:51Провокация с ЗАЭС, переговоры во Львове. Итоги 18 августа на Украине
19:34Миссию ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке возглавит бразилец
19:25Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией
19:18Украине грозит энергетический кризис в случае остановки Запорожской АЭС
18:49Депутаты Рады предложили запретить священникам УПЦ служить капелланами
18:37Названа страна, в тысячи раз увеличившая поставки смартфонов в Россию
18:33Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему
18:31Украинки, не вставшие на воинский учет, могут понести ответственность
18:26Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша
18:07Россия привержена принципу, что в ядерной войне не может быть победителей - МИД
17:57Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации
17:55Первые новостройки в Мариуполе готовы к сдаче
17:52КНДР продолжит поддерживать Россию – дипмиссия
Лента новостейМолния