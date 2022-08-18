https://ukraina.ru/20220818/1037845290.html
Президент Эстонии лично плетет маскировочные сети для ВСУ
Президент Эстонии лично плетет маскировочные сети для ВСУ - 18.08.2022 Украина.ру
Президент Эстонии лично плетет маскировочные сети для ВСУ
Президент Эстонии Алар Карис вместе с сотрудниками своего аппарата лично принял участие в плетении маскировочных сеток для украинской армии. Об этом сообщает 18 августа РИА Новости.
2022-08-18T21:26
2022-08-18T21:26
2022-08-18T21:26
эстония
украина
всу
президент
новости
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По словам Кариса, всего эстонцы изготовили более 9 тысяч квадратных метров сеток для ВСУ. О своем вкладе в обороноспособность Украины Карис сообщил на своей странице в социальных сетях. Карис добавил, что, помимо него, к изготовлению маскировочных сетей присоединились украинские беженцы, иностранные студенты эстонских ВУЗов и ряд сотрудников посольств западных стран в Таллине.
https://ukraina.ru/20220407/1033715339.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эстония, украина, всу, президент, новости
Эстония, Украина, ВСУ, президент, Новости
Президент Эстонии лично плетет маскировочные сети для ВСУ
Президент Эстонии Алар Карис вместе с сотрудниками своего аппарата лично принял участие в плетении маскировочных сеток для украинской армии. Об этом сообщает 18 августа РИА Новости.