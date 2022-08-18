https://ukraina.ru/20220818/1037845290.html

Президент Эстонии лично плетет маскировочные сети для ВСУ

Президент Эстонии лично плетет маскировочные сети для ВСУ - 18.08.2022 Украина.ру

Президент Эстонии лично плетет маскировочные сети для ВСУ

Президент Эстонии Алар Карис вместе с сотрудниками своего аппарата лично принял участие в плетении маскировочных сеток для украинской армии. Об этом сообщает 18 августа РИА Новости.

2022-08-18T21:26

2022-08-18T21:26

2022-08-18T21:26

эстония

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новости

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По словам Кариса, всего эстонцы изготовили более 9 тысяч квадратных метров сеток для ВСУ. О своем вкладе в обороноспособность Украины Карис сообщил на своей странице в социальных сетях. Карис добавил, что, помимо него, к изготовлению маскировочных сетей присоединились украинские беженцы, иностранные студенты эстонских ВУЗов и ряд сотрудников посольств западных стран в Таллине.

https://ukraina.ru/20220407/1033715339.html

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эстония, украина, всу, президент, новости