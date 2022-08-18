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Эрдоган обсудит с Путиным результаты переговоров во Львове
Эрдоган обсудит с Путиным результаты переговоров во Львове - 18.08.2022 Украина.ру
Эрдоган обсудит с Путиным результаты переговоров во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с президентом России Владимиром Путиным результаты переговоров с Антониу Гутерришем и Владимиром Зеленским. Об этом турецкий лидер заявил 18 августа на пресс-конференции.
2022-08-18T20:43
2022-08-18T20:43
2022-08-18T20:43
эрдоган
антониу гутерреш
владимир зеленский
украина
новости
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По словам Эрдогана, трехсторонние переговоры с участием генерального секретаря ООН и президента Украины преследовали цель урегулировать ситуацию вокруг Украины. Президент Турции заявил, что этот вопрос он хочет обсудить с представителями российской стороны. Эрдоган также отметил, что переговоры по разблокировке украинских портов имели успех, и благодаря им на мировые рынки уже поступили примерно 625 тысяч тонн зерна с Украины.
https://ukraina.ru/20220818/1037842380.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эрдоган, антониу гутерреш, владимир зеленский, украина, новости
Эрдоган, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский, Украина, Новости
Эрдоган обсудит с Путиным результаты переговоров во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с президентом России Владимиром Путиным результаты переговоров с Антониу Гутерришем и Владимиром Зеленским. Об этом турецкий лидер заявил 18 августа на пресс-конференции.