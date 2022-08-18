https://ukraina.ru/20220818/1037844558.html

Эрдоган обсудит с Путиным результаты переговоров во Львове

Эрдоган обсудит с Путиным результаты переговоров во Львове - 18.08.2022 Украина.ру

Эрдоган обсудит с Путиным результаты переговоров во Львове

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с президентом России Владимиром Путиным результаты переговоров с Антониу Гутерришем и Владимиром Зеленским. Об этом турецкий лидер заявил 18 августа на пресс-конференции.

2022-08-18T20:43

2022-08-18T20:43

2022-08-18T20:43

эрдоган

антониу гутерреш

владимир зеленский

украина

новости

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По словам Эрдогана, трехсторонние переговоры с участием генерального секретаря ООН и президента Украины преследовали цель урегулировать ситуацию вокруг Украины. Президент Турции заявил, что этот вопрос он хочет обсудить с представителями российской стороны. Эрдоган также отметил, что переговоры по разблокировке украинских портов имели успех, и благодаря им на мировые рынки уже поступили примерно 625 тысяч тонн зерна с Украины.

https://ukraina.ru/20220818/1037842380.html

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2022

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эрдоган, антониу гутерреш, владимир зеленский, украина, новости