Эрдоган обсудит с Путиным результаты переговоров во Львове - 18.08.2022 Украина.ру
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Эрдоган обсудит с Путиным результаты переговоров во Львове
Эрдоган обсудит с Путиным результаты переговоров во Львове - 18.08.2022 Украина.ру
Эрдоган обсудит с Путиным результаты переговоров во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с президентом России Владимиром Путиным результаты переговоров с Антониу Гутерришем и Владимиром Зеленским. Об этом турецкий лидер заявил 18 августа на пресс-конференции.
2022-08-18T20:43
2022-08-18T20:43
эрдоган
антониу гутерреш
владимир зеленский
украина
новости
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По словам Эрдогана, трехсторонние переговоры с участием генерального секретаря ООН и президента Украины преследовали цель урегулировать ситуацию вокруг Украины. Президент Турции заявил, что этот вопрос он хочет обсудить с представителями российской стороны. Эрдоган также отметил, что переговоры по разблокировке украинских портов имели успех, и благодаря им на мировые рынки уже поступили примерно 625 тысяч тонн зерна с Украины.
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эрдоган, антониу гутерреш, владимир зеленский, украина, новости
Эрдоган, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский, Украина, Новости

Эрдоган обсудит с Путиным результаты переговоров во Львове

20:43 18.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с президентом России Владимиром Путиным результаты переговоров с Антониу Гутерришем и Владимиром Зеленским. Об этом турецкий лидер заявил 18 августа на пресс-конференции.
По словам Эрдогана, трехсторонние переговоры с участием генерального секретаря ООН и президента Украины преследовали цель урегулировать ситуацию вокруг Украины. Президент Турции заявил, что этот вопрос он хочет обсудить с представителями российской стороны.

Турция продолжит оценивать вместе с российским президентом Путиным и российской стороной результаты сегодняшних переговоров.

Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции
Эрдоган также отметил, что переговоры по разблокировке украинских портов имели успех, и благодаря им на мировые рынки уже поступили примерно 625 тысяч тонн зерна с Украины.
18:26
Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и ГутеррешаВо Львове завершилась встреча президентов Турции и Украины, а также генсека ООН Антониу Гутерреша, она продлилась 40 минут, сообщает турецкий портал Haberturk
 
ЭрдоганАнтониу ГутеррешВладимир ЗеленскийУкраинаНовости
 
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