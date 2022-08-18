Провокация с ЗАЭС, переговоры во Львове. Итоги 18 августа на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / T.C. CumhurbaşkanlığıР. Эрдоган, В. Зеленский, А. Гуттереш
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / T.C. Cumhurbaşkanlığı
ВСУ хотят инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны России. Генсек ООН Антониу Гуттереш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Львове
О том, что Украина готовит провокации утром на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", — заявил Конашенков.
По его словам, для подготовки провокации развёртываются посты радиационного наблюдения и проводятся тренировки военных.
"Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности", — отметил Конашенков.
Кроме того, подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации её последствий.
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"Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь. Вина за их последствия будет возложена на российские Вооружённые Силы", — указал Конашенков.
Он также напомнил, что украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС.
"Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооружённые Силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", — подытожил Конашенков.
Позже начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, отметил, что Украина вместе со своими кураторами из США пытается вызвать, по их мнению, незначительную аварию на Запорожской атомной электростанции и тем самым сорвать нормальную эксплуатацию АЭС
"По мнению Министерства обороны, украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции и тем самым сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию", - отметил Кириллов.
Он подчеркнул, что масштабы аварии не стоит недооценивать. Так, согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.
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Кириллов представил карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС. Согласно прогнозу, радионуклиды накроют территории в Польше, Словакии, Германии.
Также прогнозируется, что радионуклиды попадут в Молдавию и Румынию.
Как отметил Кириллов, при выбросе 25% содержимого активной зоны хотя бы одного реактора ЗАЭС из шести радиоактивный "язык" накроет Прибалтику и Скандинавский полуостров.
Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, беспилотники будут снимать ситуацию на Запорожской АЭС в пятницу, 19 августа.
"Вероятность того, что завтра будет совершена провокация в отношении атомной станции, — она не просто намного выше среднего, а она близка чуть ли не к 100%. Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы потом любой прилет и момент можно было зафиксировать в режиме онлайн", — зяавил он в эфире "Соловьев Live".
Он также заявил, что удар по ЗАЭС будет чреват и энергетическим кризисом.
"Если говорить о подконтрольных Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25% до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория. Сейчас эта доля еще больше, до недавних пор ежедневно с атомной станции объем поставляемой электроэнергии доходил до 70-72 миллионов рублей ежедневно", — сказал он.
По словам Рогова, поставки с АЭС решают все текущие проблемы Украины, кроме того, киевские власти экспортируют электроэнергию, зарабатывая для себя деньги.
Ранее ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Россию.
Переговоры Гуттереша, Эрдогана и Зеленского
В четверг, 18 августа, во Львове прошли переговоры генсека ООН Антониу Гуттереша, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского. Ещё до начала переговоров ряд турецких СМИ сообщал, что их предметом может стать не только урегулирования ситуации на Украине, но и встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вечером 18 августа Гуттереш, Эрдоган и Зеленский дали совместную пресс-конференцию. На ней генсек ООН заявил о необходимости срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны.
"Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции", - заявил Гуттереш.
Вместо этого, по его словам, "срочно необходима договорённость, чтобы восстановить" ЗАЭС "как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района".
Он выразил обеспокоенность развитием ситуации на ЗАЭС и вокруг нее.
"Здравый смысл должен возобладать, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или защищенность атомной станции", - указал он.
Нанесение любого потенциального ущерба ЗАЭС является самоубийством, добавил генсек.
В свою очередь президент Турции отметил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным итоги своих переговоров во Львове.
"Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным", - отметил Эрдоган.
Кроме того, Турция и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие турецкой стороны в восстановлении Украины.
Зеленский со своей стороны повторил обвинения в адрес РФ и заявил, что переговоры с Россией будут возможны только после вывода российских войск с контролируемых ими территорий.
Таким образом, Зеленский по сути подтвердил приверженность курсу продолжения боевых действий.