Провокация с ЗАЭС, переговоры во Львове. Итоги 18 августа на Украине - 18.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Провокация с ЗАЭС, переговоры во Львове. Итоги 18 августа на Украине
Провокация с ЗАЭС, переговоры во Львове. Итоги 18 августа на Украине - 18.08.2022 Украина.ру
Провокация с ЗАЭС, переговоры во Львове. Итоги 18 августа на Украине
ВСУ хотят инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны России. Генсек ООН Антониу Гуттереш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Львове
2022-08-18T19:51
2022-08-18T19:51
спецоперация
эксклюзив
хроники
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О том, что Украина готовит провокации утром на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", — заявил Конашенков.По его словам, для подготовки провокации развёртываются посты радиационного наблюдения и проводятся тренировки военных."Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности", — отметил Конашенков.Кроме того, подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации её последствий."Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь. Вина за их последствия будет возложена на российские Вооружённые Силы", — указал Конашенков.Он также напомнил, что украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС."Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооружённые Силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", — подытожил Конашенков.Позже начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, отметил, что Украина вместе со своими кураторами из США пытается вызвать, по их мнению, незначительную аварию на Запорожской атомной электростанции и тем самым сорвать нормальную эксплуатацию АЭС"По мнению Министерства обороны, украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции и тем самым сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию", - отметил Кириллов.Он подчеркнул, что масштабы аварии не стоит недооценивать. Так, согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.Кириллов представил карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС. Согласно прогнозу, радионуклиды накроют территории в Польше, Словакии, Германии.Также прогнозируется, что радионуклиды попадут в Молдавию и Румынию.Как отметил Кириллов, при выбросе 25% содержимого активной зоны хотя бы одного реактора ЗАЭС из шести радиоактивный "язык" накроет Прибалтику и Скандинавский полуостров.Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, беспилотники будут снимать ситуацию на Запорожской АЭС в пятницу, 19 августа."Вероятность того, что завтра будет совершена провокация в отношении атомной станции, — она не просто намного выше среднего, а она близка чуть ли не к 100%. Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы потом любой прилет и момент можно было зафиксировать в режиме онлайн", — зяавил он в эфире "Соловьев Live".Он также заявил, что удар по ЗАЭС будет чреват и энергетическим кризисом."Если говорить о подконтрольных Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25% до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория. Сейчас эта доля еще больше, до недавних пор ежедневно с атомной станции объем поставляемой электроэнергии доходил до 70-72 миллионов рублей ежедневно", — сказал он.По словам Рогова, поставки с АЭС решают все текущие проблемы Украины, кроме того, киевские власти экспортируют электроэнергию, зарабатывая для себя деньги.Ранее ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Россию.Переговоры Гуттереша, Эрдогана и ЗеленскогоВ четверг, 18 августа, во Львове прошли переговоры генсека ООН Антониу Гуттереша, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского. Ещё до начала переговоров ряд турецких СМИ сообщал, что их предметом может стать не только урегулирования ситуации на Украине, но и встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.Вечером 18 августа Гуттереш, Эрдоган и Зеленский дали совместную пресс-конференцию. На ней генсек ООН заявил о необходимости срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны."Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции", - заявил Гуттереш.Вместо этого, по его словам, "срочно необходима договорённость, чтобы восстановить" ЗАЭС "как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района".Он выразил обеспокоенность развитием ситуации на ЗАЭС и вокруг нее."Здравый смысл должен возобладать, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или защищенность атомной станции", - указал он.Нанесение любого потенциального ущерба ЗАЭС является самоубийством, добавил генсек.В свою очередь президент Турции отметил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным итоги своих переговоров во Львове."Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным", - отметил Эрдоган.Кроме того, Турция и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие турецкой стороны в восстановлении Украины.Зеленский со своей стороны повторил обвинения в адрес РФ и заявил, что переговоры с Россией будут возможны только после вывода российских войск с контролируемых ими территорий.Таким образом, Зеленский по сути подтвердил приверженность курсу продолжения боевых действий.
https://ukraina.ru/20220818/1037830824.html
https://ukraina.ru/20220818/1037804010.html
https://ukraina.ru/20220818/1037795160.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники
Спецоперация, Эксклюзив, Хроники

Провокация с ЗАЭС, переговоры во Львове. Итоги 18 августа на Украине

19:51 18.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / T.C. CumhurbaşkanlığıР. Эрдоган, В. Зеленский, А. Гуттереш
Р. Эрдоган, В. Зеленский, А. Гуттереш - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / T.C. Cumhurbaşkanlığı
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
ВСУ хотят инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны России. Генсек ООН Антониу Гуттереш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Львове
О том, что Украина готовит провокации утром на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", — заявил Конашенков.
По его словам, для подготовки провокации развёртываются посты радиационного наблюдения и проводятся тренировки военных.
"Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности", — отметил Конашенков.
Кроме того, подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации её последствий.
Города мира. Монте-Карло, княжество Монако - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
16:21Спецоперация
Визит Эрдогана, батальон "Монако", спутник Притулы. Главное на Украине на 16:00 18 августаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на Украину. В Верховной Раде хотят лишить мандатов народных депутатов, покинувших страну. Популярного шоумена и волонтёра Сергея Притулу обвинили в мошенничестве
"Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь. Вина за их последствия будет возложена на российские Вооружённые Силы", — указал Конашенков.
Он также напомнил, что украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС.
"Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооружённые Силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", — подытожил Конашенков.
Позже начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, отметил, что Украина вместе со своими кураторами из США пытается вызвать, по их мнению, незначительную аварию на Запорожской атомной электростанции и тем самым сорвать нормальную эксплуатацию АЭС
"По мнению Министерства обороны, украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции и тем самым сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию", - отметил Кириллов.
Он подчеркнул, что масштабы аварии не стоит недооценивать. Так, согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
12:00Спецоперация
Потери ВСУ, обстрелы, цель обстрелов ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 18 августаУкраинские военные несут потери, но продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Власти Запорожской области разработали план эвакуации на случай провокации на ЗАЭС. В Минобороны РФ назвали цели ВСУ в отношении ЗАЭС
Кириллов представил карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС. Согласно прогнозу, радионуклиды накроют территории в Польше, Словакии, Германии.
Также прогнозируется, что радионуклиды попадут в Молдавию и Румынию.
Как отметил Кириллов, при выбросе 25% содержимого активной зоны хотя бы одного реактора ЗАЭС из шести радиоактивный "язык" накроет Прибалтику и Скандинавский полуостров.
Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, беспилотники будут снимать ситуацию на Запорожской АЭС в пятницу, 19 августа.
"Вероятность того, что завтра будет совершена провокация в отношении атомной станции, — она не просто намного выше среднего, а она близка чуть ли не к 100%. Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы потом любой прилет и момент можно было зафиксировать в режиме онлайн", — зяавил он в эфире "Соловьев Live".
Он также заявил, что удар по ЗАЭС будет чреват и энергетическим кризисом.
"Если говорить о подконтрольных Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25% до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория. Сейчас эта доля еще больше, до недавних пор ежедневно с атомной станции объем поставляемой электроэнергии доходил до 70-72 миллионов рублей ежедневно", — сказал он.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
09:39Спецоперация
МАГАТЭ и ЗАЭС, провокация для Гуттериша. Главное на Украине на утро 18 августаРоссия и Украина работают над визитом делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Тем временем ВСУ готовят провокацию на станции, приуроченную к визиту генсека ООН Антониу Гуттериш
По словам Рогова, поставки с АЭС решают все текущие проблемы Украины, кроме того, киевские власти экспортируют электроэнергию, зарабатывая для себя деньги.
Ранее ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Россию.
Переговоры Гуттереша, Эрдогана и Зеленского
В четверг, 18 августа, во Львове прошли переговоры генсека ООН Антониу Гуттереша, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского. Ещё до начала переговоров ряд турецких СМИ сообщал, что их предметом может стать не только урегулирования ситуации на Украине, но и встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вечером 18 августа Гуттереш, Эрдоган и Зеленский дали совместную пресс-конференцию. На ней генсек ООН заявил о необходимости срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны.
"Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции", - заявил Гуттереш.
Вместо этого, по его словам, "срочно необходима договорённость, чтобы восстановить" ЗАЭС "как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района".
Он выразил обеспокоенность развитием ситуации на ЗАЭС и вокруг нее.
"Здравый смысл должен возобладать, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или защищенность атомной станции", - указал он.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 19:00
Угрозы Крымскому мосту, Зеленский против Залужного. Итоги 17 августа
Нанесение любого потенциального ущерба ЗАЭС является самоубийством, добавил генсек.
В свою очередь президент Турции отметил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным итоги своих переговоров во Львове.
"Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным", - отметил Эрдоган.
Кроме того, Турция и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие турецкой стороны в восстановлении Украины.
Зеленский со своей стороны повторил обвинения в адрес РФ и заявил, что переговоры с Россией будут возможны только после вывода российских войск с контролируемых ими территорий.
Таким образом, Зеленский по сути подтвердил приверженность курсу продолжения боевых действий.
 
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20:52Сенатор Климов: Переговоры с Украиной возможны только на предмет ее капитуляции
20:43Эрдоган обсудит с Путиным результаты переговоров во Львове
20:18Акопов рассказал, приедет ли делегация МАГАТЭ на ЗАЭС
19:51Провокация с ЗАЭС, переговоры во Львове. Итоги 18 августа на Украине
19:34Миссию ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке возглавит бразилец
19:25Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией
19:18Украине грозит энергетический кризис в случае остановки Запорожской АЭС
18:49Депутаты Рады предложили запретить священникам УПЦ служить капелланами
18:37Названа страна, в тысячи раз увеличившая поставки смартфонов в Россию
18:33Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему
18:31Украинки, не вставшие на воинский учет, могут понести ответственность
18:26Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша
18:07Россия привержена принципу, что в ядерной войне не может быть победителей - МИД
17:57Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации
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