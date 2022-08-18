https://ukraina.ru/20220818/1037844216.html

Провокация с ЗАЭС, переговоры во Львове. Итоги 18 августа на Украине

Провокация с ЗАЭС, переговоры во Львове. Итоги 18 августа на Украине - 18.08.2022 Украина.ру

Провокация с ЗАЭС, переговоры во Львове. Итоги 18 августа на Украине

ВСУ хотят инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны России. Генсек ООН Антониу Гуттереш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Львове

2022-08-18T19:51

2022-08-18T19:51

2022-08-18T19:51

спецоперация

эксклюзив

хроники

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О том, что Украина готовит провокации утром на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", — заявил Конашенков.По его словам, для подготовки провокации развёртываются посты радиационного наблюдения и проводятся тренировки военных."Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности", — отметил Конашенков.Кроме того, подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации её последствий."Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь. Вина за их последствия будет возложена на российские Вооружённые Силы", — указал Конашенков.Он также напомнил, что украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС."Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооружённые Силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", — подытожил Конашенков.Позже начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, отметил, что Украина вместе со своими кураторами из США пытается вызвать, по их мнению, незначительную аварию на Запорожской атомной электростанции и тем самым сорвать нормальную эксплуатацию АЭС"По мнению Министерства обороны, украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции и тем самым сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию", - отметил Кириллов.Он подчеркнул, что масштабы аварии не стоит недооценивать. Так, согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.Кириллов представил карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС. Согласно прогнозу, радионуклиды накроют территории в Польше, Словакии, Германии.Также прогнозируется, что радионуклиды попадут в Молдавию и Румынию.Как отметил Кириллов, при выбросе 25% содержимого активной зоны хотя бы одного реактора ЗАЭС из шести радиоактивный "язык" накроет Прибалтику и Скандинавский полуостров.Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, беспилотники будут снимать ситуацию на Запорожской АЭС в пятницу, 19 августа."Вероятность того, что завтра будет совершена провокация в отношении атомной станции, — она не просто намного выше среднего, а она близка чуть ли не к 100%. Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы потом любой прилет и момент можно было зафиксировать в режиме онлайн", — зяавил он в эфире "Соловьев Live".Он также заявил, что удар по ЗАЭС будет чреват и энергетическим кризисом."Если говорить о подконтрольных Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25% до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория. Сейчас эта доля еще больше, до недавних пор ежедневно с атомной станции объем поставляемой электроэнергии доходил до 70-72 миллионов рублей ежедневно", — сказал он.По словам Рогова, поставки с АЭС решают все текущие проблемы Украины, кроме того, киевские власти экспортируют электроэнергию, зарабатывая для себя деньги.Ранее ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Россию.Переговоры Гуттереша, Эрдогана и ЗеленскогоВ четверг, 18 августа, во Львове прошли переговоры генсека ООН Антониу Гуттереша, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского. Ещё до начала переговоров ряд турецких СМИ сообщал, что их предметом может стать не только урегулирования ситуации на Украине, но и встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.Вечером 18 августа Гуттереш, Эрдоган и Зеленский дали совместную пресс-конференцию. На ней генсек ООН заявил о необходимости срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны."Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции", - заявил Гуттереш.Вместо этого, по его словам, "срочно необходима договорённость, чтобы восстановить" ЗАЭС "как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района".Он выразил обеспокоенность развитием ситуации на ЗАЭС и вокруг нее."Здравый смысл должен возобладать, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или защищенность атомной станции", - указал он.Нанесение любого потенциального ущерба ЗАЭС является самоубийством, добавил генсек.В свою очередь президент Турции отметил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным итоги своих переговоров во Львове."Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным", - отметил Эрдоган.Кроме того, Турция и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие турецкой стороны в восстановлении Украины.Зеленский со своей стороны повторил обвинения в адрес РФ и заявил, что переговоры с Россией будут возможны только после вывода российских войск с контролируемых ими территорий.Таким образом, Зеленский по сути подтвердил приверженность курсу продолжения боевых действий.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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