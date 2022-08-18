Украине грозит энергетический кризис в случае остановки Запорожской АЭС
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Остановка Запорожской АЭС обернется для Украины энергетическим кризисом, заявил 18 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 1"
Представитель администрации региона напомнил, что на Запорожской АЭС вырабатывалось до 32% электроэнергии, которой пользовалась часть Запорожской области, подконтрольная в настоящий момент Украине.
"Если говорить о подконтрольных Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25 до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория. Сейчас эта доля еще больше, до недавних пор ежедневно с атомной станции объем поставляемой электроэнергии доходил до 70-72 млн рублей ежедневно.
Рогов также сообщил, что в настоящий момент АЭС работает лишь на 17-20% от всей своей мощности, но пока она не законсервирована.
Представитель администрации подчеркнул, что остановка АЭС может обернуться для Украины энергетическим кризисом.
Остановить реактор - это не проблема, это 5-10 секунд. Но потом года 2 надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. По сути, тогда на Украине начнется энергетический кризис.
17:02Ситуацию на Запорожской АЭС весь день будут снимать беспилотникиЧлен главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев.Live" 18 августа заявил, что в течение дня 19 августа беспилотники будут снимать ситуацию на Запорожской АЭС. По данным Минобороны России, украинские войска готовят масштабную провокацию