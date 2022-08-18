Украине грозит энергетический кризис в случае остановки Запорожской АЭС

"Если говорить о подконтрольных Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25 до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория. Сейчас эта доля еще больше, до недавних пор ежедневно с атомной станции объем поставляемой электроэнергии доходил до 70-72 млн рублей ежедневно.