Украине грозит энергетический кризис в случае остановки Запорожской АЭС - 18.08.2022 Украина.ру
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Украине грозит энергетический кризис в случае остановки Запорожской АЭС
Украине грозит энергетический кризис в случае остановки Запорожской АЭС - 18.08.2022 Украина.ру
Украине грозит энергетический кризис в случае остановки Запорожской АЭС
Остановка Запорожской АЭС обернется для Украины энергетическим кризисом, заявил 18 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 1"
2022-08-18T19:18
2022-08-18T19:18
запорожская аэс
владимир рогов
новости
запорожье
электричество
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Представитель администрации региона напомнил, что на Запорожской АЭС вырабатывалось до 32% электроэнергии, которой пользовалась часть Запорожской области, подконтрольная в настоящий момент Украине. Рогов также сообщил, что в настоящий момент АЭС работает лишь на 17-20% от всей своей мощности, но пока она не законсервирована.Представитель администрации подчеркнул, что остановка АЭС может обернуться для Украины энергетическим кризисом.
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запорожская аэс, владимир рогов, новости, запорожье, электричество
Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Новости, Запорожье, электричество

Украине грозит энергетический кризис в случае остановки Запорожской АЭС

19:18 18.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Остановка Запорожской АЭС обернется для Украины энергетическим кризисом, заявил 18 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 1"
Представитель администрации региона напомнил, что на Запорожской АЭС вырабатывалось до 32% электроэнергии, которой пользовалась часть Запорожской области, подконтрольная в настоящий момент Украине.

"Если говорить о подконтрольных Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25 до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория. Сейчас эта доля еще больше, до недавних пор ежедневно с атомной станции объем поставляемой электроэнергии доходил до 70-72 млн рублей ежедневно.

Владимир Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области
Рогов также сообщил, что в настоящий момент АЭС работает лишь на 17-20% от всей своей мощности, но пока она не законсервирована.
Представитель администрации подчеркнул, что остановка АЭС может обернуться для Украины энергетическим кризисом.

Остановить реактор - это не проблема, это 5-10 секунд. Но потом года 2 надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. По сути, тогда на Украине начнется энергетический кризис.

Владимир Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
17:02
Ситуацию на Запорожской АЭС весь день будут снимать беспилотникиЧлен главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев.Live" 18 августа заявил, что в течение дня 19 августа беспилотники будут снимать ситуацию на Запорожской АЭС. По данным Минобороны России, украинские войска готовят масштабную провокацию
 
Запорожская АЭСВладимир РоговНовостиЗапорожьеэлектричество
 
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