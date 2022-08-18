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Названа страна, в тысячи раз увеличившая поставки смартфонов в Россию

Названа страна, в тысячи раз увеличившая поставки смартфонов в Россию - 18.08.2022 Украина.ру

Названа страна, в тысячи раз увеличившая поставки смартфонов в Россию

В первой половине 2022 года поставки смартфонов из Казахстана в Россию выросли в тысячи раз. Такие данные опубликованы Бюро национальной статистики Казахстана

2022-08-18T18:37

2022-08-18T18:37

2022-08-18T18:37

новости

казахстан

экспорт

санкции

смартфоны

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Согласно отчёту казахстанского статистического ведомства, за первое полугодие 2021 года республика продала России сотовых телефонов на сумму 36,8 тысячи долларов, а в текущем году — на 78 миллионов.Что же касается количества отправляемых в Россию аппаратов, то за год оно возросло более, чем в 300 раз – с 560 штук до почти 184 тысяч.Из отчёта следует, что из Казахстана отправляли смартфоны марок iPhone, Samsung, Xiaomi, Motorola и другие. Поставки резко выросли в апреле текущего года, когда многие иностранные компании ушли с российского рынка. Позднее в России был одобрен механизм параллельного импорта, то есть ввоза товаров в страну без разрешения их правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включаются такие товары, поставки которых в РФ были прекращены из-за санкций.Кроме смартфонов, Казахстан резко, более чем в сто раз, увеличил поставки в РФ процессоров и контроллеров. Кроме того, в этом году из Казахстана в Россию стали ввозить смарт-карты, необходимые для выпуска банковских карт, ранее таких поставок зарегистрировано не было.

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новости, казахстан, экспорт, санкции, смартфоны