Украинки, не вставшие на воинский учет, могут понести ответственность - 18.08.2022 Украина.ру
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Украинки, не вставшие на воинский учет, могут понести ответственность
Украинки, не вставшие на воинский учет, могут понести ответственность - 18.08.2022 Украина.ру
Украинки, не вставшие на воинский учет, могут понести ответственность
Отказ вставать на воинский учет предусматривает административную ответственность. Об этом сообщил нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
2022-08-18T18:31
2022-08-18T18:41
украина
всу
военкомат
женщины
новости
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Напомним, с 1 октября 2022 года женщины определенных специальностей, согласно законодательству Украины, должны стать на воинский учет.Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Федор Вениславский отметил, что изначально к женщинам, не сделавшим это вовремя, жестких мер применять не будут. Тем не менее, в какой-то момент они все равно могут быть привлечены к ответственности. Регистрацию в военкоматах должны пройти женщины, работающие по 14 специальностям семи профессий. Среди них – химические технологии, коммуникации, компьютерные науки, метрология, пищевые технологии, физическая терапия, медицина, психология, издательство и полиграфия.
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Украина, ВСУ, военкомат, женщины, Новости

Украинки, не вставшие на воинский учет, могут понести ответственность

18:31 18.08.2022 (обновлено: 18:41 18.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниЖенщины-военнослужащие ВСУ
Женщины-военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
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Отказ вставать на воинский учет предусматривает административную ответственность. Об этом сообщил нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Напомним, с 1 октября 2022 года женщины определенных специальностей, согласно законодательству Украины, должны стать на воинский учет.
Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Федор Вениславский отметил, что изначально к женщинам, не сделавшим это вовремя, жестких мер применять не будут. Тем не менее, в какой-то момент они все равно могут быть привлечены к ответственности.

Если они не встанут на воинский учет, то никакие жесткие негативные последствия к ним не будут применяться сразу. Хотя за это предусмотрена административная ответственность. И я думаю, что в будущем при уклонении от воинского учета могут быть применены, в том числе, принудительные меры ответственности. Именно к тем, кто будет системно уклоняться от выполнения данных нормативно-правовых актов.

Федор Вениславский
Депутат Верховной Рады
Регистрацию в военкоматах должны пройти женщины, работающие по 14 специальностям семи профессий. Среди них – химические технологии, коммуникации, компьютерные науки, метрология, пищевые технологии, физическая терапия, медицина, психология, издательство и полиграфия.
Женщины-военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 19:23
«Украинки – новое чудо-оружие Киева». Зачем на Украине ставят женщин на воинский учетПостановку женщин на воинский учет на Украине вводят, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Украина.ру разбиралась в том, какой опыт Киев мог перенять в этом отношении у главной страны Североатлантического альянса – США, и в чем еще смысл этой инициативы
 
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