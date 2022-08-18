Украинки, не вставшие на воинский учет, могут понести ответственность
18:31 18.08.2022 (обновлено: 18:41 18.08.2022)
Отказ вставать на воинский учет предусматривает административную ответственность. Об этом сообщил нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Напомним, с 1 октября 2022 года женщины определенных специальностей, согласно законодательству Украины, должны стать на воинский учет.
Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Федор Вениславский отметил, что изначально к женщинам, не сделавшим это вовремя, жестких мер применять не будут. Тем не менее, в какой-то момент они все равно могут быть привлечены к ответственности.
Если они не встанут на воинский учет, то никакие жесткие негативные последствия к ним не будут применяться сразу. Хотя за это предусмотрена административная ответственность. И я думаю, что в будущем при уклонении от воинского учета могут быть применены, в том числе, принудительные меры ответственности. Именно к тем, кто будет системно уклоняться от выполнения данных нормативно-правовых актов.
Регистрацию в военкоматах должны пройти женщины, работающие по 14 специальностям семи профессий. Среди них – химические технологии, коммуникации, компьютерные науки, метрология, пищевые технологии, физическая терапия, медицина, психология, издательство и полиграфия.
28 декабря 2021, 19:23«Украинки – новое чудо-оружие Киева». Зачем на Украине ставят женщин на воинский учетПостановку женщин на воинский учет на Украине вводят, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Украина.ру разбиралась в том, какой опыт Киев мог перенять в этом отношении у главной страны Североатлантического альянса – США, и в чем еще смысл этой инициативы