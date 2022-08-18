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Украинки, не вставшие на воинский учет, могут понести ответственность

Украинки, не вставшие на воинский учет, могут понести ответственность - 18.08.2022 Украина.ру

Украинки, не вставшие на воинский учет, могут понести ответственность

Отказ вставать на воинский учет предусматривает административную ответственность. Об этом сообщил нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

2022-08-18T18:31

2022-08-18T18:31

2022-08-18T18:41

украина

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Напомним, с 1 октября 2022 года женщины определенных специальностей, согласно законодательству Украины, должны стать на воинский учет.Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Федор Вениславский отметил, что изначально к женщинам, не сделавшим это вовремя, жестких мер применять не будут. Тем не менее, в какой-то момент они все равно могут быть привлечены к ответственности. Регистрацию в военкоматах должны пройти женщины, работающие по 14 специальностям семи профессий. Среди них – химические технологии, коммуникации, компьютерные науки, метрология, пищевые технологии, физическая терапия, медицина, психология, издательство и полиграфия.

https://ukraina.ru/20211228/1032989016.html

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украина, всу, военкомат, женщины, новости