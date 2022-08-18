https://ukraina.ru/20220818/1037842380.html

Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша

Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша - 18.08.2022 Украина.ру

Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша

Во Львове завершилась встреча президентов Турции и Украины, а также генсека ООН Антониу Гутерреша, она продлилась 40 минут, сообщает турецкий портал Haberturk

2022-08-18T18:26

2022-08-18T18:26

2022-08-18T18:26

турция

украина

владимир зеленский

эрдоган

новости

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По данным турецких СМИ, президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.Перед трехсторонней встречей Зеленский провел отдельные переговоры с Эрдоганом и Гутеррешем. В разговоре с турецким лидером глава Украины обсуждал сложившуюся ситуацию на Запрожской АЭС, сотрудничество в военной сфере и зерновую инициативу, а с Гуттерешем украинский президент согласовал параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

https://ukraina.ru/20220818/1037836393.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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турция, украина, владимир зеленский, эрдоган, новости