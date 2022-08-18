Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша - 18.08.2022 Украина.ру
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Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша
Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша - 18.08.2022 Украина.ру
Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша
Во Львове завершилась встреча президентов Турции и Украины, а также генсека ООН Антониу Гутерреша, она продлилась 40 минут, сообщает турецкий портал Haberturk
2022-08-18T18:26
2022-08-18T18:26
турция
украина
владимир зеленский
эрдоган
новости
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По данным турецких СМИ, президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.Перед трехсторонней встречей Зеленский провел отдельные переговоры с Эрдоганом и Гутеррешем. В разговоре с турецким лидером глава Украины обсуждал сложившуюся ситуацию на Запрожской АЭС, сотрудничество в военной сфере и зерновую инициативу, а с Гуттерешем украинский президент согласовал параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
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турция, украина, владимир зеленский, эрдоган, новости
Турция, Украина, Владимир Зеленский, Эрдоган, Новости

Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша

18:26 18.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Во Львове завершилась встреча президентов Турции и Украины, а также генсека ООН Антониу Гутерреша, она продлилась 40 минут, сообщает турецкий портал Haberturk
По данным турецких СМИ, президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Перед трехсторонней встречей Зеленский провел отдельные переговоры с Эрдоганом и Гутеррешем.
В разговоре с турецким лидером глава Украины обсуждал сложившуюся ситуацию на Запрожской АЭС, сотрудничество в военной сфере и зерновую инициативу, а с Гуттерешем украинский президент согласовал параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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ТурцияУкраинаВладимир ЗеленскийЭрдоганНовости
 
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