https://ukraina.ru/20220818/1037842380.html
Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша
Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша - 18.08.2022 Украина.ру
Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша
Во Львове завершилась встреча президентов Турции и Украины, а также генсека ООН Антониу Гутерреша, она продлилась 40 минут, сообщает турецкий портал Haberturk
2022-08-18T18:26
2022-08-18T18:26
2022-08-18T18:26
турция
украина
владимир зеленский
эрдоган
новости
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По данным турецких СМИ, президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.Перед трехсторонней встречей Зеленский провел отдельные переговоры с Эрдоганом и Гутеррешем. В разговоре с турецким лидером глава Украины обсуждал сложившуюся ситуацию на Запрожской АЭС, сотрудничество в военной сфере и зерновую инициативу, а с Гуттерешем украинский президент согласовал параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
https://ukraina.ru/20220818/1037836393.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
турция, украина, владимир зеленский, эрдоган, новости
Турция, Украина, Владимир Зеленский, Эрдоган, Новости
Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша
Во Львове завершилась встреча президентов Турции и Украины, а также генсека ООН Антониу Гутерреша, она продлилась 40 минут, сообщает турецкий портал Haberturk
По данным турецких СМИ, президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Перед трехсторонней встречей Зеленский провел отдельные переговоры с Эрдоганом и Гутеррешем.
В разговоре с турецким лидером глава Украины обсуждал сложившуюся ситуацию на Запрожской АЭС, сотрудничество в военной сфере и зерновую инициативу, а с Гуттерешем украинский президент согласовал параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.