Депутаты Рады предложили запретить священникам УПЦ служить капелланами
Депутаты Верховной Рады Украины предложили запретить служить в ВСУ капелланами священникам Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Соответствующий законопроект 18 августа зарегистрировали в украинском парламенте
"…не может быть военным капелланом лицо, принадлежащее к религиозной организации (объединению), которая <…> входит в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которого находится в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины", - говорится в законопроекте.
На Украине действуют четыре религиозных организации, из которых в православном мире только одну признают церковью - это УПЦ МП. В мае 2022 года в устав УПЦ МП внесли изменения в устав, провозгласив независимость от Русской православной церкви, однако автокефалию - фактический статус независимой - она не получила.
В 2015 году Украина объявила Россию "государством-агрессором" после того, как Киев развязал войну против жителей Донбасса. В июле 2022 года депутаты Госдумы России внесли законопроект о признании Украины террористическим государством.
28 июля, 07:11Украинские политики используют спецоперацию для расправы над УПЦСпецоперация используется украинскими политиками для расправы над канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает РИА Новости