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Депутаты Рады предложили запретить священникам УПЦ служить капелланами

Депутаты Рады предложили запретить священникам УПЦ служить капелланами - 18.08.2022 Украина.ру

Депутаты Рады предложили запретить священникам УПЦ служить капелланами

Депутаты Верховной Рады Украины предложили запретить служить в ВСУ капелланами священникам Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Соответствующий законопроект 18 августа зарегистрировали в украинском парламенте

2022-08-18T18:49

2022-08-18T18:49

2022-08-18T18:49

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На Украине действуют четыре религиозных организации, из которых в православном мире только одну признают церковью - это УПЦ МП. В мае 2022 года в устав УПЦ МП внесли изменения в устав, провозгласив независимость от Русской православной церкви, однако автокефалию - фактический статус независимой - она не получила.В 2015 году Украина объявила Россию "государством-агрессором" после того, как Киев развязал войну против жителей Донбасса. В июле 2022 года депутаты Госдумы России внесли законопроект о признании Украины террористическим государством.

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новости, украина, упц, священник, всу