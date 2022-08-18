Депутаты Рады предложили запретить священникам УПЦ служить капелланами - 18.08.2022 Украина.ру
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Депутаты Рады предложили запретить священникам УПЦ служить капелланами
Депутаты Рады предложили запретить священникам УПЦ служить капелланами - 18.08.2022 Украина.ру
Депутаты Рады предложили запретить священникам УПЦ служить капелланами
Депутаты Верховной Рады Украины предложили запретить служить в ВСУ капелланами священникам Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Соответствующий законопроект 18 августа зарегистрировали в украинском парламенте
2022-08-18T18:49
2022-08-18T18:49
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На Украине действуют четыре религиозных организации, из которых в православном мире только одну признают церковью - это УПЦ МП. В мае 2022 года в устав УПЦ МП внесли изменения в устав, провозгласив независимость от Русской православной церкви, однако автокефалию - фактический статус независимой - она не получила.В 2015 году Украина объявила Россию "государством-агрессором" после того, как Киев развязал войну против жителей Донбасса. В июле 2022 года депутаты Госдумы России внесли законопроект о признании Украины террористическим государством.
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новости, украина, упц, священник, всу
Новости, Украина, УПЦ, священник, ВСУ

Депутаты Рады предложили запретить священникам УПЦ служить капелланами

18:49 18.08.2022
 
© «Вежа»Крестный ход «Торжество православия» УПЦ МП в Виннице против коронавируса
Крестный ход «Торжество православия» УПЦ МП в Виннице против коронавируса
© «Вежа»
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Депутаты Верховной Рады Украины предложили запретить служить в ВСУ капелланами священникам Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Соответствующий законопроект 18 августа зарегистрировали в украинском парламенте
"…не может быть военным капелланом лицо, принадлежащее к религиозной организации (объединению), которая <…> входит в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которого находится в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины", - говорится в законопроекте.
На Украине действуют четыре религиозных организации, из которых в православном мире только одну признают церковью - это УПЦ МП. В мае 2022 года в устав УПЦ МП внесли изменения в устав, провозгласив независимость от Русской православной церкви, однако автокефалию - фактический статус независимой - она не получила.
В 2015 году Украина объявила Россию "государством-агрессором" после того, как Киев развязал войну против жителей Донбасса. В июле 2022 года депутаты Госдумы России внесли законопроект о признании Украины террористическим государством.
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