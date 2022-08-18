https://ukraina.ru/20220818/1037842064.html

Россия привержена принципу, что в ядерной войне не может быть победителей - МИД

В ядерной войне не может быть победителей - МИД России

Россия привержена принципу, что в ядерной войне не может быть победителей - МИД

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев 18 августа заявил, что Россия не намерена отступать от принципа недопустимости вооруженного конфликта между ядерными державами

2022-08-18T18:07

2022-08-18T18:07

2022-08-18T18:07

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При этом он добавил, что Москва допускает ядерное реагирование исключительно как ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения. Нечаев также отметил, что "применение Россией ядерного арсенала возможно только в порядке ответа на нападение в рамках самообороны в чрезвычайных обстоятельствах".При этом дипломат указал, что "Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным", но события на Украине, куда США и их союзники "влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями", в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально.

https://ukraina.ru/20220818/1037823927.html

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2022

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новости, мид рф, россия, сша, нато, ядерная война