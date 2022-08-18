https://ukraina.ru/20220818/1037842064.html
Россия привержена принципу, что в ядерной войне не может быть победителей - МИД
В ядерной войне не может быть победителей - МИД России
Россия привержена принципу, что в ядерной войне не может быть победителей - МИД
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев 18 августа заявил, что Россия не намерена отступать от принципа недопустимости вооруженного конфликта между ядерными державами
2022-08-18T18:07
2022-08-18T18:07
2022-08-18T18:07
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При этом он добавил, что Москва допускает ядерное реагирование исключительно как ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения. Нечаев также отметил, что "применение Россией ядерного арсенала возможно только в порядке ответа на нападение в рамках самообороны в чрезвычайных обстоятельствах".При этом дипломат указал, что "Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным", но события на Украине, куда США и их союзники "влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями", в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мид рф, россия, сша, нато, ядерная война
Новости, МИД РФ, Россия, США, НАТО, ядерная война
Россия привержена принципу, что в ядерной войне не может быть победителей - МИД
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев 18 августа заявил, что Россия не намерена отступать от принципа недопустимости вооруженного конфликта между ядерными державами
При этом он добавил, что Москва допускает ядерное реагирование исключительно как ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения.
Со своей стороны [Россия] привержена принципу, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, который был зафиксирован в совместном заявлении президентов России и США о стратегической стабильности на саммите в Женеве 16 июня 2021 года.
Иван Нечаев
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России
Нечаев также отметил, что "применение Россией ядерного арсенала возможно только в порядке ответа на нападение в рамках самообороны в чрезвычайных обстоятельствах".
При этом дипломат указал, что "Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным", но события на Украине, куда США и их союзники "влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями", в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально.