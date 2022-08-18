Первые новостройки в Мариуполе готовы к сдаче - 18.08.2022 Украина.ру
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Первые новостройки в Мариуполе готовы к сдаче
Первые новостройки в Мариуполе готовы к сдаче - 18.08.2022 Украина.ру
Первые новостройки в Мариуполе готовы к сдаче
Первые два многоквартирных дома уже построены и готовы к сдаче. Об этом 18 августа сообщает Telegram-канал телеканала "Звезда"
2022-08-18T17:55
2022-08-18T17:55
мариуполь
восстановление донбасса
строительство
новости
днр
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По словам корреспондента "Звезды" Андрея Лазарева, новостройки возведены по современным стандартам - квартиры сдаются с отделкой по стандартам "евроремонта", с уже подключенными коммуникациями и натяжными потолками. Во дворах в настоящий момент идет благоустройство. По информации "Звезды", первые жильцы смогут заселиться в построенные заново дома в начале сентября. В начале июля министерство информации ДНР официально заявило, что дома, получившие повреждения в ходе боевых действий будут восстановлены бесплатно.
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мариуполь, восстановление донбасса, строительство, новости, днр
Мариуполь, восстановление Донбасса, Строительство, Новости, ДНР

Первые новостройки в Мариуполе готовы к сдаче

17:55 18.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов бригадами ВСК МО РФ в Мариуполе
Строительство жилых домов бригадами ВСК МО РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Первые два многоквартирных дома уже построены и готовы к сдаче. Об этом 18 августа сообщает Telegram-канал телеканала "Звезда"
По словам корреспондента "Звезды" Андрея Лазарева, новостройки возведены по современным стандартам - квартиры сдаются с отделкой по стандартам "евроремонта", с уже подключенными коммуникациями и натяжными потолками. Во дворах в настоящий момент идет благоустройство.
Просторный светлый коридор, раздельный санузел, натяжные потолки, уютные светлые комнаты - стандартные характеристики новых квартир.
Андрей Лазарев
Корреспондент телеканала "Звезда"
По информации "Звезды", первые жильцы смогут заселиться в построенные заново дома в начале сентября.
В начале июля министерство информации ДНР официально заявило, что дома, получившие повреждения в ходе боевых действий будут восстановлены бесплатно.
Вадим
6 июля, 09:33
Настоящий полковник. Как отставной офицер из Смоленска восстанавливает разрушенный МариупольОтгремели бои на «Азовстали». Мариуполь теперь — мирный тыловой город, более безопасный, нежели Донецк. После тяжелейших боев за город перед ДНР и Россией встала задача не менее тяжелая — сделать разрушенный город пригодным для жизни и даже более притягательным для граждан, чем он был раньше
 
Мариупольвосстановление ДонбассаСтроительствоНовостиДНР
 
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