Первые новостройки в Мариуполе готовы к сдаче
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов бригадами ВСК МО РФ в Мариуполе
Первые два многоквартирных дома уже построены и готовы к сдаче. Об этом 18 августа сообщает Telegram-канал телеканала "Звезда"
По словам корреспондента "Звезды" Андрея Лазарева, новостройки возведены по современным стандартам - квартиры сдаются с отделкой по стандартам "евроремонта", с уже подключенными коммуникациями и натяжными потолками. Во дворах в настоящий момент идет благоустройство.
Просторный светлый коридор, раздельный санузел, натяжные потолки, уютные светлые комнаты - стандартные характеристики новых квартир.
По информации "Звезды", первые жильцы смогут заселиться в построенные заново дома в начале сентября.
В начале июля министерство информации ДНР официально заявило, что дома, получившие повреждения в ходе боевых действий будут восстановлены бесплатно.
6 июля, 09:33Настоящий полковник. Как отставной офицер из Смоленска восстанавливает разрушенный МариупольОтгремели бои на «Азовстали». Мариуполь теперь — мирный тыловой город, более безопасный, нежели Донецк. После тяжелейших боев за город перед ДНР и Россией встала задача не менее тяжелая — сделать разрушенный город пригодным для жизни и даже более притягательным для граждан, чем он был раньше