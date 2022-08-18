Первые новостройки в Мариуполе готовы к сдаче

Настоящий полковник. Как отставной офицер из Смоленска восстанавливает разрушенный Мариуполь Отгремели бои на «Азовстали». Мариуполь теперь — мирный тыловой город, более безопасный, нежели Донецк. После тяжелейших боев за город перед ДНР и Россией встала задача не менее тяжелая — сделать разрушенный город пригодным для жизни и даже более притягательным для граждан, чем он был раньше