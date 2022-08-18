https://ukraina.ru/20220818/1037841169.html

Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации

Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации

Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью журналу Tichys Einblick, что после окончания военной операции на Украине ЕС ослабнет, другие государства мира, например, Россия и Китай, а также крупные американские корпорации выиграют

2022-08-18T17:57

2022-08-18T17:57

2022-08-18T17:57

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Он отметил, что большая часть мира демонстративно воздерживается от поддержки США и Украины: китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка. Всё потому, считает Орбан, что, во-первых, Запад не может выиграть войну на Украине военным путем, во-вторых, санкции никоим образом не дестабилизировали Россию, в-третьих, их ущерб Европе огромен, в-четвертых, мир не выстроился в очередь за США и Украиной.С другой стороны, по его словам, есть страны и регионы, которые выиграют за счет ослабления ЕС в результате спецоперации, это прежде всего те международные игроки, которые имеют собственные энергоносители.Венгерский премьер добавил, что "вполне возможно, что именно эта война очевидным образом положит конец западному превосходству".

https://ukraina.ru/20220816/1037706339.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, виктор орбан, ес, россия, китай, сша, кризис