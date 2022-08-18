Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220818/1037841169.html
Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации
Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации
Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью журналу Tichys Einblick, что после окончания военной операции на Украине ЕС ослабнет, другие государства мира, например, Россия и Китай, а также крупные американские корпорации выиграют
2022-08-18T17:57
2022-08-18T17:57
новости
виктор орбан
ес
россия
китай
сша
кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037488292_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_88a83fae859746c15f246b0914c566b2.jpg
Он отметил, что большая часть мира демонстративно воздерживается от поддержки США и Украины: китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка. Всё потому, считает Орбан, что, во-первых, Запад не может выиграть войну на Украине военным путем, во-вторых, санкции никоим образом не дестабилизировали Россию, в-третьих, их ущерб Европе огромен, в-четвертых, мир не выстроился в очередь за США и Украиной.С другой стороны, по его словам, есть страны и регионы, которые выиграют за счет ослабления ЕС в результате спецоперации, это прежде всего те международные игроки, которые имеют собственные энергоносители.Венгерский премьер добавил, что "вполне возможно, что именно эта война очевидным образом положит конец западному превосходству".
https://ukraina.ru/20220816/1037706339.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037488292_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_fe192bed908ff35a2e1a5b880a5089a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, виктор орбан, ес, россия, китай, сша, кризис
Новости, Виктор Орбан, ЕС, Россия, Китай, США, кризис

Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации

17:57 18.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью журналу Tichys Einblick, что после окончания военной операции на Украине ЕС ослабнет, другие государства мира, например, Россия и Китай, а также крупные американские корпорации выиграют
Он отметил, что большая часть мира демонстративно воздерживается от поддержки США и Украины: китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка.
Всё потому, считает Орбан, что, во-первых, Запад не может выиграть войну на Украине военным путем, во-вторых, санкции никоим образом не дестабилизировали Россию, в-третьих, их ущерб Европе огромен, в-четвертых, мир не выстроился в очередь за США и Украиной.
С другой стороны, по его словам, есть страны и регионы, которые выиграют за счет ослабления ЕС в результате спецоперации, это прежде всего те международные игроки, которые имеют собственные энергоносители.
Россиянам выгодно. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, а доходы "Газпрома" удвоились. Китайцам выгодно, раньше они были во власти арабов. И, конечно же, выгодно крупным американским корпорациям, таким как Exxon, Chevron, ConocoPhillips.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии
Венгерский премьер добавил, что "вполне возможно, что именно эта война очевидным образом положит конец западному превосходству".
Логотип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 08:58
В Финляндии рассказали, как Венгрия ослабляет эффект антироссийских санкцийПозиция, занимаемая некоторыми странами ЕС, в частности, Венгрией, сводит на нет политику Евросоюза в отношении Москвы. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в финском еженедельнике Talouselämä
 
НовостиВиктор ОрбанЕСРоссияКитайСШАкризис
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:25Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией
19:18Украине грозит энергетический кризис в случае остановки Запорожской АЭС
18:49Депутаты Рады предложили запретить священникам УПЦ служить капелланами
18:37Названа страна, в тысячи раз увеличившая поставки смартфонов в Россию
18:33Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему
18:31Украинки, не вставшие на воинский учет, могут понести ответственность
18:26Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша
18:07Россия привержена принципу, что в ядерной войне не может быть победителей - МИД
17:57Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации
17:55Первые новостройки в Мариуполе готовы к сдаче
17:52КНДР продолжит поддерживать Россию – дипмиссия
17:51Депутаты Рады предложили взять в долг 12,7 млрд гривен на покупку газа
17:42Эксперт рассказал, произойдёт ли на ЗАЭС ядерная катастрофа из-за обстрелов ВСУ
17:35Мэрия Еревана согласовала митинг против СВО - СМИ
17:35На Украине возбудили дело против главы администрации Балаклеи
17:34Кто выживет этой зимой: финансовый эксперт Голубовский о худших сценариях. Видео
17:28Пургин объяснил, почему тактика ВС РФ "в лоб" не работает в Донбассе
17:26Более 600 тысяч тонн зерна вывезено с Украины
17:25"Эрдоган в мантии миротворца": мнения экспертов о встрече во Львове
17:23Следственный комитет РФ отреагировал на возможную провокацию Киева на Запорожской АЭС
Лента новостейМолния