https://ukraina.ru/20220818/1037841169.html
Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации
Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации
Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью журналу Tichys Einblick, что после окончания военной операции на Украине ЕС ослабнет, другие государства мира, например, Россия и Китай, а также крупные американские корпорации выиграют
2022-08-18T17:57
2022-08-18T17:57
2022-08-18T17:57
новости
виктор орбан
ес
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сша
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Он отметил, что большая часть мира демонстративно воздерживается от поддержки США и Украины: китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка. Всё потому, считает Орбан, что, во-первых, Запад не может выиграть войну на Украине военным путем, во-вторых, санкции никоим образом не дестабилизировали Россию, в-третьих, их ущерб Европе огромен, в-четвертых, мир не выстроился в очередь за США и Украиной.С другой стороны, по его словам, есть страны и регионы, которые выиграют за счет ослабления ЕС в результате спецоперации, это прежде всего те международные игроки, которые имеют собственные энергоносители.Венгерский премьер добавил, что "вполне возможно, что именно эта война очевидным образом положит конец западному превосходству".
https://ukraina.ru/20220816/1037706339.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виктор орбан, ес, россия, китай, сша, кризис
Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью журналу Tichys Einblick, что после окончания военной операции на Украине ЕС ослабнет, другие государства мира, например, Россия и Китай, а также крупные американские корпорации выиграют
Он отметил, что большая часть мира демонстративно воздерживается от поддержки США и Украины: китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка.
Всё потому, считает Орбан, что, во-первых, Запад не может выиграть войну на Украине военным путем, во-вторых, санкции никоим образом не дестабилизировали Россию, в-третьих, их ущерб Европе огромен, в-четвертых, мир не выстроился в очередь за США и Украиной.
С другой стороны, по его словам, есть страны и регионы, которые выиграют за счет ослабления ЕС в результате спецоперации, это прежде всего те международные игроки, которые имеют собственные энергоносители.
Россиянам выгодно. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, а доходы "Газпрома" удвоились. Китайцам выгодно, раньше они были во власти арабов. И, конечно же, выгодно крупным американским корпорациям, таким как Exxon, Chevron, ConocoPhillips.
Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии
Венгерский премьер добавил, что "вполне возможно, что именно эта война очевидным образом положит конец западному превосходству".