https://ukraina.ru/20220818/1037840969.html

КНДР продолжит поддерживать Россию – дипмиссия

КНДР продолжит поддерживать Россию – дипмиссия - 18.08.2022 Украина.ру

КНДР продолжит поддерживать Россию – дипмиссия

В контексте украинского конфликта Корейская Народная Демократическая Республика продолжит поддерживать Россию, заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, передает РИА Новости 18 августа

2022-08-18T17:52

2022-08-18T17:52

2022-08-18T17:52

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Он отметил, что отношения между двумя странами продолжат укрепление и развитие во всех областях.Ранее глава ДНР Денис Пушилин готов посетить Корейскую Народную Демократическую Республику после переговоров представителей двух государств, проведенных в Москве.После признания ЛНР и ДНР Киев и Пхеньян обменялись несколькими недружественными заявлениями. Ранее КНДР обвинила США в создании биолабораторий на территории Украины.

https://ukraina.ru/20220729/1037020478.html

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2022

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новости, кндр, посол, россия