КНДР продолжит поддерживать Россию – дипмиссия - 18.08.2022 Украина.ру
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КНДР продолжит поддерживать Россию – дипмиссия
КНДР продолжит поддерживать Россию – дипмиссия - 18.08.2022 Украина.ру
КНДР продолжит поддерживать Россию – дипмиссия
В контексте украинского конфликта Корейская Народная Демократическая Республика продолжит поддерживать Россию, заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, передает РИА Новости 18 августа
2022-08-18T17:52
2022-08-18T17:52
новости
кндр
посол
россия
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Он отметил, что отношения между двумя странами продолжат укрепление и развитие во всех областях.Ранее глава ДНР Денис Пушилин готов посетить Корейскую Народную Демократическую Республику после переговоров представителей двух государств, проведенных в Москве.После признания ЛНР и ДНР Киев и Пхеньян обменялись несколькими недружественными заявлениями. Ранее КНДР обвинила США в создании биолабораторий на территории Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, КНДР, посол, Россия

КНДР продолжит поддерживать Россию – дипмиссия

17:52 18.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ПЭМФ-2021
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ПЭМФ-2021 - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В контексте украинского конфликта Корейская Народная Демократическая Республика продолжит поддерживать Россию, заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, передает РИА Новости 18 августа
Мы как в прошлом, так и в дальнейшем будем поддерживать все меры, предпринимаемые правительством России в связи с событиями на Украине.
Он отметил, что отношения между двумя странами продолжат укрепление и развитие во всех областях.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин готов посетить Корейскую Народную Демократическую Республику после переговоров представителей двух государств, проведенных в Москве.
После признания ЛНР и ДНР Киев и Пхеньян обменялись несколькими недружественными заявлениями. Ранее КНДР обвинила США в создании биолабораторий на территории Украины.
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитомГлава ДНР Денис Пушилин готов посетить Корейскую Народную Демократическую Республику, сообщили 29 июля в представительстве ДНР в РФ
 
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