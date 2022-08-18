https://ukraina.ru/20220818/1037840969.html
КНДР продолжит поддерживать Россию – дипмиссия
КНДР продолжит поддерживать Россию – дипмиссия - 18.08.2022 Украина.ру
КНДР продолжит поддерживать Россию – дипмиссия
В контексте украинского конфликта Корейская Народная Демократическая Республика продолжит поддерживать Россию, заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, передает РИА Новости 18 августа
2022-08-18T17:52
2022-08-18T17:52
2022-08-18T17:52
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кндр
посол
россия
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Он отметил, что отношения между двумя странами продолжат укрепление и развитие во всех областях.Ранее глава ДНР Денис Пушилин готов посетить Корейскую Народную Демократическую Республику после переговоров представителей двух государств, проведенных в Москве.После признания ЛНР и ДНР Киев и Пхеньян обменялись несколькими недружественными заявлениями. Ранее КНДР обвинила США в создании биолабораторий на территории Украины.
https://ukraina.ru/20220729/1037020478.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, посол, россия
Новости, КНДР, посол, Россия
КНДР продолжит поддерживать Россию – дипмиссия
В контексте украинского конфликта Корейская Народная Демократическая Республика продолжит поддерживать Россию, заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, передает РИА Новости 18 августа
Мы как в прошлом, так и в дальнейшем будем поддерживать все меры, предпринимаемые правительством России в связи с событиями на Украине.
Он отметил, что отношения между двумя странами продолжат укрепление и развитие во всех областях.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин готов посетить Корейскую Народную Демократическую Республику после переговоров представителей двух государств, проведенных в Москве.
После признания ЛНР и ДНР Киев и Пхеньян обменялись несколькими недружественными заявлениями. Ранее КНДР обвинила США в создании биолабораторий на территории Украины.