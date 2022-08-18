Акопов рассказал, приедет ли делегация МАГАТЭ на ЗАЭС
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Вашингтон, Лондон и Киев выступают против визита делегации МАГАТЭ на контролируемую Россией Запорожскую АЭС, поэтому международная организация вряд ли решится на такую поездку. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
С другой стороны, ООН заинтересована в том, чтобы продемонстрировать свою роль посредника в конфликте, поэтому какой-то шанс на то, что поездка состоится, есть, считает он.
Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН готово содействовать поездке делегации МАГАТЭ через Киев, если на это согласны украинская и российская сторона.
14 августа, 09:14СпецоперацияПостпред РФ в Вене: Financial Times исказила мои слова о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭСБританская газета Financial Times исказила слова постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, приписав ему слова о том, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС не может состоятся до конца августа. Об этом Ульянов написал 13 августа в своём Telegram-канале
В ответ российский постпред в Вене Михаил Ульянов назвал решение о посещении станции с пересечением линии фронта безответственным.
Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что гораздо безопаснее для делегации было бы заехать на ЗАЭС с территории России.