https://ukraina.ru/20220818/1037835668.html

Акопов рассказал, приедет ли делегация МАГАТЭ на ЗАЭС

Акопов рассказал, приедет ли делегация МАГАТЭ на ЗАЭС - 18.08.2022 Украина.ру

Акопов рассказал, приедет ли делегация МАГАТЭ на ЗАЭС

Вашингтон, Лондон и Киев выступают против визита делегации МАГАТЭ на контролируемую Россией Запорожскую АЭС, поэтому международная организация вряд ли решится на такую поездку. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов

2022-08-18T20:18

2022-08-18T20:18

2022-08-18T20:18

спецоперация

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магатэ

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С другой стороны, ООН заинтересована в том, чтобы продемонстрировать свою роль посредника в конфликте, поэтому какой-то шанс на то, что поездка состоится, есть, считает он.Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН готово содействовать поездке делегации МАГАТЭ через Киев, если на это согласны украинская и российская сторона.В ответ российский постпред в Вене Михаил Ульянов назвал решение о посещении станции с пересечением линии фронта безответственным.Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что гораздо безопаснее для делегации было бы заехать на ЗАЭС с территории России.

https://ukraina.ru/20220814/1037642554.html

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2022

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новости, запорожская аэс, петр акопов, оон, магатэ, стефан дюжаррик