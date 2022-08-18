Украинцы осыпали Лолиту проклятиями за выступление в Крыму
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Продолжают травить: Лолиту снова осыпали проклятиями и обвинениями
Украинцы осыпали Лолиту проклятиями за выступление в Крыму
Продолжают травить: Лолиту снова осыпали проклятиями и обвинениями
Российскую певицу украинского происхождения Лолиту осыпали оскорблениями и проклятиями за выступление на музыкальном фестивале в Крыму. Пост, на который отреагировали комментаторы, певица опубликовала на своей странице в Facebook* 17 августа
2022-08-18T15:13
2022-08-18T15:13
новости
лолита
украина
эстрада
певица
артистка
критика
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Артистка анонсировала свое участие в концерте в социальной сети, а после выступления опубликовала видео, где позирует на пляже с продолговатым камнем в руках.Певица написала, что ее находка очень похожа на первобытное оружие. Украинские пользователи сети не смогли пройти мимо. Звезду российской эстрады обвинили в глупости, старости и предательстве.Ранее Лолита резко отреагировала на выпады антироссиийски настроенных пользователей, обвинивших ее в ненависти к украинцам. Она заявила, что потрясена отсутствием дипломатичной риторики друг с другом, когда "чем громче и оскорбительнее звучат слова, тем лучше".Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, лолита, украина, эстрада, певица, артистка, критика
Новости, Лолита, Украина, эстрада, певица, артистка, критика

Продолжают травить: Лолиту снова осыпали проклятиями и обвинениями

15:13 18.08.2022
 
© Лолита Милявская/ИнстаграмЛолита Милявская
Лолита Милявская
© Лолита Милявская/Инстаграм
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Российскую певицу украинского происхождения Лолиту осыпали оскорблениями и проклятиями за выступление на музыкальном фестивале в Крыму. Пост, на который отреагировали комментаторы, певица опубликовала на своей странице в Facebook* 17 августа
Артистка анонсировала свое участие в концерте в социальной сети, а после выступления опубликовала видео, где позирует на пляже с продолговатым камнем в руках.
Певица написала, что ее находка очень похожа на первобытное оружие. Украинские пользователи сети не смогли пройти мимо. Звезду российской эстрады обвинили в глупости, старости и предательстве.
Ранее Лолита резко отреагировала на выпады антироссиийски настроенных пользователей, обвинивших ее в ненависти к украинцам. Она заявила, что потрясена отсутствием дипломатичной риторики друг с другом, когда "чем громче и оскорбительнее звучат слова, тем лучше".
Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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НовостиЛолитаУкраинаэстрадапевицаартисткакритика
 
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