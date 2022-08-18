https://ukraina.ru/20220818/1037821601.html
Продолжают травить: Лолиту снова осыпали проклятиями и обвинениями
Украинцы осыпали Лолиту проклятиями за выступление в Крыму
Продолжают травить: Лолиту снова осыпали проклятиями и обвинениями
Российскую певицу украинского происхождения Лолиту осыпали оскорблениями и проклятиями за выступление на музыкальном фестивале в Крыму. Пост, на который отреагировали комментаторы, певица опубликовала на своей странице в Facebook* 17 августа
2022-08-18T15:13
2022-08-18T15:13
2022-08-18T15:13
новости
лолита
украина
эстрада
певица
артистка
критика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103025/69/1030256991_0:252:1080:860_1920x0_80_0_0_d017fbe4cb46da21bbfeaaebf8e8407e.jpg
Артистка анонсировала свое участие в концерте в социальной сети, а после выступления опубликовала видео, где позирует на пляже с продолговатым камнем в руках.Певица написала, что ее находка очень похожа на первобытное оружие. Украинские пользователи сети не смогли пройти мимо. Звезду российской эстрады обвинили в глупости, старости и предательстве.Ранее Лолита резко отреагировала на выпады антироссиийски настроенных пользователей, обвинивших ее в ненависти к украинцам. Она заявила, что потрясена отсутствием дипломатичной риторики друг с другом, когда "чем громче и оскорбительнее звучат слова, тем лучше".Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20220720/1036701848.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103025/69/1030256991_90:270:990:945_1920x0_80_0_0_793a79f495c5dd602965456ceb23e88f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лолита, украина, эстрада, певица, артистка, критика
Новости, Лолита, Украина, эстрада, певица, артистка, критика
Продолжают травить: Лолиту снова осыпали проклятиями и обвинениями
Российскую певицу украинского происхождения Лолиту осыпали оскорблениями и проклятиями за выступление на музыкальном фестивале в Крыму. Пост, на который отреагировали комментаторы, певица опубликовала на своей странице в Facebook* 17 августа
Артистка анонсировала свое участие в концерте в социальной сети, а после выступления опубликовала видео, где позирует на пляже с продолговатым камнем в руках.
Певица написала, что ее находка очень похожа на первобытное оружие. Украинские пользователи сети не смогли пройти мимо. Звезду российской эстрады обвинили в глупости, старости и предательстве.
Ранее Лолита резко отреагировала на выпады антироссиийски настроенных пользователей, обвинивших ее в ненависти к украинцам. Она заявила, что потрясена отсутствием дипломатичной риторики друг с другом, когда "чем громче и оскорбительнее звучат слова, тем лучше".
Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.