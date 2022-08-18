https://ukraina.ru/20220818/1037820760.html

"Выпадает карта смерти": экстрасенс рассказал о судьбе украинских городов

"Выпадает карта смерти": экстрасенс рассказал о судьбе украинских городов - 18.08.2022 Украина.ру

"Выпадает карта смерти": экстрасенс рассказал о судьбе украинских городов

Участвовавший в "Битве экстрасенсов" украинец Макс Гордеев на днях на своем YouTube-канале предрек будущее некоторых украинских городов с помощью карт Таро

2022-08-18T15:22

2022-08-18T15:22

2022-08-18T15:22

новости

экстрасенс

таро

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102230/26/1022302665_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_0f37acdb2135ed1ce779148e4e925359.jpg.webp

По его словам, во второй половине августа в Луганске и области будут продолжаться бои, "много смертей, мародерства, разрухи. Но есть часть людей, которые в этом хаосе чувствуют себя стабильно, и есть граждане, которые никуда не хотят оттуда уходить".В судьбе Днепра и области он увидел много позитива, "ситуация уже начинает выравниваться и становится стабильной". А вот Херсону, по его словам, выпадает "карта смерти".На Николаев и область выпали "тяжелые карты". Ситуация в городе оставляет желать лучшего. Он указал, что в Николаеве много пострадавших из-за конфликта, однако ситуация якобы изменится через три месяца.Когда таролог заговорил о Киеве, ему также выпала "карта смерти", по его словам, там пострадают много людей.

https://ukraina.ru/20220818/1037810508.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, экстрасенс, таро, украина