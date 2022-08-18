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"Выпадает карта смерти": экстрасенс рассказал о судьбе украинских городов
"Выпадает карта смерти": экстрасенс рассказал о судьбе украинских городов - 18.08.2022 Украина.ру
"Выпадает карта смерти": экстрасенс рассказал о судьбе украинских городов
Участвовавший в "Битве экстрасенсов" украинец Макс Гордеев на днях на своем YouTube-канале предрек будущее некоторых украинских городов с помощью карт Таро
2022-08-18T15:22
2022-08-18T15:22
2022-08-18T15:22
новости
экстрасенс
таро
украина
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По его словам, во второй половине августа в Луганске и области будут продолжаться бои, "много смертей, мародерства, разрухи. Но есть часть людей, которые в этом хаосе чувствуют себя стабильно, и есть граждане, которые никуда не хотят оттуда уходить".В судьбе Днепра и области он увидел много позитива, "ситуация уже начинает выравниваться и становится стабильной". А вот Херсону, по его словам, выпадает "карта смерти".На Николаев и область выпали "тяжелые карты". Ситуация в городе оставляет желать лучшего. Он указал, что в Николаеве много пострадавших из-за конфликта, однако ситуация якобы изменится через три месяца.Когда таролог заговорил о Киеве, ему также выпала "карта смерти", по его словам, там пострадают много людей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, экстрасенс, таро, украина
"Выпадает карта смерти": экстрасенс рассказал о судьбе украинских городов
Участвовавший в "Битве экстрасенсов" украинец Макс Гордеев на днях на своем YouTube-канале предрек будущее некоторых украинских городов с помощью карт Таро
По его словам, во второй половине августа в Луганске и области будут продолжаться бои, "много смертей, мародерства, разрухи. Но есть часть людей, которые в этом хаосе чувствуют себя стабильно, и есть граждане, которые никуда не хотят оттуда уходить".
"Для Донецка и области ситуация более или менее выравнивается. Карты показали финансовые затруднения, люди находятся в изоляции от мира. Но показывает, что в Донецке будут сейчас очень большие перевороты", - пообещал экстрасенс.
В судьбе Днепра и области он увидел много позитива, "ситуация уже начинает выравниваться и становится стабильной". А вот Херсону, по его словам, выпадает "карта смерти".
На Николаев и область выпали "тяжелые карты". Ситуация в городе оставляет желать лучшего. Он указал, что в Николаеве много пострадавших из-за конфликта, однако ситуация якобы изменится через три месяца.
Когда таролог заговорил о Киеве, ему также выпала "карта смерти", по его словам, там пострадают много людей.