"Выпадает карта смерти": экстрасенс рассказал о судьбе украинских городов - 18.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220818/1037820760.html
"Выпадает карта смерти": экстрасенс рассказал о судьбе украинских городов
"Выпадает карта смерти": экстрасенс рассказал о судьбе украинских городов - 18.08.2022 Украина.ру
"Выпадает карта смерти": экстрасенс рассказал о судьбе украинских городов
Участвовавший в "Битве экстрасенсов" украинец Макс Гордеев на днях на своем YouTube-канале предрек будущее некоторых украинских городов с помощью карт Таро
2022-08-18T15:22
2022-08-18T15:22
новости
экстрасенс
таро
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102230/26/1022302665_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_0f37acdb2135ed1ce779148e4e925359.jpg.webp
По его словам, во второй половине августа в Луганске и области будут продолжаться бои, "много смертей, мародерства, разрухи. Но есть часть людей, которые в этом хаосе чувствуют себя стабильно, и есть граждане, которые никуда не хотят оттуда уходить".В судьбе Днепра и области он увидел много позитива, "ситуация уже начинает выравниваться и становится стабильной". А вот Херсону, по его словам, выпадает "карта смерти".На Николаев и область выпали "тяжелые карты". Ситуация в городе оставляет желать лучшего. Он указал, что в Николаеве много пострадавших из-за конфликта, однако ситуация якобы изменится через три месяца.Когда таролог заговорил о Киеве, ему также выпала "карта смерти", по его словам, там пострадают много людей.
https://ukraina.ru/20220818/1037810508.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102230/26/1022302665_104:0:1817:1285_1920x0_80_0_0_934774fbba74a37c6914413fef3fb77b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, экстрасенс, таро, украина
Новости, экстрасенс, таро, Украина

"Выпадает карта смерти": экстрасенс рассказал о судьбе украинских городов

15:22 18.08.2022
 
© СС0, PixabayКарты ТАРО
Карты ТАРО
© СС0, Pixabay
Читать в
Участвовавший в "Битве экстрасенсов" украинец Макс Гордеев на днях на своем YouTube-канале предрек будущее некоторых украинских городов с помощью карт Таро
По его словам, во второй половине августа в Луганске и области будут продолжаться бои, "много смертей, мародерства, разрухи. Но есть часть людей, которые в этом хаосе чувствуют себя стабильно, и есть граждане, которые никуда не хотят оттуда уходить".

"Для Донецка и области ситуация более или менее выравнивается. Карты показали финансовые затруднения, люди находятся в изоляции от мира. Но показывает, что в Донецке будут сейчас очень большие перевороты", - пообещал экстрасенс.

В судьбе Днепра и области он увидел много позитива, "ситуация уже начинает выравниваться и становится стабильной". А вот Херсону, по его словам, выпадает "карта смерти".
На Николаев и область выпали "тяжелые карты". Ситуация в городе оставляет желать лучшего. Он указал, что в Николаеве много пострадавших из-за конфликта, однако ситуация якобы изменится через три месяца.
Когда таролог заговорил о Киеве, ему также выпала "карта смерти", по его словам, там пострадают много людей.
13:22
"Появятся новые лидеры": астролог узнала будущее УкраиныУкраинский астролог Марина Скади (Марина Соколова) вычислила "день рождения" страны и сделала для нее прогноз, передает tsn.ua 18 августа
 
НовостиэкстрасенстароУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46Царев объяснил, почему нельзя отключить Запорожскую АЭС
15:28Ядерное оружие в действии: Козин о том, что Запад планирует против России. Видео
15:24Запад прекратил финансировать Украину в июле - IFW
15:22"Выпадает карта смерти": экстрасенс рассказал о судьбе украинских городов
15:20"Гнать взашей": Дана Борисова резко высказалась в адрес матери Наташи Королёвой
15:14"Сказали, что я коллаборантка": украинские военные в Запорожье избили женщину
15:13Продолжают травить: Лолиту снова осыпали проклятиями и обвинениями
15:01Волынь в период СВО. Пляжи Шацких озер опустели, местные фермеры банкротятся
14:59Пётр Акопов: России не нужны посредники в вопросе Украины
14:28Атаки на Крымский мост, взрыв на Запорожской АЭС и где закончится спецоперация РФ - Шишкин
14:25Зеленский создал "военную администрацию" в потерянном для Украины Бердянске
14:19Украинские города массово "заминировали"
14:17Фарион объяснила, почему украинцев можно называть "хохлами", "укропами" и "салоедами"
14:15Ищенко о том, останется ли Крым в России и что будет после Зеленского. Видео
13:48"Недополучили миллиарды": в Раде обвинили Запад в обмане
13:45"Лекарство от нацизма": РФ может привлечь ветеранов спецоперации к преподаванию в школах
13:35Фарион увидела "победу Путина" в особом статусе английского языка на Украине
13:31НАТО готовится применить ядерное оружие - Козин
13:31Андрей Пургин: Украина в Донбассе разрушила всё, что хотела разрушить
13:24"Обвинят в ядерном терроризме": Минобороны РФ раскрыло детали готовящейся провокации Киева
Лента новостейМолния