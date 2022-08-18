Подрывают свои же: на Украине сообщают о минировании городов
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Украинские города массово "заминировали"
Подрывают свои же: на Украине сообщают о минировании городов
Украинские города массово "заминировали"
В четверг, 18 августа в нескольких городах Украины сообщили о минировании. Местные власти были проинформированы об этом через электронную почту
2022-08-18T14:19
2022-08-18T14:19
новости
украина
минирование
винница
тернополь
черкассы
города
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Соответствующие письма пришли на этой неделе главам администраций сразу нескольких украинских городов. В Виннице ищут взрывчатку на центральном рынке, железнодорожном и автовокзалах. Также глава Тернополя Сергей Надал сообщил о минировании универмага и железнодорожного вокзала. На месте работают полиция и скорая, проход к зданию ЦУМа ограничен.О минированиях сообщают и в Черкассах.Ранее генерал ВСУ Дмитрий Марченко отчитался о результатах "охоты на предателей" в Николаеве, которая проходила с 5 по 8 августа, когда в городе был объявлен комендантский час. По его словам, за три дня было задержано 400 человек, из которых 20 обвинили в коллаборационизме.
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новости, украина, минирование, винница, тернополь, черкассы, города
Новости, Украина, минирование, Винница, Тернополь, Черкассы, города

Украинские города массово "заминировали"

14:19 18.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Shyam peelery
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© commons.wikimedia.org / Shyam peelery
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В четверг, 18 августа в нескольких городах Украины сообщили о минировании. Местные власти были проинформированы об этом через электронную почту
Соответствующие письма пришли на этой неделе главам администраций сразу нескольких украинских городов.
В Виннице ищут взрывчатку на центральном рынке, железнодорожном и автовокзалах. Также глава Тернополя Сергей Надал сообщил о минировании универмага и железнодорожного вокзала. На месте работают полиция и скорая, проход к зданию ЦУМа ограничен.

О минированиях сообщают и в Черкассах.
Ранее генерал ВСУ Дмитрий Марченко отчитался о результатах "охоты на предателей" в Николаеве, которая проходила с 5 по 8 августа, когда в городе был объявлен комендантский час. По его словам, за три дня было задержано 400 человек, из которых 20 обвинили в коллаборационизме.
Виктор Ляшко - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
10:15
В украинском минздраве решили не считать медработников предателямиРаботников медучреждений на освобожденных территориях киевский режим больше не будет считать "коллаборантами", заявил 17 августа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина"
 
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