https://ukraina.ru/20220818/1037816830.html
Украинские города массово "заминировали"
Подрывают свои же: на Украине сообщают о минировании городов
Украинские города массово "заминировали"
В четверг, 18 августа в нескольких городах Украины сообщили о минировании. Местные власти были проинформированы об этом через электронную почту
2022-08-18T14:19
2022-08-18T14:19
2022-08-18T14:19
новости
украина
минирование
винница
тернополь
черкассы
города
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Соответствующие письма пришли на этой неделе главам администраций сразу нескольких украинских городов. В Виннице ищут взрывчатку на центральном рынке, железнодорожном и автовокзалах. Также глава Тернополя Сергей Надал сообщил о минировании универмага и железнодорожного вокзала. На месте работают полиция и скорая, проход к зданию ЦУМа ограничен.О минированиях сообщают и в Черкассах.Ранее генерал ВСУ Дмитрий Марченко отчитался о результатах "охоты на предателей" в Николаеве, которая проходила с 5 по 8 августа, когда в городе был объявлен комендантский час. По его словам, за три дня было задержано 400 человек, из которых 20 обвинили в коллаборационизме.
https://ukraina.ru/20220818/1037796664.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, минирование, винница, тернополь, черкассы, города
Новости, Украина, минирование, Винница, Тернополь, Черкассы, города
Украинские города массово "заминировали"
В четверг, 18 августа в нескольких городах Украины сообщили о минировании. Местные власти были проинформированы об этом через электронную почту