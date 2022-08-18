https://ukraina.ru/20220818/1037816830.html

Украинские города массово "заминировали"

Подрывают свои же: на Украине сообщают о минировании городов

Украинские города массово "заминировали"

В четверг, 18 августа в нескольких городах Украины сообщили о минировании. Местные власти были проинформированы об этом через электронную почту

2022-08-18T14:19

2022-08-18T14:19

2022-08-18T14:19

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украина

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Соответствующие письма пришли на этой неделе главам администраций сразу нескольких украинских городов. В Виннице ищут взрывчатку на центральном рынке, железнодорожном и автовокзалах. Также глава Тернополя Сергей Надал сообщил о минировании универмага и железнодорожного вокзала. На месте работают полиция и скорая, проход к зданию ЦУМа ограничен.О минированиях сообщают и в Черкассах.Ранее генерал ВСУ Дмитрий Марченко отчитался о результатах "охоты на предателей" в Николаеве, которая проходила с 5 по 8 августа, когда в городе был объявлен комендантский час. По его словам, за три дня было задержано 400 человек, из которых 20 обвинили в коллаборационизме.

https://ukraina.ru/20220818/1037796664.html

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новости, украина, минирование, винница, тернополь, черкассы, города