Фарион объяснила, почему украинцев можно называть "хохлами", "укропами" и "салоедами" - 18.08.2022 Украина.ру
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Фарион объяснила, почему украинцев можно называть "хохлами", "укропами" и "салоедами"
Фарион объяснила, почему украинцев можно называть "хохлами", "укропами" и "салоедами" - 18.08.2022 Украина.ру
Фарион объяснила, почему украинцев можно называть "хохлами", "укропами" и "салоедами"
Одиозная экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион объяснила, почему слова "хохол", "укроп" и "салоед" не являются оскорблениями для украинцев. Об этом она рассказала на днях в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай в ее авторском YouTube-проекте "Ходят слухи"
2022-08-18T14:17
2022-08-18T14:17
новости
фарион
оскорбление
сало
украинцы
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В финале более чем двухчасового интервью, в котором Фарион рассказала свою альтернативную версию истории Украины, интервьюер предложила ей сыграть в игру, как колко отвечать на "оскорбления со стороны россиян".Комментируя уничижительное слово "хохол", Фарион объяснила, что, в переводе с тюркского языка, это слово означает "чуб" (традиционную прическу запорожских казаков). Поэтому, по ее мнению, этимологически в слове нет ничего обидного.Также журналистка сказала, что в качестве оскорбления употребляется слово "укропы".Вспомнив маргинальные оскорбления, образованные от слова "сало", Фарион тоже не нашла в них ничего обидного. Она отметила, что "сало – очень полезный продукт" и хорошо влияет на обмен веществ.Также 18 август в видео на своем YouTube-канале Фарион назвала "биологическим мусором" украинцев, которые с 24 февраля не перешли на украинский язык во всех сферах жизни.
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новости, фарион, оскорбление, сало, украинцы
Новости, Фарион, оскорбление, сало, украинцы

Фарион объяснила, почему украинцев можно называть "хохлами", "укропами" и "салоедами"

14:17 18.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДень независимости Украины
День независимости Украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Одиозная экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион объяснила, почему слова "хохол", "укроп" и "салоед" не являются оскорблениями для украинцев. Об этом она рассказала на днях в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай в ее авторском YouTube-проекте "Ходят слухи"
В финале более чем двухчасового интервью, в котором Фарион рассказала свою альтернативную версию истории Украины, интервьюер предложила ей сыграть в игру, как колко отвечать на "оскорбления со стороны россиян".
Комментируя уничижительное слово "хохол", Фарион объяснила, что, в переводе с тюркского языка, это слово означает "чуб" (традиционную прическу запорожских казаков). Поэтому, по ее мнению, этимологически в слове нет ничего обидного.
Также журналистка сказала, что в качестве оскорбления употребляется слово "укропы".

"УКРОП" - это, кажется, была такая партия смешная Корбана, кажется… ("Украинское объединение патриотов" (УКРОП) Геннадия Корбана – ред.) А "укроп" - это украинский патриот, слово создано способом аббревиации. Так что, если они говорят, что мы "укропы", да, мы действительно укропы и очень счастливы от этого.

Вспомнив маргинальные оскорбления, образованные от слова "сало", Фарион тоже не нашла в них ничего обидного. Она отметила, что "сало – очень полезный продукт" и хорошо влияет на обмен веществ.
Также 18 август в видео на своем YouTube-канале Фарион назвала "биологическим мусором" украинцев, которые с 24 февраля не перешли на украинский язык во всех сферах жизни.
Заседание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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Фарион рассказала свою версию, почему Россия стала империейБывший депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион, известная ненавистью ко всему русскому, объяснила, что это украинцы сделали Россию империей, видео с этими словами на днях было опубликовано на ее YouTube-канале
 
НовостиФарионоскорблениесалоукраинцы
 
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