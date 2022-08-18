https://ukraina.ru/20220818/1037816655.html

Фарион объяснила, почему украинцев можно называть "хохлами", "укропами" и "салоедами"

Фарион объяснила, почему украинцев можно называть "хохлами", "укропами" и "салоедами" - 18.08.2022 Украина.ру

Фарион объяснила, почему украинцев можно называть "хохлами", "укропами" и "салоедами"

Одиозная экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион объяснила, почему слова "хохол", "укроп" и "салоед" не являются оскорблениями для украинцев. Об этом она рассказала на днях в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай в ее авторском YouTube-проекте "Ходят слухи"

2022-08-18T14:17

2022-08-18T14:17

2022-08-18T14:17

новости

фарион

оскорбление

сало

украинцы

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В финале более чем двухчасового интервью, в котором Фарион рассказала свою альтернативную версию истории Украины, интервьюер предложила ей сыграть в игру, как колко отвечать на "оскорбления со стороны россиян".Комментируя уничижительное слово "хохол", Фарион объяснила, что, в переводе с тюркского языка, это слово означает "чуб" (традиционную прическу запорожских казаков). Поэтому, по ее мнению, этимологически в слове нет ничего обидного.Также журналистка сказала, что в качестве оскорбления употребляется слово "укропы".Вспомнив маргинальные оскорбления, образованные от слова "сало", Фарион тоже не нашла в них ничего обидного. Она отметила, что "сало – очень полезный продукт" и хорошо влияет на обмен веществ.Также 18 август в видео на своем YouTube-канале Фарион назвала "биологическим мусором" украинцев, которые с 24 февраля не перешли на украинский язык во всех сферах жизни.

https://ukraina.ru/20220812/1037592534.html

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новости, фарион, оскорбление, сало, украинцы