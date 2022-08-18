https://ukraina.ru/20220818/1037816655.html
Фарион объяснила, почему украинцев можно называть "хохлами", "укропами" и "салоедами"
Фарион объяснила, почему украинцев можно называть "хохлами", "укропами" и "салоедами" - 18.08.2022 Украина.ру
Фарион объяснила, почему украинцев можно называть "хохлами", "укропами" и "салоедами"
Одиозная экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион объяснила, почему слова "хохол", "укроп" и "салоед" не являются оскорблениями для украинцев. Об этом она рассказала на днях в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай в ее авторском YouTube-проекте "Ходят слухи"
2022-08-18T14:17
2022-08-18T14:17
2022-08-18T14:17
новости
фарион
оскорбление
сало
украинцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102882/47/1028824746_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_6a59ce205ef48d7c294ffbe41f8bea7b.jpg
В финале более чем двухчасового интервью, в котором Фарион рассказала свою альтернативную версию истории Украины, интервьюер предложила ей сыграть в игру, как колко отвечать на "оскорбления со стороны россиян".Комментируя уничижительное слово "хохол", Фарион объяснила, что, в переводе с тюркского языка, это слово означает "чуб" (традиционную прическу запорожских казаков). Поэтому, по ее мнению, этимологически в слове нет ничего обидного.Также журналистка сказала, что в качестве оскорбления употребляется слово "укропы".Вспомнив маргинальные оскорбления, образованные от слова "сало", Фарион тоже не нашла в них ничего обидного. Она отметила, что "сало – очень полезный продукт" и хорошо влияет на обмен веществ.Также 18 август в видео на своем YouTube-канале Фарион назвала "биологическим мусором" украинцев, которые с 24 февраля не перешли на украинский язык во всех сферах жизни.
https://ukraina.ru/20220812/1037592534.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102882/47/1028824746_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_a9db0e7c33b09af9ad6404ed3774b2b6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фарион, оскорбление, сало, украинцы
Фарион объяснила, почему украинцев можно называть "хохлами", "укропами" и "салоедами"
Одиозная экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион объяснила, почему слова "хохол", "укроп" и "салоед" не являются оскорблениями для украинцев. Об этом она рассказала на днях в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай в ее авторском YouTube-проекте "Ходят слухи"
В финале более чем двухчасового интервью, в котором Фарион рассказала свою альтернативную версию истории Украины, интервьюер предложила ей сыграть в игру, как колко отвечать на "оскорбления со стороны россиян".
Комментируя уничижительное слово "хохол", Фарион объяснила, что, в переводе с тюркского языка, это слово означает "чуб" (традиционную прическу запорожских казаков). Поэтому, по ее мнению, этимологически в слове нет ничего обидного.
Также журналистка сказала, что в качестве оскорбления употребляется слово "укропы".
"УКРОП" - это, кажется, была такая партия смешная Корбана, кажется… ("Украинское объединение патриотов" (УКРОП) Геннадия Корбана – ред.) А "укроп" - это украинский патриот, слово создано способом аббревиации. Так что, если они говорят, что мы "укропы", да, мы действительно укропы и очень счастливы от этого.
Вспомнив маргинальные оскорбления, образованные от слова "сало", Фарион тоже не нашла в них ничего обидного. Она отметила, что "сало – очень полезный продукт" и хорошо влияет на обмен веществ.
Также 18 август в видео на своем YouTube-канале Фарион назвала "биологическим мусором" украинцев, которые с 24 февраля не перешли на украинский язык во всех сферах жизни.