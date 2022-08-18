https://ukraina.ru/20220818/1037814893.html

"Лекарство от нацизма": РФ может привлечь ветеранов спецоперации к преподаванию в школах

"Лекарство от нацизма": РФ может привлечь ветеранов спецоперации к преподаванию в школах - 18.08.2022 Украина.ру

"Лекарство от нацизма": РФ может привлечь ветеранов спецоперации к преподаванию в школах

Привлечение ветеранов и участников специальной военной операции к преподаванию в школах на освобожденных территориях нужно обязательно. Об этом заявил 18 августа журналистам в ходе пресс-конференции в МИА Россия сегодня зампредседателя Государственной Думы Борис Чернышов

2022-08-18T13:45

2022-08-18T13:45

2022-08-18T13:45

ветераны

сво

россия

школы

госдума

новости

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"Мы предлагаем следующую ключевую меру: в каждой школе на освобожденных территориях должны обязательно преподавать ветераны и участники специальной военной операции. Для них должны создаваться новые возможности, льготы, для них должна создаваться специальная инфраструктура", - сказал Чернышов.Он отметил, что участники СВО будут рассказывать, как Россия борется за свободу.По его словам, "личный пример этих людей, их идейность и патриотизм станут эффективным лекарством от нацизма".Парламентарий выразил уверенность, что государство поддержит преподавание участников СВО в этих школах "как финансово, так и организационно".

https://ukraina.ru/20220610/1034135165.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ветераны, сво, россия, школы, госдума, новости