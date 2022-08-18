В Киеве у одного из добробатов изъята большая партия оружия – СБУ
© Пресс-служба СБУПресс-служба СБУ. Автоматы Калашикова в Киеве.
© Пресс-служба СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) выявила склад незаконного оружия и боеприпасов у одного из добровольческих объединений теробороны Киева, сообщает 18 августа пресс-служба ведомства
Во время обыска изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова и почти 1 тысяча боеприпасов к ним.
В СБУ подчеркнули, что это оружие могло быть использовано для совершения "тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона".
По сообщению силовиков, все оружие направлено на экспертизу.
С начала спецоперации на Украине, и, особенно в Киеве, происходила бесконтрольная раздача оружия не только бойцам теробороны, но и всем желающим. Многие политики, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко демонстративно раздавали автоматы на улицах столицы всем подряд.
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