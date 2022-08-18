https://ukraina.ru/20220818/1037803410.html

В Киеве у одного из добробатов изъята большая партия оружия – СБУ

В Киеве у одного из добробатов изъята большая партия оружия – СБУ - 18.08.2022 Украина.ру

В Киеве у одного из добробатов изъята большая партия оружия – СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила склад незаконного оружия и боеприпасов у одного из добровольческих объединений теробороны Киева, сообщает 18 августа пресс-служба ведомства

2022-08-18T12:01

2022-08-18T12:01

2022-08-18T12:01

новости

оружие

автомат

киев

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037802993_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_817d1722511781ae6b6a657775a9e2c5.jpg

В СБУ подчеркнули, что это оружие могло быть использовано для совершения "тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона".По сообщению силовиков, все оружие направлено на экспертизу.С начала спецоперации на Украине, и, особенно в Киеве, происходила бесконтрольная раздача оружия не только бойцам теробороны, но и всем желающим. Многие политики, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко демонстративно раздавали автоматы на улицах столицы всем подряд.

https://ukraina.ru/20220807/1037380285.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оружие, автомат, киев, сбу