В Киеве у одного из добробатов изъята большая партия оружия – СБУ - 18.08.2022 Украина.ру
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В Киеве у одного из добробатов изъята большая партия оружия – СБУ
В Киеве у одного из добробатов изъята большая партия оружия – СБУ - 18.08.2022 Украина.ру
В Киеве у одного из добробатов изъята большая партия оружия – СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) выявила склад незаконного оружия и боеприпасов у одного из добровольческих объединений теробороны Киева, сообщает 18 августа пресс-служба ведомства
2022-08-18T12:01
2022-08-18T12:01
новости
оружие
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киев
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В СБУ подчеркнули, что это оружие могло быть использовано для совершения "тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона".По сообщению силовиков, все оружие направлено на экспертизу.С начала спецоперации на Украине, и, особенно в Киеве, происходила бесконтрольная раздача оружия не только бойцам теробороны, но и всем желающим. Многие политики, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко демонстративно раздавали автоматы на улицах столицы всем подряд.
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новости, оружие, автомат, киев, сбу
Новости, оружие, автомат, Киев, СБУ

В Киеве у одного из добробатов изъята большая партия оружия – СБУ

12:01 18.08.2022
 
© Пресс-служба СБУПресс-служба СБУ. Автоматы Калашикова в Киеве.
Пресс-служба СБУ. Автоматы Калашикова в Киеве.
© Пресс-служба СБУ
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Служба безопасности Украины (СБУ) выявила склад незаконного оружия и боеприпасов у одного из добровольческих объединений теробороны Киева, сообщает 18 августа пресс-служба ведомства
Во время обыска изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова и почти 1 тысяча боеприпасов к ним.
В СБУ подчеркнули, что это оружие могло быть использовано для совершения "тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона".
По сообщению силовиков, все оружие направлено на экспертизу.
С начала спецоперации на Украине, и, особенно в Киеве, происходила бесконтрольная раздача оружия не только бойцам теробороны, но и всем желающим. Многие политики, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко демонстративно раздавали автоматы на улицах столицы всем подряд.
Жизнь в освобожденном поселке Сартана в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 14:29Спецоперация
Минобороны показало натовское оружие, захваченное под ХарьковомВ ходе спецоперации на Украине российскими войсками у военных киевского режима на Изюмском направлении было захвачено различное оружие иностранного производства. Об этом рассказывается в опубликованном на сайте МО РФ 7 августа видео
 
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