https://ukraina.ru/20220818/1037802504.html

"Состарятся на 10-15 лет": украинцам предрекли серьезные проблемы

"Состарятся на 10-15 лет": украинцам предрекли серьезные проблемы - 18.08.2022 Украина.ру

"Состарятся на 10-15 лет": украинцам предрекли серьезные проблемы

Конфликт на Украине приведет к увеличению количества онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Украинцы могут состариться примерно на 10-15 лет, заявил 18 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина"

2022-08-18T11:56

2022-08-18T11:56

2022-08-18T11:56

болезнь

конфликт

украина

новости

ляшко

виктор ляшко

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"Мы уже сейчас понимаем, что будет иметь негативные последствия, поскольку вопрос скрининга, профилактических осмотров сегодня точно не в приоритете украинцев. А учитывая то, что мы сейчас имеем войну, а до этого два года коронавирусной болезни, которая также ограничивала доступ к медицинской помощи, мы готовимся к нескольким проблемным моментам", - отметил глава ведомства.По его словам, проявят себя болезни на запущенной стадии, в частности, онкологические.Также будут расти инфаркты, инсульты в младшем возрасте. Боевые действия отразятся и на состоянии психического здоровья, считает министр.

https://ukraina.ru/20220416/1033784466.html

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болезнь, конфликт, украина, новости, ляшко, виктор ляшко