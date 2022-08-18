"Состарятся на 10-15 лет": украинцам предрекли серьезные проблемы - 18.08.2022 Украина.ру
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"Состарятся на 10-15 лет": украинцам предрекли серьезные проблемы
"Состарятся на 10-15 лет": украинцам предрекли серьезные проблемы - 18.08.2022 Украина.ру
"Состарятся на 10-15 лет": украинцам предрекли серьезные проблемы
Конфликт на Украине приведет к увеличению количества онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Украинцы могут состариться примерно на 10-15 лет, заявил 18 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина"
2022-08-18T11:56
2022-08-18T11:56
болезнь
конфликт
украина
новости
ляшко
виктор ляшко
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"Мы уже сейчас понимаем, что будет иметь негативные последствия, поскольку вопрос скрининга, профилактических осмотров сегодня точно не в приоритете украинцев. А учитывая то, что мы сейчас имеем войну, а до этого два года коронавирусной болезни, которая также ограничивала доступ к медицинской помощи, мы готовимся к нескольким проблемным моментам", - отметил глава ведомства.По его словам, проявят себя болезни на запущенной стадии, в частности, онкологические.Также будут расти инфаркты, инсульты в младшем возрасте. Боевые действия отразятся и на состоянии психического здоровья, считает министр.
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болезнь, конфликт, украина, новости, ляшко, виктор ляшко
болезнь, конфликт, Украина, Новости, Ляшко, Виктор Ляшко

"Состарятся на 10-15 лет": украинцам предрекли серьезные проблемы

11:56 18.08.2022
 
© РИА Новости . Андрей Волошин / Перейти в фотобанкМарш националистов в Киеве
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Андрей Волошин
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Конфликт на Украине приведет к увеличению количества онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Украинцы могут состариться примерно на 10-15 лет, заявил 18 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина"
"Мы уже сейчас понимаем, что будет иметь негативные последствия, поскольку вопрос скрининга, профилактических осмотров сегодня точно не в приоритете украинцев. А учитывая то, что мы сейчас имеем войну, а до этого два года коронавирусной болезни, которая также ограничивала доступ к медицинской помощи, мы готовимся к нескольким проблемным моментам", - отметил глава ведомства.

По его словам, проявят себя болезни на запущенной стадии, в частности, онкологические.

Также будут расти инфаркты, инсульты в младшем возрасте.
Боевые действия отразятся и на состоянии психического здоровья, считает министр.
Акция националистов в Киеве против телемоста Россия-Украина - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
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