Военный эксперт о том, как именно русские ВКС и вертолеты кошмарят ВСУ в Донбассе - 18.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как именно русские ВКС и вертолеты кошмарят ВСУ в Донбассе
Военный эксперт о том, как именно русские ВКС и вертолеты кошмарят ВСУ в Донбассе - 18.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, как именно русские ВКС и вертолеты кошмарят ВСУ в Донбассе
ВСУ в Донбассе активно используют западную артиллерию. Ответным огнем сразу их достать не получается, если российская авиация оперативно не подключается. Об этом рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-18T10:06
2022-08-18T10:06
новости
всу
вкс
донбасс
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Когда российские штурмовики отбомбят украинские позиции, то сразу на фронте наступает режим тишины, так как украинцы надолго затихают. Их мобильная артиллерия, САУ и танки не так уже оперативно реагируют на наше передвижение вперед, пояснил эксперт.В целом на авдеевском направлении спокойно и методично идет обработка украинских позиций — нам надо в них сделать хорошие "просеки", чтобы максимально сохранить личный состав, создать максимальный психологический дискомфорт противнику, полностью их отрезать от своих тылов, деморализовать и довести их до состояния невозможности обеспечения б/к, добавил он.Нам надо методично вгрызаться в их оборону и выбивать их оттуда, заключил собеседник издания.
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новости, всу, вкс, донбасс
Новости, ВСУ, ВКС, Донбасс

Военный эксперт о том, как именно русские ВКС и вертолеты кошмарят ВСУ в Донбассе

10:06 18.08.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости
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ВСУ в Донбассе активно используют западную артиллерию. Ответным огнем сразу их достать не получается, если российская авиация оперативно не подключается. Об этом рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью изданию Украина.ру
Когда российские штурмовики отбомбят украинские позиции, то сразу на фронте наступает режим тишины, так как украинцы надолго затихают. Их мобильная артиллерия, САУ и танки не так уже оперативно реагируют на наше передвижение вперед, пояснил эксперт.
"Даже когда российские вертолеты К-52 вдоль линии соприкосновения летают, даже не обязательно, чтобы они наносили сильные удары, то пехоте ДНР сразу становится проще передвигаться в те квадраты, где раньше бы их накрыли мощным огнем", - указал Селевёрстов.
В целом на авдеевском направлении спокойно и методично идет обработка украинских позиций — нам надо в них сделать хорошие "просеки", чтобы максимально сохранить личный состав, создать максимальный психологический дискомфорт противнику, полностью их отрезать от своих тылов, деморализовать и довести их до состояния невозможности обеспечения б/к, добавил он.
Нам надо методично вгрызаться в их оборону и выбивать их оттуда, заключил собеседник издания.
 
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