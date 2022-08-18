https://ukraina.ru/20220818/1037796819.html

Военный эксперт о том, как именно русские ВКС и вертолеты кошмарят ВСУ в Донбассе

Военный эксперт о том, как именно русские ВКС и вертолеты кошмарят ВСУ в Донбассе - 18.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, как именно русские ВКС и вертолеты кошмарят ВСУ в Донбассе

ВСУ в Донбассе активно используют западную артиллерию. Ответным огнем сразу их достать не получается, если российская авиация оперативно не подключается. Об этом рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-18T10:06

2022-08-18T10:06

2022-08-18T10:06

новости

всу

вкс

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f2ba5c3378cb96a5c5c2ba62f4fc88c.jpg

Когда российские штурмовики отбомбят украинские позиции, то сразу на фронте наступает режим тишины, так как украинцы надолго затихают. Их мобильная артиллерия, САУ и танки не так уже оперативно реагируют на наше передвижение вперед, пояснил эксперт.В целом на авдеевском направлении спокойно и методично идет обработка украинских позиций — нам надо в них сделать хорошие "просеки", чтобы максимально сохранить личный состав, создать максимальный психологический дискомфорт противнику, полностью их отрезать от своих тылов, деморализовать и довести их до состояния невозможности обеспечения б/к, добавил он.Нам надо методично вгрызаться в их оборону и выбивать их оттуда, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, вкс, донбасс