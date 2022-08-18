Ересь и вырусь. Почему некоторые "внезапно прозрели"
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Большой резонанс в социальных сетях вызвал текст советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в котором он яростно прошёлся по украинским ультрапатриотам, требующими запрета всего русского.
Неожиданно резкий отпор Арестовича "патриотическим" планам многих озадачил, а некоторые даже заговорили о возможности договориться с "адекватными людьми" в Киеве, к которым поспешно причислили одного из главных пропагандистов майданного режима.
Начнём с главного: Арестович — безусловный враг. И если его мысли разумны, это никак не отменяет факта его пребывания во вражеском лагере.
08:29"Слабые и глупые": Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на днях в своем Telegram назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев к россиянам и заявил, что "десятки и сотни тысяч колеблющихся" могли бы встать на сторону Украины
Сам нашумевший текст, по сути, всего лишь декларация, что негоже подавлять всё русское, ибо оно ещё пригодится для войны с теми же русскими.
Это напоминает негодование гитлеровского "хозяйственника", который возмущается затратным кремированием унтерменшей, вместо того чтобы измельчать их трупы в костную муку.
Арестович критикует бандеризацию Украины не из русофильской "ереси", а исходя из жизненных интересов майданного режима, ставя знак равенства между глупостью ультранационалистов и военной слабостью государства:
"Ваша слабость — это тысячи потерянных для фронтов, внутренних и внешних, белорусов и россиян, от рядовых бойцов до специалистов и миллионеров. Это десятки и сотни тысяч колеблющихся, которые могли бы стать на нашу сторону — хотя бы внутренним несогласием — и не станут.
Это ресурсы, которые они могли бы саботировать у наших врагов, или даже перенаправить к нам. А теперь вам самим придется оплатить эти ресурсы".
Речь идёт о том, что ненависть к русским, к России, к русской культуре, которая стала неотъемлемой частью украинского официоза, играет против самой Украины. В частности, глупейшие с политической точки зрения заявления о необходимости распространить ответственность за решения Кремля на всех россиян, даже на антипутинскую оппозицию.
"Вы выбрали ненавидеть и отгораживаться там, где нужно умело считать и рассчитывать, провоцировать, вовлекать и создавать. Простые реакции — сложные последствия, — продолжает поучать Арестович глуповатых шароварников, — Чтобы компенсировать свою слабость, вы занимаетесь неуемным восхвалением себя в соцсетях. Ах, мы самые смелые. Ах, мы самые креативные. Ах, мы самые победительные. Ах, у нас единственный в мире язык, где можно составить рассказ, где все слова начинаются на букву "п".
<…> Умеющий воевать не отдает противнику ресурсы - он забирает их у него. Вы взялись бороться с противником, который в десятки раз мощнее по потенциалу, и - добровольно добавили ему потенциал".
"Вы понадеялись, что война все спишет. Она все оставит. Но спишет вас", — мрачно заключает печерский соловей своё послание неназванным, но вполне очевидным адресатам.
11 августа, 15:34Сон разума рождает чудовищ. Например, президента Украины Арестовича
Арестович — враг, но не дурак. Примерять тогу "защитника русских" вряд ли бы решился по причине внезапного приступа совести или в алкогольном дурмане.
Это выраженная политическая позиция многих русскоязычных сторонников Майдана, которых сегодня третируют за русский язык, негаличанское место рождения или родственников в РФ (в частности, секретарь СНБО Данилов договорился до того, что назвал всех поддерживающих связи с Россией "крысами").
Миллионы русскоязычных граждан стали "людьми второго сорта", которым отказывают в обслуживании в кафе или пунктах гуманитарной помощи на Западной Украине, обливают их автомашины кислотой и попрекают русским языком.
Защищающие режим фронтовики ВСУ записывают матерные видео, в которых высказывают возмущение тем фактом, что в военкоматах или в окопах никто не интересуется на каком языке говорит боец, а вот в тылу их допекают доморощенные патриоты.
Язык мой — враг твой
Пожар сознательно раздуваемой в обществе ненависти и ксенофобии постепенно поднимается наверх, где засели вполне себе русскоязычные и русскомыслящие киевляне, представители донецкой, днепропетровской, одесской бизнес-элит. Которые неуклонно становятся второсортными уже по факту своего "неарийского" происхождения или неправильного произношения слова "паляныця".
Хотя среди них всегда было множество русскоязычных — однако Россию ненавидящих; русских — но Русский мир презирающих.
Эта публика обитала не только на Печерских холмах и обнаружилась не после Евромайдана. Здесь и русскоязычная интеллигенция индустриальных центров Юго-Востока Украины, и либеральная прослойка обеих российских столиц, и советская "колбасная эмиграция", считающая Брайтон-бич территорией свободы.
8 февраля 2021, 19:00«Цензура свирепствовала»: Евгений Киселев рассказал о пропаганде от ПорошенкоИзвестный тележурналист Евгений Киселев в интервью рассказал о цензуре на украинском ТВ. Самым откровенным примером пропаганды журналист назвал телеканал «Прямой», который связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко
Мы уж не говорим о таких конкретных персонажах, вроде Евгения Киселева (признан в России иноагентом) или Марии Максаковой. Этим русскоговорящим сторонникам киевского режима совершенно неожиданно напомнили, что они вовсе не те, за кого себя выдавали. И теперь они мучительно выдавливают из себя русского человека — в нелепой надежде, будто им зачтется.
Ломающий родной язык о чужую мову Евгений Киселев на украинском телевидении — удивительная иллюстрация до какого самоуничижения может дойти изгнавший из себя русскость. Таких всегда презрительно называли вырусью.
Русские по речи, складу характера, многим привычкам — но враждебные России как таковой — хотят, чтобы за русских их не считали, поскольку под влиянием пропаганды, амбиций, расчётов или подлости они таковыми быть перестали.
Киевский журналист Гордон и министр иностранных дел Кулеба в большой телебеседе спокойно говорят на родном для них русском языке о ненависти к России, но для "свидомого патриота" они тоже враги: один — еврей, другой — прислужник еврея-президента.
И плевать такому "патриоту" на Арестовича с его призывами, дескать, что "не все русские плохие". Ибо бандеровская Украина только для этнических украинцев, и то — далеко не для всех (те же "схидняки" уже под подозрением).
Терзания русской/русскоязычной души — я "дикий скиф" или западноевропейское право имею — можно легко обнаружить в давнем споре западников и славянофилов.
Но мы копнём ещё глубже и вспомним XVIII век — легендарный век авантюристов. Всех этих графов Сен-Жерменов, Казанов и множество иных артистических натур, дуривших вроде бы образованную публику "эпохи просвещения". Наш цифровой век — тоже время авантюристов и мошенников, а современная Украина — истинный рай для них.
Вдохновенно излагающие про антироссийской, "европейский выбор" Украины русскоязычные Зеленский, Арестович, Подоляк, как и аферисты раньшего времени, вроде Юлии Тимошенко (имя им легион), и стригущие под эту сурдинку миллиарды — тоже, своего рода, Казановы нашего времени.
А сексуальность Юлии Тимошенко или любимца дам "бальзаковского возраста" Арестовича — необходимый атрибут их политический привлекательности, гипнотической для некоторых.
Впрочем, если отвлечься от персоналий, после обретения своей независимости Украина действительно могла бы стать центром иной России — более прозападной, что ли. Однако уже в эпоху чеченских войн и активного участия "цивилизованного мира" на стороне международных террористов стало понятно, что любая Россия ни в каком виде Западу не нужна.
В более широком смысле, вместо создания "альтернативной России" с центром в Киеве им было проще отряхнуть от нафталина имевшиеся под рукой бандеровские структуры — столь глупые и фанатичные в своей русофобии, что наши недруги окончательно упустили представленный им историей шанс.
А вместе с неосуществлённым шансом на свалку истории отправляются и предавшие Русь русские.
Покаяние или заключение?
Вопрос: что с отступниками делать нам и можно ли вернуть оступившихся? Однако Россия не нянька, чтобы уговаривать каждого заплутавшего прохвоста. Запутавшиеся могут распутаться самостоятельно — слишком много военных преступлений совершено майданной Украиной, имеющий глаза да прозреет.
Осознанное прозрение должно стать одним из главных посылов нашей пропаганды. Если речь идёт не о "коллективной ответственности" всего украинского народа, позволившего втянуть себя в преступные игрища, то необходимо определить обязательный круг виновных. И пребывают они не только в военных штабах ВСУ или лагерях националистов, но и в киевских (львовских, днепропетровских и прочих) редакциях.
Этих штрайхеров тоже нужно бросить под ноги разъярённого украинского народа, когда он пожелает осуществить законное возмездие за многолетний обман.
Сегодня украинские фронтовики спрашивают: вы там запрещаете говорить по-русски, чтобы мы издыхали за благополучие Фарион, Ницой и сексуально ущербного Дроздова? Русскоязычная интеллигенция Украины обязана изголяться на украинском языке, чтобы всё равно оставаться на вторых ролях? Обычные люди должны гибнуть, чтобы кучка идиотов в вышиванках продолжала ими править?
Да, при нынешнем положении дел будет именно так.
25 апреля, 15:37Духовные упыри. С кем останется Киев при неонацистах-манкуртах?Вот, собственно, и подтвердилась метафизическая по сути, но разрушительная и подчас кровавая по форме разница между национализмом и неонацизмом, из него произрастающим. Обязательно произрастающим, если не контролировать завихрения в нестойких мозгах
Быть манкуртом — а значит оставаться рабом — запретить нельзя. Но именно сейчас, в осознании своей русскости рождается новая элита, которая в конечном итоге на развалинах киевского режима придёт к власти. И эту перспективу необходимо настойчиво доносить.
Русский — не только национальность. Недаром против киевского режима храбро воюют и украинцы, и чеченцы, и тувинцы, и буряты, и представители ещё множества народов России.
Украинцы — это тоже русские — как "Русской" была "Правда" Ярослава Мудрого. Россия — это огромная цивилизация и только дураки могут верить, что россияне — это промышляющие воровством унитазов унтерменши, как до сих пор излагает руководимая Арестовичем пропаганда.
Инфицированных никто переубеждать не собирается — несколько десятков лет им разъясняли впустую. Но сейчас идёт война, следовательно, ты или с Россией и вспоминаешь о своей русскости (в широком смысле этого слова), либо истинным "арийцем" оказываешься в могиле (плену, эмиграции, тюрьме).
То, что некоторые утратившие свою русскость люди оказались между жерновами истории, безусловно, их личная трагедия, но и жалеть их — вложивших свою жизнь и былой талант в разжигание ненависти — не стоит, штрайхеры достойны своей участи.
Вот и господин Арестович вполне обоснованно боится за собственную шкуру и всячески пытается оттянуть агонию режима, потому взывает к инстинкту самосохранения.
Жить захочешь — ещё не так раскорячишься.