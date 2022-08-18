Запад может навредить России в ООН - Reuters - 18.08.2022 Украина.ру
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Запад может навредить России в ООН - Reuters
Запад может навредить России в ООН - Reuters - 18.08.2022 Украина.ру
Запад может навредить России в ООН - Reuters
Запад и Украина могут попробовать отозвать верительные грамоты у представителей России в ООН. Об этом 17 августа сообщило агентство Reuters
2022-08-18T08:06
2022-08-18T08:06
оон
владимир зеленский
россия
новости
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Агентство напомнило, что Киев ранее требовал исключить Москву из Организации Объединенных Наций. Однако такая идея нереализуема, так как для этого требуется рекомендация Совета Безопасности, где у России есть право вето.При этом агентство не уточнило, соответствует ли это предположение Уставу ООН.Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из всех структур ООН. Официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак, комментируя его слова, отметила, что решения об исключении страны из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез.Механизм исключения государства из ООН предусмотрен в статье 6 главы 2 Устава ООН. В ней говорится: "Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности".Между тем ранее Зеленский выступал с призывом исключения России из СБ ООН, что также технически невозможно.Участие России в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН, для которой, в свою очередь, необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.
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оон, владимир зеленский, россия, новости
ООН, Владимир Зеленский, Россия, Новости

Запад может навредить России в ООН - Reuters

08:06 18.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Запад и Украина могут попробовать отозвать верительные грамоты у представителей России в ООН. Об этом 17 августа сообщило агентство Reuters
Агентство напомнило, что Киев ранее требовал исключить Москву из Организации Объединенных Наций. Однако такая идея нереализуема, так как для этого требуется рекомендация Совета Безопасности, где у России есть право вето.

"Другим вариантом может быть отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства в Генеральной Ассамблее", — указало Reuters.

При этом агентство не уточнило, соответствует ли это предположение Уставу ООН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из всех структур ООН. Официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак, комментируя его слова, отметила, что решения об исключении страны из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез.
Механизм исключения государства из ООН предусмотрен в статье 6 главы 2 Устава ООН. В ней говорится: "Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности".
Между тем ранее Зеленский выступал с призывом исключения России из СБ ООН, что также технически невозможно.
Участие России в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН, для которой, в свою очередь, необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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