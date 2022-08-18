https://ukraina.ru/20220818/1037791729.html

Запад может навредить России в ООН - Reuters

Запад может навредить России в ООН - Reuters - 18.08.2022 Украина.ру

Запад может навредить России в ООН - Reuters

Запад и Украина могут попробовать отозвать верительные грамоты у представителей России в ООН. Об этом 17 августа сообщило агентство Reuters

2022-08-18T08:06

2022-08-18T08:06

2022-08-18T08:06

оон

владимир зеленский

россия

новости

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Агентство напомнило, что Киев ранее требовал исключить Москву из Организации Объединенных Наций. Однако такая идея нереализуема, так как для этого требуется рекомендация Совета Безопасности, где у России есть право вето.При этом агентство не уточнило, соответствует ли это предположение Уставу ООН.Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из всех структур ООН. Официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак, комментируя его слова, отметила, что решения об исключении страны из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез.Механизм исключения государства из ООН предусмотрен в статье 6 главы 2 Устава ООН. В ней говорится: "Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности".Между тем ранее Зеленский выступал с призывом исключения России из СБ ООН, что также технически невозможно.Участие России в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН, для которой, в свою очередь, необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.

https://ukraina.ru/20220629/1034251629.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оон, владимир зеленский, россия, новости