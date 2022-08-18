https://ukraina.ru/20220818/1037780517.html
"Сбежать от хороших русских". За что Арестович набросился на украинцев
"Сбежать от хороших русских". За что Арестович набросился на украинцев - 18.08.2022 Украина.ру
"Сбежать от хороших русских". За что Арестович набросился на украинцев
Украина.ру, 18.08.2022
2022-08-18T09:49
2022-08-18T09:49
2022-08-18T09:49
алексей арестович
владимир зеленский
украина
россия
украинский национализм
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037781485_0:55:2048:1207_1920x0_80_0_0_71a9ce62538987a75d5c813901e08f5c.jpg.webp
В российских СМИ Алексея Арестовича принято считать клоуном, наркоманом и представителем сексуальных меньшинств. Он действительно играет все эти роли, но, как нам представляется, речь идёт именно о ролях, а не о внутренней сущности этого персонажа. Сам Арестович значительно более глубок и есть несколько причин, по которым к нему стоит относиться серьёзнее.Во-первых, это одна из самых популярных украинских публичных персон – по данным майского исследования Национального демократического института (в России признан нежелательной организацией), он находится на втором месте по числу людей, которые относятся к нему положительно: он "нравится" 65% опрошенных, в то время как Зеленский – 88%.Во-вторых, в отличие от других персонажей украинской власти, он занят выработкой идеологии и стратегии, а не обычной реакцией на внешние раздражители. В этом смысле Арестович действительно является уникальным деятелем нынешней украинской администрации – остальные в таких категориях просто не мыслят.В-третьих, у него просто шире кругозор – и в плане общего образования, и в плане способности выйти за рамки чисто украинской повестки.В-четвёртых, Арестович может себе позволить говорить своим слушателям правду о них самих. Он умеет оскорблять их так, что они не обижаются. Ну и от обид с него не убудет – он ведь не политик, зависимый от голосов избирателей…* * *Читать посты Арестовича в телеграме довольно сложно. Они путаные. Такое впечатление, что он не всегда пишет их в трезвом виде. Однако выводы из этих писаний могут быть довольно интересные.Вот, например, пост, размещённый поздно вечером 16 августа. Арестович критикует украинцев за то, что они стремятся "сбежать от хороших русских и плохих белорусов". Собственно, это критика кампании в хейта в украинских социальных сетях против российской оппозиции под лозунгами "в сортах русских не разбираемся" и "хороший русский – мёртвый русский". В общем – "включили отмену по полной" (имеется в виду "культура отмены").Общий смысл критики сводится к тому, что "умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей", а украинцы предпочитают "ненавидеть и отгораживаться там, где нужно умело считать и рассчитывать, провоцировать, вовлекать и создавать". Людей, провозгласивших себя "друзьями Украины", Арестович считает ценным ресурсом.Что тут следует сказать?Во-первых, Арестович предлагает отказаться от примитивной ксенофобии, характерной для сельской формы западноукраинского национализма. Фактически он предлагает развивать более продвинутую версию "гражданского" национализма.Надо понимать, что противостояние этнического и гражданского национализма на Украине действительно есть, но необходимость борьбы против России несколько сглаживает противоречия между ними. Тем не менее, подобные всплески всё же случаются.Самое же главное состоит в том, что такой подход был актуален для российской политики до самого начала СВО. Когда Владимир Путин называл Виктора Медведчука националистом, он имел в виду именно гражданский и экономический национализм последнего и исходил из того, что для так понятого украинского национализма выгодно сохранение нормальных отношений с Россией. Кстати, накануне СВО Арестович собирался уйти из ОП, в частности именно потому, что видел доминирование этнического национализма в окружении Зеленского… Эдак и до денацификации Украины можно дойти.Во-вторых, в какой-то степени Арестович выступает в качестве оппонента государственной власти. Ведь сама дискуссия началась в связи с предложением Зеленского лишить россиян возможности посещать Европу, что вызвало обеспокоенность представителей российской оппозиции.Впрочем, тут единства нет и без Арестовича: с примерно таких же позиций выступает и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Есть и ещё одна важная оговорка: Арестович говорит о событиях "внутри в самой РФ и Беларуси, которые хлестнут по нам самое малое рикошетом. А, скорее всего, не самым малым".Украинские националисты исходят ведь из того, что "Украина не Россия" и распад России для Украины выгоден. Арестович же полагает, что Украина является частью общего пространства и кризис ударит и по Украине, причём не только с той точки зрения, что в случае распада России Украина перестанет быть интересна Западу. Кризис в России отразится кризисом на Украине, как это было в начале прошлого века, когда Гражданская война в России перекинулась и на территорию Украины, как бы та не пыталась отгородиться наскоро построенными государственными границами. Украинские националисты полагают, что тогда речь шла о "российской агрессии" и "российско-украинских войнах", Арестович явно думает иначе.В общем, хотя Арестович и занимает враждебную Россию позицию, он вовсе не столь примитивен, как большинство украинских русофобов. Как минимум потому, что он может представить себя на российской стороне. А раз может представить, значит может и перейти… Не факт, что России нужен такой "союзник". Но может и действительно не стоит отталкивать таких "друзей", какой бы ни была сомнительной их "дружба".Во всяком случае Борис Межуев сказал в интервью "Украине.ру" так: "насчёт Арестовича, насколько я мог следить за этим человеком – этот человек ориентирован ни на какую ни на Украину, а на Россию. Все, что он говорит, все, что он пропагандирует, имеет смысл. (…) В России хотят такого сочетания русскости, советскости и европейскости".
https://ukraina.ru/20220817/1037754139.html
https://ukraina.ru/20220816/1037733498.html
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp
алексей арестович, владимир зеленский, украина, россия, украинский национализм, эксклюзив
В российских СМИ Алексея Арестовича принято считать клоуном, наркоманом и представителем сексуальных меньшинств. Он действительно играет все эти роли, но, как нам представляется, речь идёт именно о ролях, а не о внутренней сущности этого персонажа.
Сам Арестович значительно более глубок и есть несколько причин, по которым к нему стоит относиться серьёзнее.
Во-первых, это одна из самых популярных украинских публичных персон – по данным майского исследования Национального демократического института (в России признан нежелательной организацией), он находится на втором месте по числу людей, которые относятся к нему положительно: он "нравится" 65% опрошенных, в то время как Зеленский – 88%.
Во-вторых, в отличие от других персонажей украинской власти, он занят выработкой идеологии и стратегии, а не обычной реакцией на внешние раздражители. В этом смысле Арестович действительно является уникальным деятелем нынешней украинской администрации – остальные в таких категориях просто не мыслят.
В-третьих, у него просто шире кругозор – и в плане общего образования, и в плане способности выйти за рамки чисто украинской повестки.
В-четвёртых, Арестович может себе позволить говорить своим слушателям правду о них самих. Он умеет оскорблять их так, что они не обижаются. Ну и от обид с него не убудет – он ведь не политик, зависимый от голосов избирателей…
Читать посты Арестовича в телеграме довольно сложно. Они путаные. Такое впечатление, что он не всегда пишет их в трезвом виде. Однако выводы из этих писаний могут быть довольно интересные.
Вот, например, пост, размещённый поздно вечером 16 августа. Арестович критикует украинцев за то, что они стремятся "сбежать от хороших русских и плохих белорусов". Собственно, это критика кампании в хейта в украинских социальных сетях против российской оппозиции под лозунгами "в сортах русских не разбираемся" и "хороший русский – мёртвый русский".
В общем – "включили отмену по полной" (имеется в виду "культура отмены").
Общий смысл критики сводится к тому, что "умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей", а украинцы предпочитают "ненавидеть и отгораживаться там, где нужно умело считать и рассчитывать, провоцировать, вовлекать и создавать". Людей, провозгласивших себя "друзьями Украины", Арестович считает ценным ресурсом.
Во-первых, Арестович предлагает отказаться от примитивной ксенофобии, характерной для сельской формы западноукраинского национализма. Фактически он предлагает развивать более продвинутую версию "гражданского" национализма.
Надо понимать, что противостояние этнического и гражданского национализма на Украине действительно есть, но необходимость борьбы против России несколько сглаживает противоречия между ними. Тем не менее, подобные всплески всё же случаются.
Самое же главное состоит в том, что такой подход был актуален для российской политики до самого начала СВО.
Когда Владимир Путин называл Виктора Медведчука националистом, он имел в виду именно гражданский и экономический национализм последнего и исходил из того, что для так понятого украинского национализма выгодно сохранение нормальных отношений с Россией.
Кстати, накануне СВО Арестович собирался уйти из ОП, в частности именно потому, что видел доминирование этнического национализма в окружении Зеленского… Эдак и до денацификации Украины можно дойти.
Во-вторых, в какой-то степени Арестович выступает в качестве оппонента государственной власти. Ведь сама дискуссия началась в связи с предложением Зеленского лишить россиян возможности посещать Европу, что вызвало обеспокоенность представителей российской оппозиции.
Впрочем, тут единства нет и без Арестовича: с примерно таких же позиций выступает и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Есть и ещё одна важная оговорка: Арестович говорит о событиях "внутри в самой РФ и Беларуси, которые хлестнут по нам самое малое рикошетом. А, скорее всего, не самым малым".
Украинские националисты исходят ведь из того, что "Украина не Россия" и распад России для Украины выгоден. Арестович же полагает, что Украина является частью общего пространства и кризис ударит и по Украине, причём не только с той точки зрения, что в случае распада России Украина перестанет быть интересна Западу.
Кризис в России отразится кризисом на Украине, как это было в начале прошлого века, когда Гражданская война в России перекинулась и на территорию Украины, как бы та не пыталась отгородиться наскоро построенными государственными границами.
Украинские националисты полагают, что тогда речь шла о "российской агрессии" и "российско-украинских войнах", Арестович явно думает иначе.
В общем, хотя Арестович и занимает враждебную Россию позицию, он вовсе не столь примитивен, как большинство украинских русофобов. Как минимум потому, что он может представить себя на российской стороне. А раз может представить, значит может и перейти…
Не факт, что России нужен такой "союзник". Но может и действительно не стоит отталкивать таких "друзей", какой бы ни была сомнительной их "дружба".
Во всяком случае Борис Межуев сказал
в интервью "Украине.ру" так: "насчёт Арестовича, насколько я мог следить за этим человеком – этот человек ориентирован ни на какую ни на Украину, а на Россию. Все, что он говорит, все, что он пропагандирует, имеет смысл.
(…) В России хотят такого сочетания русскости, советскости и европейскости
".