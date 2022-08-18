https://ukraina.ru/20220818/1037780517.html

"Сбежать от хороших русских". За что Арестович набросился на украинцев

"Сбежать от хороших русских". За что Арестович набросился на украинцев - 18.08.2022 Украина.ру

"Сбежать от хороших русских". За что Арестович набросился на украинцев

Украина.ру, 18.08.2022

2022-08-18T09:49

2022-08-18T09:49

2022-08-18T09:49

алексей арестович

владимир зеленский

украина

россия

украинский национализм

эксклюзив

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В российских СМИ Алексея Арестовича принято считать клоуном, наркоманом и представителем сексуальных меньшинств. Он действительно играет все эти роли, но, как нам представляется, речь идёт именно о ролях, а не о внутренней сущности этого персонажа. Сам Арестович значительно более глубок и есть несколько причин, по которым к нему стоит относиться серьёзнее.Во-первых, это одна из самых популярных украинских публичных персон – по данным майского исследования Национального демократического института (в России признан нежелательной организацией), он находится на втором месте по числу людей, которые относятся к нему положительно: он "нравится" 65% опрошенных, в то время как Зеленский – 88%.Во-вторых, в отличие от других персонажей украинской власти, он занят выработкой идеологии и стратегии, а не обычной реакцией на внешние раздражители. В этом смысле Арестович действительно является уникальным деятелем нынешней украинской администрации – остальные в таких категориях просто не мыслят.В-третьих, у него просто шире кругозор – и в плане общего образования, и в плане способности выйти за рамки чисто украинской повестки.В-четвёртых, Арестович может себе позволить говорить своим слушателям правду о них самих. Он умеет оскорблять их так, что они не обижаются. Ну и от обид с него не убудет – он ведь не политик, зависимый от голосов избирателей…* * *Читать посты Арестовича в телеграме довольно сложно. Они путаные. Такое впечатление, что он не всегда пишет их в трезвом виде. Однако выводы из этих писаний могут быть довольно интересные.Вот, например, пост, размещённый поздно вечером 16 августа. Арестович критикует украинцев за то, что они стремятся "сбежать от хороших русских и плохих белорусов". Собственно, это критика кампании в хейта в украинских социальных сетях против российской оппозиции под лозунгами "в сортах русских не разбираемся" и "хороший русский – мёртвый русский". В общем – "включили отмену по полной" (имеется в виду "культура отмены").Общий смысл критики сводится к тому, что "умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей", а украинцы предпочитают "ненавидеть и отгораживаться там, где нужно умело считать и рассчитывать, провоцировать, вовлекать и создавать". Людей, провозгласивших себя "друзьями Украины", Арестович считает ценным ресурсом.Что тут следует сказать?Во-первых, Арестович предлагает отказаться от примитивной ксенофобии, характерной для сельской формы западноукраинского национализма. Фактически он предлагает развивать более продвинутую версию "гражданского" национализма.Надо понимать, что противостояние этнического и гражданского национализма на Украине действительно есть, но необходимость борьбы против России несколько сглаживает противоречия между ними. Тем не менее, подобные всплески всё же случаются.Самое же главное состоит в том, что такой подход был актуален для российской политики до самого начала СВО. Когда Владимир Путин называл Виктора Медведчука националистом, он имел в виду именно гражданский и экономический национализм последнего и исходил из того, что для так понятого украинского национализма выгодно сохранение нормальных отношений с Россией. Кстати, накануне СВО Арестович собирался уйти из ОП, в частности именно потому, что видел доминирование этнического национализма в окружении Зеленского… Эдак и до денацификации Украины можно дойти.Во-вторых, в какой-то степени Арестович выступает в качестве оппонента государственной власти. Ведь сама дискуссия началась в связи с предложением Зеленского лишить россиян возможности посещать Европу, что вызвало обеспокоенность представителей российской оппозиции.Впрочем, тут единства нет и без Арестовича: с примерно таких же позиций выступает и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Есть и ещё одна важная оговорка: Арестович говорит о событиях "внутри в самой РФ и Беларуси, которые хлестнут по нам самое малое рикошетом. А, скорее всего, не самым малым".Украинские националисты исходят ведь из того, что "Украина не Россия" и распад России для Украины выгоден. Арестович же полагает, что Украина является частью общего пространства и кризис ударит и по Украине, причём не только с той точки зрения, что в случае распада России Украина перестанет быть интересна Западу. Кризис в России отразится кризисом на Украине, как это было в начале прошлого века, когда Гражданская война в России перекинулась и на территорию Украины, как бы та не пыталась отгородиться наскоро построенными государственными границами. Украинские националисты полагают, что тогда речь шла о "российской агрессии" и "российско-украинских войнах", Арестович явно думает иначе.В общем, хотя Арестович и занимает враждебную Россию позицию, он вовсе не столь примитивен, как большинство украинских русофобов. Как минимум потому, что он может представить себя на российской стороне. А раз может представить, значит может и перейти… Не факт, что России нужен такой "союзник". Но может и действительно не стоит отталкивать таких "друзей", какой бы ни была сомнительной их "дружба".Во всяком случае Борис Межуев сказал в интервью "Украине.ру" так: "насчёт Арестовича, насколько я мог следить за этим человеком – этот человек ориентирован ни на какую ни на Украину, а на Россию. Все, что он говорит, все, что он пропагандирует, имеет смысл. (…) В России хотят такого сочетания русскости, советскости и европейскости".

https://ukraina.ru/20220817/1037754139.html

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алексей арестович, владимир зеленский, украина, россия, украинский национализм, эксклюзив