https://ukraina.ru/20220818/1037779246.html

Медиабомба от Washington Post: соцсети о большом интервью Зеленского

Медиабомба от Washington Post: соцсети о большом интервью Зеленского - 18.08.2022 Украина.ру

Медиабомба от Washington Post: соцсети о большом интервью Зеленского

Украина.ру, 18.08.2022

2022-08-18T13:14

2022-08-18T13:14

2022-08-18T13:49

эксклюзив

владимир зеленский

the washington post

украинцы

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Во вторник, 16 августа, в газете The Washington Post было опубликовано большое интервью Владимира Зеленского. Президент Украины, в частности, рассказал, что власти страны знали о военной операции России еще осенью, но не предупредили население. Интервью вызвало большой резонанс не только на Украине, но и по всему миру.Журналист Светлана Крюкова уверена, что признания Зеленского могут взорвать и так перегретое общество: «Не хочу оценивать слова президента из Washington Post, где Зеленский сказал, что знал о войне и нападении оккупантов, но умышленно промолчал. За 5 месяцев знал.И промолчал, чтоб сэкономить 7 млрд.Я ничего не понимаю в войне, стратегиях, разминированиях и как рыть окопы, но совсем немного разобралась в том, что называется общественных настроения и медийные скандалы.Обозначу три последствия от сказанных слов.1. Президента нужно готовить к знаковым интервью. И с точки зрения медиапиара была допущена непоправимая ошибка, которая может раскупорить банку самоцензуры и так нагретого до предела украинского гражданского общества, сублимирующего на мэмах и коллективных арестовичах, истосковавшееся по свободолюбию и празднословию.Упрощаю — люди давно неистово хотят критиковать нашу власть, как в мирное время, но сдерживают себя негласным договором общественной толерантности. Поправлю — сдерживали.2. У этого интервью будут чучелка тех, кто понесёт наказание. Зеленскому нужны будут публичные жертвы среди своих функционеров. И, надеюсь, это будет не только спичрайтер президента, завернувший его в такую, мягко скажем, неловкую ситуацию.3. И третье. Умение публично признавать ошибки — качества сильного лидера. После всего, что случилось, мы его заслужили.Политический эксперт Дмитрий Золотухин напомнил, что народ ошибся, когда выбрал Зеленского президентом: «Уже несколько знакомых бросили в личку ссылку на WaPo с вопросом: "Ну, что... как видимость?". А я что? Но если вы уже пишете о том, что нужно и что не нужно было делать, и нам самим, и окружению президента, то я вас прошу, вы начинайте не с сентября 2021-го, а с мая 2019-го. Когда главой СБУ был назначен лейтенант Баканов, а фактически рулил бригадный генерал Наумов. Когда Джулиани в Украину ездил как домой, а Деркач хором с депутатом СН Дубинским пел на пресухах о "внешнем управлении". Когда Рябошапка подписывал подозрение Риффмастеру. А потом едва не подписал такое же подозрение Хантеру Байдену, сыну будущего президента. А потом я пошел бы еще дальше и подумал о том, как посольство США в Украине создало условия для разрушения доверия к тому, какие ценности оно продвигает. Об использовании украинских "активистов" в мочилове на президентских выборах в США в 2016 году. Все это — неизученные уроки! У нас не модно о них говорить...».Российский политолог Сергей Марков не верит откровениям украинского президента и считает это очередной медиабомбой для отвлечения внимания:«Сейчас все пересказывают рассказ "Вашингтон Пост" о том, что Вашингтон уже в октябре 2021 года, на основе космической съёмки, получил информацию о подготовке России к масштабному военному вторжению на Украину и что директор ЦРУ Бернс предупредил об этом Зеленского, но Зеленский не вполне поверил Бернсу.В тот же день, сегодня, Зеленский в своем интервью "Вашингтон Пост" рассказывает, что он знал и так о намерениях России, но не сделал никаких выводов из предупреждения директора ЦРУ, потому что там не было никакой конкретики.Все это вранье, по нескольким причинам.1. Вашингтон Пост известна тем, что она лжет намного больше других.2. Зеленский не может в принципе проигнорировать слова Директора ЦРУ США, потому что Зеленский глава марионеточного режима и выполняет не рекомендации, а приказы Директора ЦРУ США. Которые только словесно оформлены как рекомендации.3. Эту фантастическую теорию "Вашингтон Пост" рассказывает, чтобы усилить пиар кампанию Зеленского, которого они пытаются представить не марионеткой, а реальным президентом.4. Как раз и Зеленский и его начальники из ЦРУ и Пентагона не игнорировали, а очень хорошо подготовились к этой войне и именно поэтому первый этап оказался таким неожиданно благоприятным для Вашингтона и Киева».Политический аналитик Юрий Гаврилечко привел простые аналогии для понимания интервью Зеленского: «Каждый, кто был ближе к передовой, видел в лесах и полях таблички "Міни!", "Обережно, міни" и т. д.Эти предупреждения многим спасли жизнь. Кто-то их игнорировал и... конец известен.Где-то таких табличек не было.Надеюсь, не потому что "не нагнетайте панику" и "чтобы было, если бы вас предупредили". Потому как там, где мины были, а табличек не было, все также очень печально закончилось.НО! Никому не пришло в голову писать/говорить о том, что такие таблички надо срочно убрать, чтобы "не нагнетать" и "не предупреждать".Так вот... задача государства — это обеспечивать безопасность граждан.Пугать их не нужно.Предупреждать — надо. И это не о том, что требуется везде и всюду кричать: "Завтра война!". Это о превентивных мерах по обеспечению безопасности.Предупрежден — вооружен. А вооружать граждан для оказания сопротивления врагу — это также задача государства. И я сейчас не только и не столько об обеспечении армии».Политический эксперт и блогер Валерий Песецкий увидел в происходящем предвестники нового витка эскалации: «Вы думаете случайно накануне встречи Зеленского, Эрдогана и Гутерриша "Вашингтон Пост" напомнил Киеву, что его предупреждали о скором нападении РФ еще в сентябре прошлого года. Совсем нет. Судя по всему и теперь Зеленского предупредят. И в США в курсе, о чем...Так что если предупреждение будет в очередной раз отвергнуто, и последуют трагические последствия, то у "союзников" Украины будет железобетонная отмазка: мы ведь предупреждали...».Журналист Владислав Бовсуновский уверен, что имиджу и рейтингу президента ничего не угрожает: «Интервью ничего не изменит. Зеленский бессмертен. Рейтинг только возрастет — с 93 до 98% или того типа. Простые люди скажут: "О нас думал, иначе бы паника была и все погибли". Вот Порошенко бы точно панику создал. Если кто-то не понял — противопоставление Зеленского Порошенко и есть манипуляция, позволяющая избегать персональной политической ответственности».Народный депутат Владимир Арьев напомнил, что в конце концов придется отвечать перед народом: «Господин Зеленский, это широко распространенное "не время" в первую очередь касается Вас. Есть старая истина, что абсолютная власть абсолютно развращает, но ведь надо нести ответственность хотя бы за текущее положение дел, потому что комплексной (ответственности) в конце все равно никому не избежать. А раздражать общество — очень опасно. Думайте».

https://ukraina.ru/20220817/1037754139.html

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https://ukraina.ru/20220818/1037760284.html

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Виктория Титова

Виктория Титова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив, владимир зеленский, the washington post, украинцы