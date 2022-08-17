https://ukraina.ru/20220817/1037789030.html

Генпрокуратура Украины арестовала активы российского предприятия

Генпрокуратура Украины арестовала активы российского предприятия - 17.08.2022 Украина.ру

Генпрокуратура Украины арестовала активы российского предприятия

Генеральная прокуратура Украины наложила арест на активы, принадлежащие российскому производителю полуфабрикатов, общей стоимостью около $9,5 млн, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства

2022-08-17T18:28

2022-08-17T18:28

2022-08-17T18:28

генпрокуратура

украина

предприятия

новости

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В качестве обоснования для наложения ареста Генпрокуратура указала уклонение от уплаты налогов и долг более четырех миллионов долларов.

https://ukraina.ru/20220817/1037753485.html

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2022

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генпрокуратура, украина, предприятия, новости