Генпрокуратура Украины арестовала активы российского предприятия - 17.08.2022 Украина.ру
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Генпрокуратура Украины арестовала активы российского предприятия
Генпрокуратура Украины арестовала активы российского предприятия - 17.08.2022 Украина.ру
Генпрокуратура Украины арестовала активы российского предприятия
Генеральная прокуратура Украины наложила арест на активы, принадлежащие российскому производителю полуфабрикатов, общей стоимостью около $9,5 млн, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства
2022-08-17T18:28
2022-08-17T18:28
генпрокуратура
украина
предприятия
новости
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В качестве обоснования для наложения ареста Генпрокуратура указала уклонение от уплаты налогов и долг более четырех миллионов долларов.
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генпрокуратура, украина, предприятия, новости
генпрокуратура, Украина, предприятия, Новости

Генпрокуратура Украины арестовала активы российского предприятия

18:28 17.08.2022
 
© Фото : joinfo.ua
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : joinfo.ua
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Генеральная прокуратура Украины наложила арест на активы, принадлежащие российскому производителю полуфабрикатов, общей стоимостью около $9,5 млн, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства

Арестованы корпоративные права российского предприятия на 350 миллионов гривен (около 9,5 миллиона долларов - ред.). По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и недвижимость предприятия – одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины

сообщение генеральной прокуратуры Украины
В качестве обоснования для наложения ареста Генпрокуратура указала уклонение от уплаты налогов и долг более четырех миллионов долларов.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
10:50
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