Угрозы Крымскому мосту, Зеленский против Залужного. Итоги 17 августа - 17.08.2022 Украина.ру
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Угрозы Крымскому мосту, Зеленский против Залужного. Итоги 17 августа
Угрозы Крымскому мосту, Зеленский против Залужного. Итоги 17 августа - 17.08.2022 Украина.ру
Угрозы Крымскому мосту, Зеленский против Залужного. Итоги 17 августа
Киев грозится уничтожить Крымский мост, Зеленский хочет снять Залужного, "Нафтогаз" Украины не справляется с нагрузками. Украина.ру, 17.08.2022
2022-08-17T19:00
2022-08-17T19:00
хроники
крымский мост
валерий залужный
владимир зеленский
нафтогаз
отопление
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Киев грозится уничтожить Крымский мост, Зеленский хочет снять Залужного, "Нафтогаз" Украины не справляется с нагрузками.Новые угрозы Крыму и Крымскому мосту Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах киевских властей разрушить Крымский мост. Об этом он рассказал в интервью The GuardianПо мнению Подоляка, удар по Крымскому мосту способен вызвать "хаос внутри российских сил", однако, каким именно оружием собирается бить ВСУ, он не уточнил.Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на слова Подоляка, заявив, что российский ответ на подобную диверсию "будет настолько страшным, что его трудно описать".Позднее 17 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил "Голосу Америки"*, что Киев согласился на условия Вашингтона не использовать поставленной западное оружие по объектам на территории России, но эти условия не распространяются на Крым. Также они не касаются народных республик Донбасса и освобожденных территорий Украины.Ранее Резников в своем Twitter анонсировал военную помощь от США после беседы с американским министром обороны Ллойдом Остином.О "вероятных" ударах по Крымскому мосту украинские лидеры мнений заявляют не впервые. Так, двумя днями ранее одиозный депутат Верховной Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в своём Telegram-канале, что на переговорах представителей киевского режима с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне обсуждалась возможность уничтожения Крымского моста.В интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов" Андрей Кошкин объяснил, что угроза реальна, но объект очень хорошо защищен.Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла, напротив, высказал предположение, что у ВСУ нет оружия необходимой дальности.Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди также заявляла в комментарии для РИА Новости, что Крымский мост надежно защищен от любой атаки.Главнокомандующий ВСУ Залужный может лишиться своего местаОчередные кадровые перестановки планируются в Офисе Президента Украины. Так, 17 августа стало известно о намерении президента Украины Владимира Зеленского снять с должности главкома ВСУ Залужного. Об этом со ссылкой на источники написал "Телеграф".По информации издания, Залужному может быть предложено место министра обороны, а пост главкома, в свою очередь, вероятно, займет нынешний командующий сухопутными войсками Александр Сырский.Эксперты и люди, приближенные к Офису Президента, не первый день говорят о конфликте интересов между Зеленским и Залужным.Так, журналист Юрий Бутусов отмечал, что Зеленский старается свалить на Залужного все свои промахи, особенно – на фронте.Также военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру отмечал, что за последние несколько недель обстановка на Херсонском направлении существенно изменилась. С этими изменениями он связывает имя Залужного. По мнению Баранца, именно главком отговорил Зеленского от провального "контрнаступления" на юге.По словам политолога Вадима Карасева, на украинской политической сцене наблюдается заметное оживление. В частности, об этом говорит заявление советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, обозначившего свои президентские амбиции в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Карасев считает, что наблюдается "рост политизации военных", а популярность Залужного растет, в отличии от рейтингов президента.Глава "Нафтогаза" рассказал о серьезных проблемахВ среду 17 августа в интервью украинскому медиахолдингу НВ глава правления компании Юрий Витренко рассказал, что "Нафтогаз Украины" не сможет накопить к началу отопительного сезона нужные 19 млрд кубометров природного газа в хранилищах.Он объяснил, что в подземных хранилищах "Нафтогаза" хранится 12,3 млрд кубометров газа. Правительство Украины должно накопить 19 млрд кубов топлива. Остальное необходимо импортировать.Кроме того, он заявил, что из-за боевых действий в Харьковской области, Украина потеряла половину производственных площадок по добыче природного газа.В июле "Нафтогаз" сообщил о дефолте по еврооблигациям. Невыполнение обязательств лишило компанию доступа к мировому рынку, в "Нафтогазе" переложили ответственность за привлечение средств на импорт газа к отопительному сезону на правительство Украины.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, крымский мост, валерий залужный, владимир зеленский, нафтогаз, отопление
Хроники, Крымский мост, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Нафтогаз, отопление

Угрозы Крымскому мосту, Зеленский против Залужного. Итоги 17 августа

19:00 17.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Киев грозится уничтожить Крымский мост, Зеленский хочет снять Залужного, "Нафтогаз" Украины не справляется с нагрузками.
Новые угрозы Крыму и Крымскому мосту
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах киевских властей разрушить Крымский мост. Об этом он рассказал в интервью The Guardian
Крымский мост – наша законная военная цель, имеющая большое значение. Такие объекты должны быть уничтожены.
По мнению Подоляка, удар по Крымскому мосту способен вызвать "хаос внутри российских сил", однако, каким именно оружием собирается бить ВСУ, он не уточнил.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на слова Подоляка, заявив, что российский ответ на подобную диверсию "будет настолько страшным, что его трудно описать".
Надеюсь, что до этого не дойдет. Крымский мост надежно защищен системой ПВО. Угроза появилась из-за успехов российской армии. Даже главнокомандующий ВСУ Залужный признал, что Россия наступает по всем фронтам. Поэтому появились такие "экзотические" предложения: уничтожить Крымский мост, взорвать Курскую АЭС и так далее.
Позднее 17 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил "Голосу Америки"*, что Киев согласился на условия Вашингтона не использовать поставленной западное оружие по объектам на территории России, но эти условия не распространяются на Крым. Также они не касаются народных республик Донбасса и освобожденных территорий Украины.
Ранее Резников в своем Twitter анонсировал военную помощь от США после беседы с американским министром обороны Ллойдом Остином.
О "вероятных" ударах по Крымскому мосту украинские лидеры мнений заявляют не впервые. Так, двумя днями ранее одиозный депутат Верховной Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в своём Telegram-канале, что на переговорах представителей киевского режима с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне обсуждалась возможность уничтожения Крымского моста.
В интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов" Андрей Кошкин объяснил, что угроза реальна, но объект очень хорошо защищен.
Технически, для удара по мосту киевский режим может использовать поставляемые ему США дальнобойные РСЗО HIMARS, однако, как показала практика, российская ПВО может успешно перехватывать снаряды, выпущенные из этой установки.
Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла, напротив, высказал предположение, что у ВСУ нет оружия необходимой дальности.
У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать — руки у них коротки.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди также заявляла в комментарии для РИА Новости, что Крымский мост надежно защищен от любой атаки.
Главнокомандующий ВСУ Залужный может лишиться своего места
Очередные кадровые перестановки планируются в Офисе Президента Украины. Так, 17 августа стало известно о намерении президента Украины Владимира Зеленского снять с должности главкома ВСУ Залужного. Об этом со ссылкой на источники написал "Телеграф".
По информации издания, Залужному может быть предложено место министра обороны, а пост главкома, в свою очередь, вероятно, займет нынешний командующий сухопутными войсками Александр Сырский.
Эксперты и люди, приближенные к Офису Президента, не первый день говорят о конфликте интересов между Зеленским и Залужным.
Так, журналист Юрий Бутусов отмечал, что Зеленский старается свалить на Залужного все свои промахи, особенно – на фронте.
Зеленский поручил главкому ВСУ Залужному проверку логистики, за которую отвечает министр обороны Резников. На четвертом месяце войны Верховный Главнокомандующий "из сообщений СМИ и соцсетях" узнал, что у части бойцов на фронте нет бронежилетов, и поручил главкому ВСУ Валерию Залужному проверить логистику.
Также военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру отмечал, что за последние несколько недель обстановка на Херсонском направлении существенно изменилась. С этими изменениями он связывает имя Залужного. По мнению Баранца, именно главком отговорил Зеленского от провального "контрнаступления" на юге.
По словам политолога Вадима Карасева, на украинской политической сцене наблюдается заметное оживление. В частности, об этом говорит заявление советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, обозначившего свои президентские амбиции в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Карасев считает, что наблюдается "рост политизации военных", а популярность Залужного растет, в отличии от рейтингов президента.
Глава "Нафтогаза" рассказал о серьезных проблемах
В среду 17 августа в интервью украинскому медиахолдингу НВ глава правления компании Юрий Витренко рассказал, что "Нафтогаз Украины" не сможет накопить к началу отопительного сезона нужные 19 млрд кубометров природного газа в хранилищах.
К отопительному сезону малореально закачать в общей сложности эти 19 млрд кубометров газа. Из-за огромной цены и кучи денег, которые нужны для финансирования такого импорта. И уже есть технологические ограничения относительно того, сколько газа в сутки можно импортировать и сколько – закачивать.
Он объяснил, что в подземных хранилищах "Нафтогаза" хранится 12,3 млрд кубометров газа. Правительство Украины должно накопить 19 млрд кубов топлива. Остальное необходимо импортировать.
Кроме того, он заявил, что из-за боевых действий в Харьковской области, Украина потеряла половину производственных площадок по добыче природного газа.
С 24 февраля, во-первых, мы потеряли многие наши нефтяные и перерабатывающие активы. Тот же Шебелинский газоперерабатывающий завод. Из-за ракет. Он не работает и не может работать в ближайшее время.
В июле "Нафтогаз" сообщил о дефолте по еврооблигациям. Невыполнение обязательств лишило компанию доступа к мировому рынку, в "Нафтогазе" переложили ответственность за привлечение средств на импорт газа к отопительному сезону на правительство Украины.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
 
ХроникиКрымский мостВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийНафтогазотопление
 
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