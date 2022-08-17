https://ukraina.ru/20220817/1037787508.html

Донские казаки готовятся к отправке на Украину

Донские казаки готовятся к отправке на Украину - 17.08.2022 Украина.ру

Донские казаки готовятся к отправке на Украину

К кубанским казакам-добровольцам на Донбассе присоединились еще 200 бойцов Всевеликого войска Донского, сообщил депутат Государственной Думы РФ,всероссийский атаман Николай Долуда в своем Telegram-канале

2022-08-17T17:48

2022-08-17T17:48

2022-08-17T17:48

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По его словам, добровольцы Всевеликого войска Донского решили назвать свой казачий отряд "Дон".В специализированном полигоне казаки приступили к отработке боевых навыков с учетом военного опыта добровольцев, вернувшихся из Донбасса, а после отряд отправится на Украину выполнять боевые задач в рамках СВО, добавил атаман.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что на сегодняшний день уже более тысячи казаков-добровольцев с Кубани прошли боевую подготовку и принимают участие в специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20220817/1037778543.html

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казаки, новости, сво, кубань