https://ukraina.ru/20220817/1037787508.html
Донские казаки готовятся к отправке на Украину
Донские казаки готовятся к отправке на Украину - 17.08.2022 Украина.ру
Донские казаки готовятся к отправке на Украину
К кубанским казакам-добровольцам на Донбассе присоединились еще 200 бойцов Всевеликого войска Донского, сообщил депутат Государственной Думы РФ,всероссийский атаман Николай Долуда в своем Telegram-канале
2022-08-17T17:48
2022-08-17T17:48
2022-08-17T17:48
казаки
новости
сво
кубань
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По его словам, добровольцы Всевеликого войска Донского решили назвать свой казачий отряд "Дон".В специализированном полигоне казаки приступили к отработке боевых навыков с учетом военного опыта добровольцев, вернувшихся из Донбасса, а после отряд отправится на Украину выполнять боевые задач в рамках СВО, добавил атаман.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что на сегодняшний день уже более тысячи казаков-добровольцев с Кубани прошли боевую подготовку и принимают участие в специальной военной операции.
https://ukraina.ru/20220817/1037778543.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
казаки, новости, сво, кубань
казаки, Новости, СВО, Кубань
Донские казаки готовятся к отправке на Украину
К кубанским казакам-добровольцам на Донбассе присоединились еще 200 бойцов Всевеликого войска Донского, сообщил депутат Государственной Думы РФ,всероссийский атаман Николай Долуда в своем Telegram-канале
По его словам, добровольцы Всевеликого войска Донского решили назвать свой казачий отряд "Дон".
В специализированном полигоне казаки приступили к отработке боевых навыков с учетом военного опыта добровольцев, вернувшихся из Донбасса, а после отряд отправится на Украину выполнять боевые задач в рамках СВО, добавил атаман.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что на сегодняшний день уже более тысячи казаков-добровольцев с Кубани прошли боевую подготовку и принимают участие в специальной военной операции.