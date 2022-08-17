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МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за Гитлера рядом с Зеленским

МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за Гитлера рядом с Зеленским - 17.08.2022 Украина.ру

МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за Гитлера рядом с Зеленским

Власти ФРГ должны отреагировать на "пророссийские заголовки" на страницах русской службы немецкого издания Deutsche Welle (DW), заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко 17 августа в соцсетях

2022-08-17T17:22

2022-08-17T17:22

2022-08-17T17:22

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Украинскому дипломату не понравились некоторые статьи, опубликованные иностранными журналистами. По версии Николенко, немецкое издание намеренно "распространяет пропаганду России" из-за фраз в статьях:Также Николенко не понравилось, что журналисты опубликовали рядом с фотографией семьи Владимира Зеленского изображение Гитлера.В МИД Украины призвали немецкое правительство "отреагировать на нарративы" в материалах DW.В феврале 2022 года в МИД России заявили о прекращении ретрансляции телеканала Deutsche Welle и прекращении работы корпункта. В марте Минюст России включил DW в реестр иностранных агентов.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20220627/1034237237.html

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