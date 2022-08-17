МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за Гитлера рядом с Зеленским - 17.08.2022 Украина.ру
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МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за Гитлера рядом с Зеленским
МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за Гитлера рядом с Зеленским - 17.08.2022 Украина.ру
МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за Гитлера рядом с Зеленским
Власти ФРГ должны отреагировать на "пророссийские заголовки" на страницах русской службы немецкого издания Deutsche Welle (DW), заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко 17 августа в соцсетях
2022-08-17T17:22
2022-08-17T17:22
новости
мид
украина
deutsche welle
гитлер
владимир зеленский
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Украинскому дипломату не понравились некоторые статьи, опубликованные иностранными журналистами. По версии Николенко, немецкое издание намеренно "распространяет пропаганду России" из-за фраз в статьях:Также Николенко не понравилось, что журналисты опубликовали рядом с фотографией семьи Владимира Зеленского изображение Гитлера.В МИД Украины призвали немецкое правительство "отреагировать на нарративы" в материалах DW.В феврале 2022 года в МИД России заявили о прекращении ретрансляции телеканала Deutsche Welle и прекращении работы корпункта. В марте Минюст России включил DW в реестр иностранных агентов.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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новости, мид, украина, deutsche welle, гитлер, владимир зеленский, фото
Новости, МИД, Украина, Deutsche Welle, Гитлер, Владимир Зеленский, фото

МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за Гитлера рядом с Зеленским

17:22 17.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСъезд партии "Слуга народа" в Киеве
Съезд партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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Власти ФРГ должны отреагировать на "пророссийские заголовки" на страницах русской службы немецкого издания Deutsche Welle (DW), заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко 17 августа в соцсетях
Украинскому дипломату не понравились некоторые статьи, опубликованные иностранными журналистами. По версии Николенко, немецкое издание намеренно "распространяет пропаганду России" из-за фраз в статьях:
  • "признать Украину террористическим государством";
  • "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС";
  • "запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина";
  • "Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун.
Также Николенко не понравилось, что журналисты опубликовали рядом с фотографией семьи Владимира Зеленского изображение Гитлера.
"Пока нам непонятно, почему русская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами", - заявил Николенко.
В МИД Украины призвали немецкое правительство "отреагировать на нарративы" в материалах DW.
В феврале 2022 года в МИД России заявили о прекращении ретрансляции телеканала Deutsche Welle и прекращении работы корпункта. В марте Минюст России включил DW в реестр иностранных агентов.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Элизабет Трасс и Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 10:45
Усталость от мира: главное из совместной статьи глав МИД Великобритании и УкраиныБританская газета The Sunday Telegraph (для понимания – в прошлом в ней работал штатным фейкомётчиком Борис Джонсон) опубликовала совместную статью глав МИД Великобритании Элизабет Трасс и Украины – Дмитрия Кулебы. Название более чем характерное: «Мы должны игнорировать пораженческие голоса, которые предлагают продать Украину»
 
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