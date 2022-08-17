МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за Гитлера рядом с Зеленским
Власти ФРГ должны отреагировать на "пророссийские заголовки" на страницах русской службы немецкого издания Deutsche Welle (DW), заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко 17 августа в соцсетях
Украинскому дипломату не понравились некоторые статьи, опубликованные иностранными журналистами. По версии Николенко, немецкое издание намеренно "распространяет пропаганду России" из-за фраз в статьях:
- —"признать Украину террористическим государством";
- —"один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС";
- —"запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина";
- —"Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун.
Также Николенко не понравилось, что журналисты опубликовали рядом с фотографией семьи Владимира Зеленского изображение Гитлера.
"Пока нам непонятно, почему русская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами", - заявил Николенко.
В МИД Украины призвали немецкое правительство "отреагировать на нарративы" в материалах DW.
В феврале 2022 года в МИД России заявили о прекращении ретрансляции телеканала Deutsche Welle и прекращении работы корпункта. В марте Минюст России включил DW в реестр иностранных агентов.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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