Названо имя нового командующего Черноморским флотом - 17.08.2022 Украина.ру
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Названо имя нового командующего Черноморским флотом
Названо имя нового командующего Черноморским флотом - 17.08.2022 Украина.ру
Названо имя нового командующего Черноморским флотом
В Севастополе членам военного совета Черноморского флота представлен новый командующий, вице-адмирал Виктор Соколов, сообщает 17 августа РИА Новости Крым со ссылкой на источник
2022-08-17T17:16
2022-08-17T17:16
новости
черноморский флот
севастополь
командующие
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"Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - заявил источник.По словам собеседника агентства, командование может публично не сообщать о подобных назначениях во время СВО.На данный момент в ЧФ эту информацию никак не комментируют, но по информации РИА Новости Крым, Соколов уже принимает дела.Ранее, комментируя атаку на штаб Черноморского Флота в Севастополе, военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру объяснил, что удар был нанесен киевским режимом, чтобы создать шумиху в прессе.
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новости, черноморский флот, севастополь, командующие
Новости, Черноморский флот, Севастополь, командующие

Названо имя нового командующего Черноморским флотом

17:16 17.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНовороссийская военно-морская база
Новороссийская военно-морская база - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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В Севастополе членам военного совета Черноморского флота представлен новый командующий, вице-адмирал Виктор Соколов, сообщает 17 августа РИА Новости Крым со ссылкой на источник
"Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - заявил источник.
По словам собеседника агентства, командование может публично не сообщать о подобных назначениях во время СВО.
На данный момент в ЧФ эту информацию никак не комментируют, но по информации РИА Новости Крым, Соколов уже принимает дела.
Ранее, комментируя атаку на штаб Черноморского Флота в Севастополе, военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру объяснил, что удар был нанесен киевским режимом, чтобы создать шумиху в прессе.
Встреча контактной группы по Украине в Минске - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 14:59
Экс-главу Минобороны Украины подозревают в госизмене за соглашения по Черноморскому флотуГосударственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в госизмене бывшему министру обороны страны Михаилу Ежелю. Экс-глава оборонного ведомства согласовал пакет документов для продления размещения Черноморского флота в Севастополе в 2010 году
 
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