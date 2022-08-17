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Названо имя нового командующего Черноморским флотом

Названо имя нового командующего Черноморским флотом - 17.08.2022 Украина.ру

Названо имя нового командующего Черноморским флотом

В Севастополе членам военного совета Черноморского флота представлен новый командующий, вице-адмирал Виктор Соколов, сообщает 17 августа РИА Новости Крым со ссылкой на источник

2022-08-17T17:16

2022-08-17T17:16

2022-08-17T17:16

новости

черноморский флот

севастополь

командующие

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"Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - заявил источник.По словам собеседника агентства, командование может публично не сообщать о подобных назначениях во время СВО.На данный момент в ЧФ эту информацию никак не комментируют, но по информации РИА Новости Крым, Соколов уже принимает дела.Ранее, комментируя атаку на штаб Черноморского Флота в Севастополе, военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру объяснил, что удар был нанесен киевским режимом, чтобы создать шумиху в прессе.

https://ukraina.ru/20220808/1037413170.html

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новости, черноморский флот, севастополь, командующие