https://ukraina.ru/20220817/1037783693.html
Названо имя нового командующего Черноморским флотом
Названо имя нового командующего Черноморским флотом - 17.08.2022 Украина.ру
Названо имя нового командующего Черноморским флотом
В Севастополе членам военного совета Черноморского флота представлен новый командующий, вице-адмирал Виктор Соколов, сообщает 17 августа РИА Новости Крым со ссылкой на источник
2022-08-17T17:16
2022-08-17T17:16
2022-08-17T17:16
новости
черноморский флот
севастополь
командующие
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"Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - заявил источник.По словам собеседника агентства, командование может публично не сообщать о подобных назначениях во время СВО.На данный момент в ЧФ эту информацию никак не комментируют, но по информации РИА Новости Крым, Соколов уже принимает дела.Ранее, комментируя атаку на штаб Черноморского Флота в Севастополе, военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру объяснил, что удар был нанесен киевским режимом, чтобы создать шумиху в прессе.
https://ukraina.ru/20220808/1037413170.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черноморский флот, севастополь, командующие
Названо имя нового командующего Черноморским флотом
В Севастополе членам военного совета Черноморского флота представлен новый командующий, вице-адмирал Виктор Соколов, сообщает 17 августа РИА Новости Крым со ссылкой на источник
"Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - заявил источник.
По словам собеседника агентства, командование может публично не сообщать о подобных назначениях во время СВО.
На данный момент в ЧФ эту информацию никак не комментируют, но по информации РИА Новости Крым, Соколов уже принимает дела.
Ранее, комментируя атаку на штаб Черноморского Флота в Севастополе, военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру объяснил, что удар был нанесен киевским режимом, чтобы создать шумиху в прессе.