https://ukraina.ru/20220817/1037783116.html

Зеленский ответил на петицию о минимальных зарплатах депутатам

Зеленский ответил на петицию о минимальных зарплатах депутатам - 17.08.2022 Украина.ру

Зеленский ответил на петицию о минимальных зарплатах депутатам

Владимир Зеленский рассмотрел и ответил на петицию по установлению зарплаты для всех депутатов Украины на уровне минимального оклада

2022-08-17T17:12

2022-08-17T17:12

2022-08-17T17:12

владимир зеленский

новости

зарплаты

украина

депутаты

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Глава государства отметил, что оклады депутатов парламента и госчиновников назначаются в соответствии с законами Украины.Петиция была зарегистрирована 10 июня и набрала на сайте президента 31,7 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения. Автор петиции попросил на время военного положения и на два года после него установить зарплату депутатам и министрам на уровне минимального оклада труда. Высвободившиеся деньги направить на нужды населения и армии.

https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html

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владимир зеленский, новости, зарплаты, украина, депутаты