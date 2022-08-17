Зеленский ответил на петицию о минимальных зарплатах депутатам - 17.08.2022 Украина.ру
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Зеленский ответил на петицию о минимальных зарплатах депутатам
Зеленский ответил на петицию о минимальных зарплатах депутатам - 17.08.2022 Украина.ру
Зеленский ответил на петицию о минимальных зарплатах депутатам
Владимир Зеленский рассмотрел и ответил на петицию по установлению зарплаты для всех депутатов Украины на уровне минимального оклада
2022-08-17T17:12
2022-08-17T17:12
владимир зеленский
новости
зарплаты
украина
депутаты
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Глава государства отметил, что оклады депутатов парламента и госчиновников назначаются в соответствии с законами Украины.Петиция была зарегистрирована 10 июня и набрала на сайте президента 31,7 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения. Автор петиции попросил на время военного положения и на два года после него установить зарплату депутатам и министрам на уровне минимального оклада труда. Высвободившиеся деньги направить на нужды населения и армии.
https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html
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владимир зеленский, новости, зарплаты, украина, депутаты
Владимир Зеленский, Новости, зарплаты, Украина, депутаты

Зеленский ответил на петицию о минимальных зарплатах депутатам

17:12 17.08.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский рассмотрел и ответил на петицию по установлению зарплаты для всех депутатов Украины на уровне минимального оклада
Глава государства отметил, что оклады депутатов парламента и госчиновников назначаются в соответствии с законами Украины.
Благодарю всех, кто приобщился к использованию такой формы взаимодействия власти и общества, как электронная петиция, и высказал соответствующие предложения в вопросах поддержки армии и населения Украины.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
президент Украины
Петиция была зарегистрирована 10 июня и набрала на сайте президента 31,7 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.
Автор петиции попросил на время военного положения и на два года после него установить зарплату депутатам и министрам на уровне минимального оклада труда. Высвободившиеся деньги направить на нужды населения и армии.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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