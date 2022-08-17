"Москальско-НКВДшный город": Черновол хочет уничтожить Севастополь - 17.08.2022 Украина.ру
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"Москальско-НКВДшный город": Черновол хочет уничтожить Севастополь
"Москальско-НКВДшный город": Черновол хочет уничтожить Севастополь - 17.08.2022 Украина.ру
"Москальско-НКВДшный город": Черновол хочет уничтожить Севастополь
Активистка Майдана и радикальная националистка, экс-депутат Верховной Рады, соратница Петра Порошенко Татьяна Черновол рассказала на днях в эфире украинского ТВ почему Севастополь якобы "испортил Крым"
2022-08-17T17:07
2022-08-17T17:07
новости
татьяна черновол
майдан
севастополь
крым
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Она добавила, что хотела бы искупаться в Новом Свете, под Судаком, но не хочет называть эти топонимы, ассоциирующиеся у нее с Россией.Также она заявила, что хотела бы сровнять с землей Севастополь.В начале СВО Черновол вступила в состав 72-й отдельной механизированной бригады имени "Чёрных Запорожцев". Экс-депутат известна своими скандальными заявлениями.Сейчас она заявляет, что находится на фронте, где "жжет русских" во главе своего подразделения и в качестве оператора противотанкового комплекса "Стугна-П".Как писал в своей статье для Украина.ру автор Дмитрий Ковалевич, карьера Черновол лишний раз демонстрирует, что киевские власти и их западные кураторы готовы продвигать во власть совсем уж неадекватных персонажей, склонных к немотивированному насилию, а также терпеть попрание закона лишь бы агрессия и ненависть таких "активистов" изливалась преимущественно в адрес россиян.
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новости, татьяна черновол, майдан, севастополь, крым
Новости, Татьяна Черновол, Майдан, Севастополь, Крым

"Москальско-НКВДшный город": Черновол хочет уничтожить Севастополь

17:07 17.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир СтрумковскийТатьяна Черновол
Татьяна Черновол - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Струмковский
Читать в
Активистка Майдана и радикальная националистка, экс-депутат Верховной Рады, соратница Петра Порошенко Татьяна Черновол рассказала на днях в эфире украинского ТВ почему Севастополь якобы "испортил Крым"
Бухта Балаклавы очень красивая. Но город Севастополь, вот этот москальско-НКВДшный город… Он страшный. Он испортил все те чудеса природы, на которых он расположен.
Она добавила, что хотела бы искупаться в Новом Свете, под Судаком, но не хочет называть эти топонимы, ассоциирующиеся у нее с Россией.
Также она заявила, что хотела бы сровнять с землей Севастополь.
В начале СВО Черновол вступила в состав 72-й отдельной механизированной бригады имени "Чёрных Запорожцев".
Экс-депутат известна своими скандальными заявлениями.
Сейчас она заявляет, что находится на фронте, где "жжет русских" во главе своего подразделения и в качестве оператора противотанкового комплекса "Стугна-П".
Как писал в своей статье для Украина.ру автор Дмитрий Ковалевич, карьера Черновол лишний раз демонстрирует, что киевские власти и их западные кураторы готовы продвигать во власть совсем уж неадекватных персонажей, склонных к немотивированному насилию, а также терпеть попрание закона лишь бы агрессия и ненависть таких "активистов" изливалась преимущественно в адрес россиян.
Татьяна Черновол - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 20:00
Вознесенные Майданом. Татьяна Черновол. Больной человек украинской политикиСреди украинских политиков, выплеснутых наверх пеной Майдана, было много хитрых и прагматичных оборотней, но свою роль сыграли также откровенно агрессивные русофобы, производящие впечатление не совсем здоровых людей, вроде Татьяны Черновол.
 
НовостиТатьяна ЧерноволМайданСевастопольКрым
 
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