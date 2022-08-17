https://ukraina.ru/20220817/1037782380.html

"Москальско-НКВДшный город": Черновол хочет уничтожить Севастополь

"Москальско-НКВДшный город": Черновол хочет уничтожить Севастополь - 17.08.2022 Украина.ру

"Москальско-НКВДшный город": Черновол хочет уничтожить Севастополь

Активистка Майдана и радикальная националистка, экс-депутат Верховной Рады, соратница Петра Порошенко Татьяна Черновол рассказала на днях в эфире украинского ТВ почему Севастополь якобы "испортил Крым"

2022-08-17T17:07

2022-08-17T17:07

2022-08-17T17:07

новости

татьяна черновол

майдан

севастополь

крым

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Она добавила, что хотела бы искупаться в Новом Свете, под Судаком, но не хочет называть эти топонимы, ассоциирующиеся у нее с Россией.Также она заявила, что хотела бы сровнять с землей Севастополь.В начале СВО Черновол вступила в состав 72-й отдельной механизированной бригады имени "Чёрных Запорожцев". Экс-депутат известна своими скандальными заявлениями.Сейчас она заявляет, что находится на фронте, где "жжет русских" во главе своего подразделения и в качестве оператора противотанкового комплекса "Стугна-П".Как писал в своей статье для Украина.ру автор Дмитрий Ковалевич, карьера Черновол лишний раз демонстрирует, что киевские власти и их западные кураторы готовы продвигать во власть совсем уж неадекватных персонажей, склонных к немотивированному насилию, а также терпеть попрание закона лишь бы агрессия и ненависть таких "активистов" изливалась преимущественно в адрес россиян.

https://ukraina.ru/20220521/1033985808.html

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новости, татьяна черновол, майдан, севастополь, крым