https://ukraina.ru/20220817/1037778543.html

Прошёл Афганистан и Чечню. Алтайский волонтёр погиб под обстрелом в ДНР

Прошёл Афганистан и Чечню. Алтайский волонтёр погиб под обстрелом в ДНР - 17.08.2022 Украина.ру

Прошёл Афганистан и Чечню. Алтайский волонтёр погиб под обстрелом в ДНР

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T17:10

2022-08-17T17:10

2022-08-17T17:10

эксклюзив

днр

донбасс

лнр

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В среду, 17 августа, в Барнауле простились с заместителем председателя Общественной палаты Алтайского края Евгением Новиковым, погибшим в ДНР во время обстрела города Шахтерска украинской артиллерией. Этот печальный день совпал с днем рождения алтайского героя: 17 августа Евгению исполнилось бы 53 года. Новикова четыре раза избирали членом Общественной палаты края, с прошлого созыва он стал заместителем председателя палаты. У него два высших образования: первое – юридическое (кандидат юридических наук), второе связано со сферой госуправления.Евгений Новиков – мастер спорта по боксу. Занимался работой с молодежью. Был женат. Старший сын – офицер МЧС, младший – школьник, 11-й класс.Коллега Новикова, председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков, рассказал Украина.ру, почему Новиков отправился в ДНР, а также сообщил обстоятельства гибели:"Почему поехал в Донбасс? Тут надо просто хорошо знать бэкграунд Евгения Александровича. Он в свое время воевал в Афганистане в звании сержанта, участвовал во второй чеченской кампании уже в звании лейтенанта, принимал активное участие в ветеранском движении Алтайского края.В начале июля он в качестве волонтера повез в ДНР гуманитарную помощь. В районе Шахтерска 10 июля попал под обстрел украинской артиллерии. Только неделю назад родные опознали его тело. Сегодня ему были отданы последние почести, тело кремировано".Общественная палата будет ходатайствовать о награждении Новикова высшей местной наградой – "За заслуги перед Алтайским краем". А алтайские ветераны-афганцы ходатайствуют перед Москвой о его награждении орденом "Мужества".По информации Украина.ру, Новиков мог погибнуть во время обстрела Шахтерска из американской РСЗО HIMARS в день, когда трагически погибли молодые донецкие волонтеры из Молодежного парламента ДНР и общественной организации "Молодая Республика".Шефство над ЛНРРазные регионы Российской Федерации взяли шефство над населенными пунктами Донбасса, чтобы помочь в восстановлении тамошней инфраструктуры и социальных объектов, пострадавших от войны.Алтайский край помогает Славяносербскому району ЛНР, расположенному между Луганском и Алчевском. Большая часть территории контролировалась республикой. На территории, до весны 2022 года контролируемой Украиной, шли тяжелые бои.Юрий Проскурин, который возглавляет группу алтайских специалистов, два месяца назад приступившую к работе в Славяносербском районе, рассказал изданию Украина.ру, что уже сделано и что еще предстоит сделать."Мы займемся дорогами. Сейчас у нас идут проектные работы: мы должны понять, где и сколько километров асфальта предстоит уложить. Будет отремонтировано более 200 частных домов, пострадавших во время боевых действий. В частности, речь идет о крышах, которые покроют металлочерепицей. Также будут отремонтированы и крыши многоквартирных домов. В многоэтажках произведут также и замену окон. Ремонт коснется и нескольких школ", - рассказал Проскурин.

https://ukraina.ru/20220816/1037728016.html

https://ukraina.ru/20220817/1037733843.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, днр, донбасс, лнр