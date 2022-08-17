"Нафтогаз" потерял половину добычи газа Украины после начала СВО - 17.08.2022 Украина.ру
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"Нафтогаз" потерял половину добычи газа Украины после начала СВО
"Нафтогаз" потерял половину добычи газа Украины после начала СВО - 17.08.2022 Украина.ру
"Нафтогаз" потерял половину добычи газа Украины после начала СВО
Украина потеряла половину производственных площадок по добыче природного газа. Все они находятся в зоне боевых действий в Харьковской области. Об этом в интервью 17 августа украинскому медиахолдингу НВ рассказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко
2022-08-17T15:47
2022-08-17T15:47
новости
витренко
нафтогаз
украина
газ
харьковская область
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Похожая ситуация и с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом. Нефтяная и перерабатывающая инфраструктура Украины "очень сильно повреждена", заявил Витренко, не называя точных данных "по военным причинам".В июле "Нафтогаз" сообщил о дефолте по еврооблигациям. Невыполнение обязательств лишило компанию доступа к мировому рынку, в "Нафтогазе" переложили ответственность за привлечение средств на импорт газа к отопительному сезону на правительство УкраиныРанее блогер Юрий Гаврилечко написал, что руководство "Нафтогаза" должно было бы уйти в отставку как минимум: "Когда прибыльная компания объявляет дефолт по долгам — манагеры и владельцы садятся. Но это у них там, на Западе".В конце июля компания "Нафтогаз" объявила о дефолте по еврооблигациям из-за отказа Кабинета министров согласовать выплаты. В компании отметили, что "Кабмин своим запретом взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".Ранее "Нафтогаз Украины" обращался к международным кредиторам с просьбой отложить выплаты по его долгу на 2 года. Указывалось, что "из-за вторжения России у компании не хватает наличных средств, поскольку многие из ее клиентов теперь не могут платить по своим долгам". Однако по информации СМИ "Нафтогаз" получил отказ.
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новости, витренко, нафтогаз, украина, газ, харьковская область
Новости, Витренко, Нафтогаз, Украина, газ, Харьковская область

"Нафтогаз" потерял половину добычи газа Украины после начала СВО

15:47 17.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Украина потеряла половину производственных площадок по добыче природного газа. Все они находятся в зоне боевых действий в Харьковской области. Об этом в интервью 17 августа украинскому медиахолдингу НВ рассказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко

С 24 февраля (начало специальной военной операции России на Украине - прим. ред.), во-первых, мы потеряли многие наши нефтяные и перерабатывающие активы. Тот же Шебелинский газоперерабатывающий завод. Из-за ракет. Он не работает и не может работать в ближайшее время.

Похожая ситуация и с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом. Нефтяная и перерабатывающая инфраструктура Украины "очень сильно повреждена", заявил Витренко, не называя точных данных "по военным причинам".
В июле "Нафтогаз" сообщил о дефолте по еврооблигациям. Невыполнение обязательств лишило компанию доступа к мировому рынку, в "Нафтогазе" переложили ответственность за привлечение средств на импорт газа к отопительному сезону на правительство Украины
Ранее блогер Юрий Гаврилечко написал, что руководство "Нафтогаза" должно было бы уйти в отставку как минимум: "Когда прибыльная компания объявляет дефолт по долгам — манагеры и владельцы садятся. Но это у них там, на Западе".
В конце июля компания "Нафтогаз" объявила о дефолте по еврооблигациям из-за отказа Кабинета министров согласовать выплаты. В компании отметили, что "Кабмин своим запретом взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".
Ранее "Нафтогаз Украины" обращался к международным кредиторам с просьбой отложить выплаты по его долгу на 2 года. Указывалось, что "из-за вторжения России у компании не хватает наличных средств, поскольку многие из ее клиентов теперь не могут платить по своим долгам". Однако по информации СМИ "Нафтогаз" получил отказ.
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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