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"Нафтогаз" потерял половину добычи газа Украины после начала СВО
"Нафтогаз" потерял половину добычи газа Украины после начала СВО - 17.08.2022 Украина.ру
"Нафтогаз" потерял половину добычи газа Украины после начала СВО
Украина потеряла половину производственных площадок по добыче природного газа. Все они находятся в зоне боевых действий в Харьковской области. Об этом в интервью 17 августа украинскому медиахолдингу НВ рассказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко
2022-08-17T15:47
2022-08-17T15:47
2022-08-17T15:47
новости
витренко
нафтогаз
украина
газ
харьковская область
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Похожая ситуация и с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом. Нефтяная и перерабатывающая инфраструктура Украины "очень сильно повреждена", заявил Витренко, не называя точных данных "по военным причинам".В июле "Нафтогаз" сообщил о дефолте по еврооблигациям. Невыполнение обязательств лишило компанию доступа к мировому рынку, в "Нафтогазе" переложили ответственность за привлечение средств на импорт газа к отопительному сезону на правительство УкраиныРанее блогер Юрий Гаврилечко написал, что руководство "Нафтогаза" должно было бы уйти в отставку как минимум: "Когда прибыльная компания объявляет дефолт по долгам — манагеры и владельцы садятся. Но это у них там, на Западе".В конце июля компания "Нафтогаз" объявила о дефолте по еврооблигациям из-за отказа Кабинета министров согласовать выплаты. В компании отметили, что "Кабмин своим запретом взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".Ранее "Нафтогаз Украины" обращался к международным кредиторам с просьбой отложить выплаты по его долгу на 2 года. Указывалось, что "из-за вторжения России у компании не хватает наличных средств, поскольку многие из ее клиентов теперь не могут платить по своим долгам". Однако по информации СМИ "Нафтогаз" получил отказ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, витренко, нафтогаз, украина, газ, харьковская область
Новости, Витренко, Нафтогаз, Украина, газ, Харьковская область
"Нафтогаз" потерял половину добычи газа Украины после начала СВО
Украина потеряла половину производственных площадок по добыче природного газа. Все они находятся в зоне боевых действий в Харьковской области. Об этом в интервью 17 августа украинскому медиахолдингу НВ рассказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко
С 24 февраля (начало специальной военной операции России на Украине - прим. ред.), во-первых, мы потеряли многие наши нефтяные и перерабатывающие активы. Тот же Шебелинский газоперерабатывающий завод. Из-за ракет. Он не работает и не может работать в ближайшее время.
Похожая ситуация и с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом. Нефтяная и перерабатывающая инфраструктура Украины "очень сильно повреждена", заявил Витренко, не называя точных данных "по военным причинам".
В июле "Нафтогаз" сообщил о дефолте по еврооблигациям. Невыполнение обязательств лишило компанию доступа к мировому рынку, в "Нафтогазе" переложили ответственность за привлечение средств на импорт газа к отопительному сезону на правительство Украины
Ранее блогер Юрий Гаврилечко написал, что руководство "Нафтогаза" должно было бы уйти в отставку как минимум: "Когда прибыльная компания объявляет дефолт по долгам — манагеры и владельцы садятся. Но это у них там, на Западе".
В конце июля компания "Нафтогаз" объявила о дефолте по еврооблигациям из-за отказа Кабинета министров согласовать выплаты. В компании отметили, что "Кабмин своим запретом взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".
Ранее "Нафтогаз Украины" обращался к международным кредиторам с просьбой отложить выплаты по его долгу на 2 года. Указывалось, что "из-за вторжения России у компании не хватает наличных средств, поскольку многие из ее клиентов теперь не могут платить по своим долгам". Однако по информации СМИ "Нафтогаз" получил отказ.