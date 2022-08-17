https://ukraina.ru/20220817/1037775161.html

В Киеве на проспекте Бандеры посадили "Байрактар" из цветов

В Киеве на проспекте Бандеры посадили "Байрактар" из цветов - 17.08.2022 Украина.ру

В Киеве на проспекте Бандеры посадили "Байрактар" из цветов

В Оболонском районе Киева коммунальщики высадили цветник, посвященный турецкому беспилотнику "Байрактар". Композицию установили ко Дню независимости Украины. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Киева 17 августа

2022-08-17T15:28

2022-08-17T15:28

2022-08-17T15:28

новости

bayraktar tb2 (байрактар)

украина

бандера

день независимости

цветы

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Цветник находится на развязке проспекта Бандеры (бывший Московский) и улицы Богатырской. Для создания композиции площадью 265 квадратных метров посадили свыше 24 тысяч цветов.Ко Дню независимости Украины тематические композиции появятся в каждом районе Киева. Для этого местные власти закупили 200 тысяч цветов.

https://ukraina.ru/20220809/1037445865.html

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новости, bayraktar tb2 (байрактар), украина, бандера, день независимости, цветы