https://ukraina.ru/20220817/1037775161.html
В Киеве на проспекте Бандеры посадили "Байрактар" из цветов
В Киеве на проспекте Бандеры посадили "Байрактар" из цветов - 17.08.2022 Украина.ру
В Киеве на проспекте Бандеры посадили "Байрактар" из цветов
В Оболонском районе Киева коммунальщики высадили цветник, посвященный турецкому беспилотнику "Байрактар". Композицию установили ко Дню независимости Украины. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Киева 17 августа
2022-08-17T15:28
2022-08-17T15:28
2022-08-17T15:28
новости
bayraktar tb2 (байрактар)
украина
бандера
день независимости
цветы
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Цветник находится на развязке проспекта Бандеры (бывший Московский) и улицы Богатырской. Для создания композиции площадью 265 квадратных метров посадили свыше 24 тысяч цветов.Ко Дню независимости Украины тематические композиции появятся в каждом районе Киева. Для этого местные власти закупили 200 тысяч цветов.
https://ukraina.ru/20220809/1037445865.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, bayraktar tb2 (байрактар), украина, бандера, день независимости, цветы
Новости, Bayraktar TB2 (Байрактар), Украина, Бандера, День независимости, цветы
В Киеве на проспекте Бандеры посадили "Байрактар" из цветов
В Оболонском районе Киева коммунальщики высадили цветник, посвященный турецкому беспилотнику "Байрактар". Композицию установили ко Дню независимости Украины. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Киева 17 августа