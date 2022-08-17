В Киеве на проспекте Бандеры посадили "Байрактар" из цветов - 17.08.2022 Украина.ру
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В Киеве на проспекте Бандеры посадили "Байрактар" из цветов
В Киеве на проспекте Бандеры посадили "Байрактар" из цветов - 17.08.2022 Украина.ру
В Киеве на проспекте Бандеры посадили "Байрактар" из цветов
В Оболонском районе Киева коммунальщики высадили цветник, посвященный турецкому беспилотнику "Байрактар". Композицию установили ко Дню независимости Украины. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Киева 17 августа
2022-08-17T15:28
2022-08-17T15:28
новости
bayraktar tb2 (байрактар)
украина
бандера
день независимости
цветы
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Цветник находится на развязке проспекта Бандеры (бывший Московский) и улицы Богатырской. Для создания композиции площадью 265 квадратных метров посадили свыше 24 тысяч цветов.Ко Дню независимости Украины тематические композиции появятся в каждом районе Киева. Для этого местные власти закупили 200 тысяч цветов.
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новости, bayraktar tb2 (байрактар), украина, бандера, день независимости, цветы
Новости, Bayraktar TB2 (Байрактар), Украина, Бандера, День независимости, цветы

В Киеве на проспекте Бандеры посадили "Байрактар" из цветов

15:28 17.08.2022
 
© пресс-служба администрации КиеваБайрактар из цветов в Киеве
Байрактар из цветов в Киеве
© пресс-служба администрации Киева
Читать в
В Оболонском районе Киева коммунальщики высадили цветник, посвященный турецкому беспилотнику "Байрактар". Композицию установили ко Дню независимости Украины. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Киева 17 августа
Цветник находится на развязке проспекта Бандеры (бывший Московский) и улицы Богатырской. Для создания композиции площадью 265 квадратных метров посадили свыше 24 тысяч цветов.
Ко Дню независимости Украины тематические композиции появятся в каждом районе Киева. Для этого местные власти закупили 200 тысяч цветов.
Военный беспилотник Байрактар сбитый в Киевской области
9 августа, 12:59
Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров"Российские войска нанесут удар по заводу по производству турецких беспилотников "Байрактар", если его начнут строить на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс"
 
НовостиBayraktar TB2 (Байрактар)УкраинаБандераДень независимостицветы
 
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