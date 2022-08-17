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На Украине переосмыслили реплику Путина в раздевалке сборной Украины в 1999 году

На Украине переосмыслили реплику Путина в раздевалке сборной Украины в 1999 году - 17.08.2022 Украина.ру

На Украине переосмыслили реплику Путина в раздевалке сборной Украины в 1999 году

Бывший пресс-секретарь экс-тренера сборной Украины по футболу Николай Васильков рассказал, как Владимир Путин зашел в раздевалку после матча Россия-Украина в 1999 году, и подарил украинским футболистам часы. Об этом сообщает Sport.ua

2022-08-17T15:22

2022-08-17T15:22

2022-08-17T15:22

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Отборочный матч сборных России и Украины перед Евро-2000 состоялся 9 октября 1999 года на стадионе "Лужники" в Москве. Матч закончился со счетом 1:1. Счет открыл полузащитник россиян Валерий Карпин, однако ближе к концу встречи нападающий украинской сборной Андрей Шевченко забил ответный гол после грубой ошибки вратаря сборной РФ Александра Филимонова. Этот результат не позволил сборной России выйти из группы. Украинцы заняли второе место и попали в стыковые матчи, однако там они уступили Словении и на чемпионат Европы так и не попали.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, футбол, сборная, шевченко, владимир путин, часы, россия, подарок