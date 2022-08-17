На Украине переосмыслили реплику Путина в раздевалке сборной Украины в 1999 году - 17.08.2022 Украина.ру
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На Украине переосмыслили реплику Путина в раздевалке сборной Украины в 1999 году
На Украине переосмыслили реплику Путина в раздевалке сборной Украины в 1999 году - 17.08.2022 Украина.ру
На Украине переосмыслили реплику Путина в раздевалке сборной Украины в 1999 году
Бывший пресс-секретарь экс-тренера сборной Украины по футболу Николай Васильков рассказал, как Владимир Путин зашел в раздевалку после матча Россия-Украина в 1999 году, и подарил украинским футболистам часы. Об этом сообщает Sport.ua
2022-08-17T15:22
2022-08-17T15:22
новости
футбол
сборная
шевченко
владимир путин
часы
россия
подарок
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Отборочный матч сборных России и Украины перед Евро-2000 состоялся 9 октября 1999 года на стадионе "Лужники" в Москве. Матч закончился со счетом 1:1. Счет открыл полузащитник россиян Валерий Карпин, однако ближе к концу встречи нападающий украинской сборной Андрей Шевченко забил ответный гол после грубой ошибки вратаря сборной РФ Александра Филимонова. Этот результат не позволил сборной России выйти из группы. Украинцы заняли второе место и попали в стыковые матчи, однако там они уступили Словении и на чемпионат Европы так и не попали.
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новости, футбол, сборная, шевченко, владимир путин, часы, россия, подарок
Новости, футбол, сборная, Шевченко, Владимир Путин, часы, Россия, подарок

На Украине переосмыслили реплику Путина в раздевалке сборной Украины в 1999 году

15:22 17.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / UkrBallЧЕ футбол украинский и российский болельщики украина россия
ЧЕ футбол украинский и российский болельщики украина россия - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / UkrBall
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Бывший пресс-секретарь экс-тренера сборной Украины по футболу Николай Васильков рассказал, как Владимир Путин зашел в раздевалку после матча Россия-Украина в 1999 году, и подарил украинским футболистам часы. Об этом сообщает Sport.ua

"Путин после матча заходил в раздевалку сборной Украины. Он тогда еще был не президентом, а премьер-министром. Он подарил игрокам украинской сборной часы, а также подошел к Шеве (Андрею Шевченко – ред.) и сказал: "Я тебя запомнил". Тогда это звучало просто так, что он не интересуется футболом, а Шевченко – известный футболист, забивший гол. А сейчас это звучит как угроза из прошлого", - сказал Васильков.

Отборочный матч сборных России и Украины перед Евро-2000 состоялся 9 октября 1999 года на стадионе "Лужники" в Москве. Матч закончился со счетом 1:1. Счет открыл полузащитник россиян Валерий Карпин, однако ближе к концу встречи нападающий украинской сборной Андрей Шевченко забил ответный гол после грубой ошибки вратаря сборной РФ Александра Филимонова.
Этот результат не позволил сборной России выйти из группы. Украинцы заняли второе место и попали в стыковые матчи, однако там они уступили Словении и на чемпионат Европы так и не попали.
 
НовостифутболсборнаяШевченкоВладимир ПутинчасыРоссияподарок
 
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