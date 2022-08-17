Украинский терроризм в Крыму: боятся ли отдыхающие? Опрос в Севастополе - 17.08.2022 Украина.ру
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Украинский терроризм в Крыму: боятся ли отдыхающие? Опрос в Севастополе
Украинский терроризм в Крыму: боятся ли отдыхающие? Опрос в Севастополе - 17.08.2022 Украина.ру
Украинский терроризм в Крыму: боятся ли отдыхающие? Опрос в Севастополе
Как повлияли диверсии и взрывы в Крыму на отдых россиян и повлияли ли вообще? Корреспондент Украина.ру в Крыму решил узнать у отдыхающих, беспокоит ли их угроза Украина.ру, 17.08.2022
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Как повлияли диверсии и взрывы в Крыму на отдых россиян и повлияли ли вообще? Корреспондент Украина.ру в Крыму решил узнать у отдыхающих, беспокоит ли их угроза со стороны Украины и повлияла ли она на их планы. Результаты - в нашем опросе. Напомним, 16 августа в результате ЧП пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Минобороны РФ назвало это диверсией. Серьезно пострадавших в результате происшествия нет, возбуждено уголовное дело.9 августа на территории военного аэродрома Саки около села Новофедоровка на западе Крыма произошла серия взрывов. Позже в Минобороны России сообщили, что произошла детонация авиационных боеприпасов. В результате происшествия один человек погиб, еще 13 пострадали.
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Украинский терроризм в Крыму: боятся ли отдыхающие? Опрос в Севастополе

14:49 17.08.2022
 
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Как повлияли диверсии и взрывы в Крыму на отдых россиян и повлияли ли вообще? Корреспондент Украина.ру в Крыму решил узнать у отдыхающих, беспокоит ли их угроза со стороны Украины и повлияла ли она на их планы. Результаты - в нашем опросе.
Напомним, 16 августа в результате ЧП пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Минобороны РФ назвало это диверсией. Серьезно пострадавших в результате происшествия нет, возбуждено уголовное дело.
9 августа на территории военного аэродрома Саки около села Новофедоровка на западе Крыма произошла серия взрывов. Позже в Минобороны России сообщили, что произошла детонация авиационных боеприпасов. В результате происшествия один человек погиб, еще 13 пострадали.
 
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