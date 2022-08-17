https://ukraina.ru/20220817/1037771375.html

Украинский терроризм в Крыму: боятся ли отдыхающие? Опрос в Севастополе

Украинский терроризм в Крыму: боятся ли отдыхающие? Опрос в Севастополе - 17.08.2022 Украина.ру

Украинский терроризм в Крыму: боятся ли отдыхающие? Опрос в Севастополе

Как повлияли диверсии и взрывы в Крыму на отдых россиян и повлияли ли вообще? Корреспондент Украина.ру в Крыму решил узнать у отдыхающих, беспокоит ли их угроза Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T14:49

2022-08-17T14:49

2022-08-17T14:49

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Как повлияли диверсии и взрывы в Крыму на отдых россиян и повлияли ли вообще? Корреспондент Украина.ру в Крыму решил узнать у отдыхающих, беспокоит ли их угроза со стороны Украины и повлияла ли она на их планы. Результаты - в нашем опросе. Напомним, 16 августа в результате ЧП пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Минобороны РФ назвало это диверсией. Серьезно пострадавших в результате происшествия нет, возбуждено уголовное дело.9 августа на территории военного аэродрома Саки около села Новофедоровка на западе Крыма произошла серия взрывов. Позже в Минобороны России сообщили, что произошла детонация авиационных боеприпасов. В результате происшествия один человек погиб, еще 13 пострадали.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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