https://ukraina.ru/20220817/1037769854.html
Минкульт Украины одобрил идею о сносе памятника Екатерине II в Одессе
Минкульт Украины одобрил идею о сносе памятника Екатерине II в Одессе - 17.08.2022 Украина.ру
Минкульт Украины одобрил идею о сносе памятника Екатерине II в Одессе
Министр культуры Украины Александр Ткаченко поддержал идею о сносе памятника императрице Екатерине II на Екатерининской площади в Одессе. Его слова приводит издание "Страна.ua"
2022-08-17T14:35
2022-08-17T14:35
2022-08-17T14:35
новости
екатерина ii
одесса
снос
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101101/50/1011015000_0:0:1569:884_1920x0_80_0_0_8ef8e3f45956ce884571bdb22636aa7e.jpg
Решение о сносе могут принять депутаты Одесского горсовета. Если они согласятся на демонтаж, в минкульте поддержат инициативу.В начале августа Владимир Зеленский обратился к депутатам Одесского горсовета с предложением снести памятник Екатерине II (памятник Основателям Одессы). Так Зеленский ответил на петицию, в которой предложили заменить памятник на статую американского порноактера Билли Херрингтона.Екатерина II Великая, считает историк Игорь Иваненко, раскрепостила украинские города, повысила степень свободы малороссов. Городские жители получили право свободного заведения "фабричных станов", освобождались от уплаты сборов за различные строения и осуществление промыслов, написал он ранее в своей статье для издания Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220803/1037226869.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101101/50/1011015000_0:0:1569:1178_1920x0_80_0_0_278c0ebd827a79e8bdd3ca03f8a9e12e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, екатерина ii, одесса, снос, владимир зеленский
Новости, Екатерина II, Одесса, снос, Владимир Зеленский
Минкульт Украины одобрил идею о сносе памятника Екатерине II в Одессе
Министр культуры Украины Александр Ткаченко поддержал идею о сносе памятника императрице Екатерине II на Екатерининской площади в Одессе. Его слова приводит издание "Страна.ua"