Минкульт Украины одобрил идею о сносе памятника Екатерине II в Одессе - 17.08.2022 Украина.ру
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Минкульт Украины одобрил идею о сносе памятника Екатерине II в Одессе
Минкульт Украины одобрил идею о сносе памятника Екатерине II в Одессе - 17.08.2022 Украина.ру
Минкульт Украины одобрил идею о сносе памятника Екатерине II в Одессе
Министр культуры Украины Александр Ткаченко поддержал идею о сносе памятника императрице Екатерине II на Екатерининской площади в Одессе. Его слова приводит издание "Страна.ua"
2022-08-17T14:35
2022-08-17T14:35
новости
екатерина ii
одесса
снос
владимир зеленский
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Решение о сносе могут принять депутаты Одесского горсовета. Если они согласятся на демонтаж, в минкульте поддержат инициативу.В начале августа Владимир Зеленский обратился к депутатам Одесского горсовета с предложением снести памятник Екатерине II (памятник Основателям Одессы). Так Зеленский ответил на петицию, в которой предложили заменить памятник на статую американского порноактера Билли Херрингтона.Екатерина II Великая, считает историк Игорь Иваненко, раскрепостила украинские города, повысила степень свободы малороссов. Городские жители получили право свободного заведения "фабричных станов", освобождались от уплаты сборов за различные строения и осуществление промыслов, написал он ранее в своей статье для издания Украина.ру.
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новости, екатерина ii, одесса, снос, владимир зеленский
Новости, Екатерина II, Одесса, снос, Владимир Зеленский

Минкульт Украины одобрил идею о сносе памятника Екатерине II в Одессе

14:35 17.08.2022
 
© РИА Новости . Стрекалов / Перейти в фотобанкПамятник Екатерине II
Памятник Екатерине II - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Стрекалов
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Министр культуры Украины Александр Ткаченко поддержал идею о сносе памятника императрице Екатерине II на Екатерининской площади в Одессе. Его слова приводит издание "Страна.ua"

У меня очевидное мнение: вряд ли его (памятник - ред.) нужно оставлять. Однако это в первую очередь должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением к нам

Александр Ткаченко
министр культуры Украины
Решение о сносе могут принять депутаты Одесского горсовета. Если они согласятся на демонтаж, в минкульте поддержат инициативу.
В начале августа Владимир Зеленский обратился к депутатам Одесского горсовета с предложением снести памятник Екатерине II (памятник Основателям Одессы). Так Зеленский ответил на петицию, в которой предложили заменить памятник на статую американского порноактера Билли Херрингтона.
Екатерина II Великая, считает историк Игорь Иваненко, раскрепостила украинские города, повысила степень свободы малороссов. Городские жители получили право свободного заведения "фабричных станов", освобождались от уплаты сборов за различные строения и осуществление промыслов, написал он ранее в своей статье для издания Украина.ру.
3 августа, 08:15
Как Зеленский хочет заставить Одессу снести Екатерину и готовит к водной блокаде
 
НовостиЕкатерина IIОдессасносВладимир Зеленский
 
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