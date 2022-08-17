"Любое дело полезно для неньки": украинская кинозвезда станцевала у шеста в поддержку ВСУ - 17.08.2022 Украина.ру
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"Любое дело полезно для неньки": украинская кинозвезда станцевала у шеста в поддержку ВСУ
"Любое дело полезно для неньки": украинская кинозвезда станцевала у шеста в поддержку ВСУ - 17.08.2022 Украина.ру
"Любое дело полезно для неньки": украинская кинозвезда станцевала у шеста в поддержку ВСУ
33-летняя Анна Сагайдачная, сыгравшая роль дочери богатого помещика в популярном украинском сериале "Крепостная", станцевала на пилоне в поддержку украинской армии. Таким образом актриса собирает деньги якобы для ВСУ. Видеозапись она опубликовала в блоге в соцсети
2022-08-17T14:05
2022-08-17T14:05
новости
украина
шест
пилон
танец
всу
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В кадре – Сагайдачная на каблуках с распущенными волосами, в обтягивающих лосинах и розовом бюстгальтере. Сначала она извивается на коленях на полу, затем хватается руками за пилон, и делает вокруг него несколько оборотов.Танец понравился не всем подписчикам актрисы. Некоторые осудили Сагайдачную за пошлость, некоторые – за движения "после удара электрошокером", а некоторые – за "очень худую" фигуру. В комментариях никто не вспомнил о ВСУ, и для чего актриса провела эту акцию.
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новости, украина, шест, пилон, танец, всу
Новости, Украина, шест, пилон, танец, ВСУ

"Любое дело полезно для неньки": украинская кинозвезда станцевала у шеста в поддержку ВСУ

14:05 17.08.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншотАктриса Анна Сагайдачная танцует в поддержку ВСУ
Актриса Анна Сагайдачная танцует в поддержку ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншот
Читать в
33-летняя Анна Сагайдачная, сыгравшая роль дочери богатого помещика в популярном украинском сериале "Крепостная", станцевала на пилоне в поддержку украинской армии. Таким образом актриса собирает деньги якобы для ВСУ. Видеозапись она опубликовала в блоге в соцсети
В кадре – Сагайдачная на каблуках с распущенными волосами, в обтягивающих лосинах и розовом бюстгальтере. Сначала она извивается на коленях на полу, затем хватается руками за пилон, и делает вокруг него несколько оборотов.

"Фронт "На каблуках" вчера танцевал для поддержки наших военных! Каждая девочка, которая вчера пришла танцевать, внесла денежный вклад для наших ребят! За три благотворительных мастер-класса удалось собрать более 6 тысяч гривен (9,8 тысяч рублей - ред.)!", - сообщила Сагайдачная. – "Любое дело может быть полезно для нашей неньки"

Танец понравился не всем подписчикам актрисы. Некоторые осудили Сагайдачную за пошлость, некоторые – за движения "после удара электрошокером", а некоторые – за "очень худую" фигуру. В комментариях никто не вспомнил о ВСУ, и для чего актриса провела эту акцию.
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