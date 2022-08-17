https://ukraina.ru/20220817/1037768115.html

"Любое дело полезно для неньки": украинская кинозвезда станцевала у шеста в поддержку ВСУ

"Любое дело полезно для неньки": украинская кинозвезда станцевала у шеста в поддержку ВСУ - 17.08.2022 Украина.ру

"Любое дело полезно для неньки": украинская кинозвезда станцевала у шеста в поддержку ВСУ

33-летняя Анна Сагайдачная, сыгравшая роль дочери богатого помещика в популярном украинском сериале "Крепостная", станцевала на пилоне в поддержку украинской армии. Таким образом актриса собирает деньги якобы для ВСУ. Видеозапись она опубликовала в блоге в соцсети

2022-08-17T14:05

2022-08-17T14:05

2022-08-17T14:05

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В кадре – Сагайдачная на каблуках с распущенными волосами, в обтягивающих лосинах и розовом бюстгальтере. Сначала она извивается на коленях на полу, затем хватается руками за пилон, и делает вокруг него несколько оборотов.Танец понравился не всем подписчикам актрисы. Некоторые осудили Сагайдачную за пошлость, некоторые – за движения "после удара электрошокером", а некоторые – за "очень худую" фигуру. В комментариях никто не вспомнил о ВСУ, и для чего актриса провела эту акцию.

https://ukraina.ru/20220128/1033172099.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, шест, пилон, танец, всу