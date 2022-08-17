"Любое дело полезно для неньки": украинская кинозвезда станцевала у шеста в поддержку ВСУ
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншотАктриса Анна Сагайдачная танцует в поддержку ВСУ
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншот
33-летняя Анна Сагайдачная, сыгравшая роль дочери богатого помещика в популярном украинском сериале "Крепостная", станцевала на пилоне в поддержку украинской армии. Таким образом актриса собирает деньги якобы для ВСУ. Видеозапись она опубликовала в блоге в соцсети
В кадре – Сагайдачная на каблуках с распущенными волосами, в обтягивающих лосинах и розовом бюстгальтере. Сначала она извивается на коленях на полу, затем хватается руками за пилон, и делает вокруг него несколько оборотов.
"Фронт "На каблуках" вчера танцевал для поддержки наших военных! Каждая девочка, которая вчера пришла танцевать, внесла денежный вклад для наших ребят! За три благотворительных мастер-класса удалось собрать более 6 тысяч гривен (9,8 тысяч рублей - ред.)!", - сообщила Сагайдачная. – "Любое дело может быть полезно для нашей неньки"
Танец понравился не всем подписчикам актрисы. Некоторые осудили Сагайдачную за пошлость, некоторые – за движения "после удара электрошокером", а некоторые – за "очень худую" фигуру. В комментариях никто не вспомнил о ВСУ, и для чего актриса провела эту акцию.